12 phụ nữ lập xóm "không đàn ông, không rắc rối"
12 ngôi nhà nhỏ nằm trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận ở vùng nông thôn Texas. Dưới ánh nắng ấm áp, cư dân sống trong cộng đồng có cổng bảo vệ này có một cuộc sống khá lý tưởng: có sân tập thể dục, phòng tập yoga, câu lạc bộ sách và hồ bơi.
Nơi đây yên bình và thân thiện. Những người muốn sống ở đây cần tuân theo 2 quy tắc đơn giản: không đàn ông và không gây rắc rối.
Bird's nest (Tổ Chim) - xóm cộng đồng chỉ dành cho phụ nữ là ý tưởng của Robyn Yerian, 70 tuổi, cựu nhân viên chụp X-quang ở Mỹ. Với mục tiêu 'trao quyền cho phụ nữ', nhóm 'khuyến khích, giúp đỡ, an ủi và cùng nhau sống vui vẻ'.
'Cộng đồng này là thiên đường nhỏ bé của những người bạn tuyệt vời. Chúng tôi sống cùng nhau và những con cún vui vẻ", Robyn chia sẻ.
Ý tưởng của bà Robyn thực ra được thành lập một cách tình cờ. Năm 2002, bà bắt đầu cân nhắc kế hoạch nghỉ hưu và nhận ra rằng bà sẽ phải vật lộn để nuôi sống bản thân bằng số tiền đã tiết kiệm. Vì vậy, thay vào đó, bà đã rút số tiền đó ra và mua 1 mảnh đất trị giá 35.000 đô la (khoảng 925 triệu đồng). Sau đó, bà chi thêm 100.000 đô la (khoảng 2,6 tỷ đồng) tiền tiết kiệm để cải tạo khu đất này thành nơi có thể ở được.
Lúc đầu, Robyn quảng cáo The Bird's Nest cho bất kỳ ai trên 55 tuổi, nhưng sau khi tổ chức một hội thảo cho một nhóm phụ nữ, dạy họ cách sử dụng các công cụ điện, bà đã chuyển sang ý tưởng về một cộng đồng chỉ dành cho phụ nữ. 'Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tình cờ. Khoảng 20 phụ nữ đến tham dự hội thảo của tôi và 1 tối nọ, tất cả chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Mọi người đều nghĩ ý tưởng này thật tuyệt vời". Robyn nói rằng bà "không muốn loại trừ nam giới", nhưng "tất cả là để trao quyền cho phụ nữ".
Tổ Chim mở cửa đón khách thuê nhà từ 3 năm trước, tới này khoảng 12 người phụ nữ sống tại đây.Hoạt động của cộng đồng
Những ngôi nhà ở ngôi làng này đều là những 'ngôi nhà tí hon' rộng từ 15m2. Một phần quan trọng khác trong triết lý của The Bird's Nest là giá cả phải chăng, vì Robyn chỉ tính phí 450 đô la cho một ngôi nhà, bao gồm cả tiền đóng góp cho nước, bể tự hoại, rác thải và bảo dưỡng bãi cỏ.
Robyn khẳng định rằng vì "tất cả cùng nhau điều hành nơi này", bà không phải là người duy nhất điều hành nơi này vì "đây cũng là nhà của mọi người".
Tuy nhiên, bà ấy nói thêm rằng mọi người đều được mong đợi sẽ quan tâm đến nhau, và những người vi phạm quy định sẽ phải rời đi. Bà nói: 'Tôi khá thẳng thắn. Tôi sẽ không chấp nhận những chuyện thị phi, nhỏ nhen, nói xấu sau lưng người khác - chúng tôi không làm vậy ở đây. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lên tiếng.'
Hầu hết những người phụ nữ sống trong khu đất của bà hiện nay đều ở độ tuổi từ 60 đến 80, ngoại trừ một người 33 tuổi.Cuộc sống chỉ dành cho phụ nữ
Những người phụ nữ sống ở đây luôn tìm thấy nguồn cảm hứng mới cho các hoạt động giải trí tại chỗ. Họ có các hoạt động lành mạnh bao gồm yoga, bơi lội, tập cardio, câu lạc bộ sách, thủ công và làm vườn. Sức khỏe tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống tại Bird's Nest, vì Robyn muốn đây là nơi tình bạn và sự kết nối phát triển mạnh mẽ.
Luôn có một "đôi tai lắng nghe" và một "bàn tay giúp đỡ" xung quanh, và những người phụ nữ thường cùng nhau nấu nướng và ăn uống, quây quần bên đống lửa, cũng như đưa đón nhau khi cần thiết.
Người muốn gia nhập phải trải qua quy trình gồm các bước: Đầu tiên là trò chuyện qua điện thoại với Robyn, sau đó đến ở thử vài ngày. Robyn có những tiêu chí thẩm định từng thành viên trước khi họ gia nhập cộng đồng. Dù nhiều người đã nộp đơn xin gia nhập, nhưng chỉ một số ít được chấp nhận.
