Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

23-09-2025 - 09:16 AM | Sống

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

Cuộc sống hạnh phúc, kín tiếng nhưng trọn vẹn của nữ quán quân Olympia mùa đầu nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình kiến thức nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, lần đầu phát sóng năm 1999. Với format độc đáo gồm nhiều vòng thi trí tuệ hấp dẫn, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT cả nước mà còn trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt tài năng. Trải qua 25 mùa, Olympia đã tìm ra hàng chục quán quân xuất sắc, nhiều người trong số đó tiếp tục hành trình học tập, nghiên cứu và gặt hái thành công tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Trở lại năm 1999 vào thời điểm chương trình phát sóng mùa đầu tiên, nữ sinh Trần Ngọc Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đã xuất sắc chinh phục vòng nguyệt quế Chung kết năm, trở thành nữ Quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong trận chung kết, Ngọc Minh vượt qua các đối thủ Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu với 325 điểm, bỏ xa người về nhì tới 75 điểm.

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Trần Ngọc Minh là Quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cho những ai chưa biết, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) là ngôi trường trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực miền Tây Nam Bộ nói chung. Thành lập năm 1991, trường được đặt theo tên vị hiền triết Nguyễn Bỉnh Khiêm với kỳ vọng đào tạo nên những thế hệ học trò tài năng, có tầm nhìn và trí tuệ. Không chỉ nổi tiếng với bề dày thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, trường còn là cái nôi nuôi dưỡng nhiều gương mặt xuất sắc.

Về phần Quán quân Olympia đầu tiên, sau chiến thắng, Ngọc Minh giành học bổng du học tại Đại học Swinburne, Australia. Tại đây, cô hoàn thành chương trình kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin với kết quả thuộc top 5% sinh viên xuất sắc nhất trường. Thành tích này giúp cô tiếp tục nhận học bổng toàn phần để theo học chương trình Tiến sĩ ngành Mạng thông tin tại Swinburne.

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng- Ảnh 2.

Sau chiến thắng, Ngọc Minh giành học bổng du học tại Đại học Swinburne, Australia.

Sau khi bảo vệ thành công luận án, Trần Ngọc Minh làm việc tại một công ty viễn thông ở Úc. Năm 2019, một số nguồn tin cho biết cô từng đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts. So với những Quán quân sau này, sự nghiệp và học vấn của Ngọc Minh không hề kém cạnh.

Dù thành công, Ngọc Minh lại chọn cách sống kín đáo. Nhiều năm qua, cô hầu như không chia sẻ thông tin cá nhân với truyền thông, tài khoản Facebook cá nhân cũng khóa chế độ công khai. Được biết, nữ quán quân Olympia mùa đầu hiện cùng chồng định cư tại Melbourne (Australia). Hai vợ chồng kết hôn từ năm 2013 và hiện đã một tổ ấm hạnh phúc.

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng- Ảnh 3.

Ngọc Minh có gia đình hạnh phúc.

Từ những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy Trần Ngọc Minh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn. Dù xa quê, gia đình cô vẫn chú trọng gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam, thể hiện qua việc cho các con mặc áo dài đỏ vào dịp Tết, thưởng thức món ăn truyền thống như bánh chưng, hay giữ thói quen lì xì đầu năm.

Tin vui có hiệu lực từ 19/9: Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được hỗ trợ 1 tháng lương để ổn định chỗ ở, thưởng hằng năm tới 4 tháng lương

Theo Đông

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
quán quân olympia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng”

Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng” Nổi bật

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm Nổi bật

Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

08:57 , 23/09/2025
4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

08:18 , 23/09/2025
1 loại đồ uống "vạn người mê", dùng nhiều khiến xương nhanh mục ruỗng

1 loại đồ uống "vạn người mê", dùng nhiều khiến xương nhanh mục ruỗng

07:55 , 23/09/2025
Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ mất tích bí ẩn: Phát hiện tình tiết gây hoang mang về 2 thanh niên lạ, đồ đạc cá nhân được tìm thấy ở nhiều nơi

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ mất tích bí ẩn: Phát hiện tình tiết gây hoang mang về 2 thanh niên lạ, đồ đạc cá nhân được tìm thấy ở nhiều nơi

07:14 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên