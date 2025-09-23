12 phụ nữ lập xóm "không đàn ông, không rắc rối"

Nơi đây yên bình và thân thiện. Những người muốn sống ở đây cần tuân theo 2 quy tắc đơn giản: không đàn ông và không gây rắc rối.

Bird's nest (Tổ Chim) - xóm cộng đồng chỉ dành cho phụ nữ là ý tưởng của Robyn Yerian, 70 tuổi, cựu nhân viên chụp X-quang ở Mỹ. Với mục tiêu 'trao quyền cho phụ nữ', nhóm 'khuyến khích, giúp đỡ, an ủi và cùng nhau sống vui vẻ'.

'Cộng đồng này là thiên đường nhỏ bé của những người bạn tuyệt vời. Chúng tôi sống cùng nhau và những con cún vui vẻ", Robyn chia sẻ.

Robyn đã dùng số tiền từ quỹ 401K của mình để đầu tư mảnh đất xây dựng Tổ Chim (Ảnh: Robyn Yerian / SWNS)

Ý tưởng của bà Robyn thực ra được thành lập một cách tình cờ. Năm 2002, bà bắt đầu cân nhắc kế hoạch nghỉ hưu và nhận ra rằng bà sẽ phải vật lộn để nuôi sống bản thân bằng số tiền đã tiết kiệm. Vì vậy, thay vào đó, bà đã rút số tiền đó ra và mua 1 mảnh đất trị giá 35.000 đô la (khoảng 925 triệu đồng). Sau đó, bà chi thêm 100.000 đô la (khoảng 2,6 tỷ đồng) tiền tiết kiệm để cải tạo khu đất này thành nơi có thể ở được.

Lúc đầu, Robyn quảng cáo The Bird's Nest cho bất kỳ ai trên 55 tuổi, nhưng sau khi tổ chức một hội thảo cho một nhóm phụ nữ, dạy họ cách sử dụng các công cụ điện, bà đã chuyển sang ý tưởng về một cộng đồng chỉ dành cho phụ nữ. 'Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tình cờ. Khoảng 20 phụ nữ đến tham dự hội thảo của tôi và 1 tối nọ, tất cả chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Mọi người đều nghĩ ý tưởng này thật tuyệt vời". Robyn nói rằng bà "không muốn loại trừ nam giới", nhưng "tất cả là để trao quyền cho phụ nữ".

Tổ Chim mở cửa đón khách thuê nhà từ 3 năm trước, tới này khoảng 12 người phụ nữ sống tại đây.