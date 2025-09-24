Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn hai thập kỷ phát sóng, Olympia không chỉ tìm ra những quán quân xuất sắc mà còn để lại những câu chuyện truyền cảm hứng xuyên thế hệ.

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một gameshow trí tuệ, mà còn là ký ức gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt. Có người xem từ khi còn là học sinh tiểu học, đến lúc trưởng thành, lập gia đình, rồi lại tiếp tục cùng con cái theo dõi những vòng nguyệt quế mới được trao đi. Suốt hơn hai thập kỷ, chương trình đã trở thành một phần ký ức xuyên thế hệ - nơi khán giả vừa được thử thách trí tuệ, vừa sống lại những tháng ngày thanh xuân hồn nhiên qua mỗi trận đấu kịch tính.

Trong số các Quán quân của Olympia, Phan Mạnh Tân - Quán quân mùa 2 nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Phan Mạnh Tân từng là học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nổi bật với tinh thần hiếu học, say mê tìm tòi và không ngừng thử thách bản thân. Chiến thắng tại Đường Lên Đỉnh Olympia đã mở ra cơ hội lớn, đưa anh đến với nước Úc để tiếp tục con đường học vấn. 

Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra- Ảnh 1.

Phan Mạnh Tân là Quán quân Olympia mùa thứ 2.

Tại Đại học Swinburne, Quán quân Olympia này chọn chuyên ngành Công nghệ thông tin. Sau những năm tháng học tập tại khoa Công nghệ thông tin tại đây, anh được chọn học một năm danh dự (không qua Thạc sĩ) rồi được chuyển thẳng làm Tiến sĩ tin học. Sau đó, anh còn có cơ hội được ở lại trường đại học để tiếp tục gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy nhưng do nhận được lời mời làm việc của tập đoàn IBM nên sau đó, anh đã quyết định thử sức ở môi trường tập đoàn doanh nghiệp. 

Hành trình học tập của Phan Mạnh Tân luôn khiến nhiều người thán phục. Thậm chí, có những khán giả từng theo dõi anh chinh phục đỉnh núi tri thức từ những ngày đầu, sau này khi lập gia đình và có con, đã chọn lấy chính tên của nhà vô địch Olympia mùa thứ hai để đặt cho con mình.

Năm 2020, fanpage chính thức của chương trình từng chia sẻ một câu chuyện đặc biệt. Vì quá ấn tượng với chiến thắng năm ấy của Phan Mạnh Tân, một người cha ở Tây Ninh đã quyết định lấy tên anh để đặt tên cho con trai mình. 17 năm sau, cậu bé Phan Mạnh Tân (học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) không phụ sự kỳ vọng của cha mình khi đã thành công bước lên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia với tư cách thí sinh của mùa thứ 20.

Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra- Ảnh 2.

Sự trùng hợp này khiến nhiều người thích thú.

Phan Mạnh Tân xuất hiện tại cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý 3 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2020. Dù không giành chiến thắng ở cuộc thi tuần đó, nam sinh Tây Ninh vẫn khiến không ít người bớt ngờ trước cái tên đặc biệt của mình.

Câu chuyện thú vị này đã cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của chương trình. Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là nơi tìm ra những gương mặt xuất sắc mà còn trở thành nguồn cảm hứng, để lại dấu ấn trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Ngôi trường miền Tây từng làm nên kỳ tích khi có 2 nữ sinh vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia, học trò liên tục ẵm giải quốc gia

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Olympia

