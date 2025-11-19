Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu bạn nghĩ "trình" tiếng Việt của mình đã đỉnh, xem xong bài tập dưới đây chắc chắn sẽ phải nghĩ lại!

19-11-2025 - 06:50 AM | Sống

Tiếng Việt thật sự quá khó!

Bạn tự tin rằng mình rành Tiếng Việt? Đọc trôi chảy, giao tiếp mượt mà từ bé? Thế nhưng, có lẽ sau khi nhìn bức ảnh này, bạn sẽ phải… cân nhắc lại ngay.

Mới đây, một bài tập “hack não” của sinh viên ngành ngôn ngữ học đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Lần đầu nhìn, không ít người giật mình tưởng đây là một đoạn phiên âm tiếng Anh, bởi cách viết y hệt bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế IPA với những ký tự quen thuộc như /ə/, /ŋ/ hay /ʊ/. Nhưng khi thử “dịch” ra, nhiều người bối rối, vừa quen vừa lạ, cảm giác như đã từng thấy đâu đó nhưng lại chẳng thể nhận ra ngay nội dung thực sự.

Thực ra đây vẫn là tiếng Việt, nhưng nhìn thì… cực kỳ nước ngoài.

Nếu bạn nghĩ "trình" tiếng Việt của mình đã đỉnh, xem xong bài tập dưới đây chắc chắn sẽ phải nghĩ lại!- Ảnh 1.

Nếu bạn nghĩ "trình" tiếng Việt của mình đã đỉnh, xem xong bài tập dưới đây chắc chắn sẽ phải nghĩ lại!- Ảnh 2.

Tiếng Việt không hề đơn giản phải không nào!

Bài tập này thuộc môn Dẫn luận ngôn ngữ và Ngữ âm học. Những ký tự trên bảng chính là cách phiên âm bốn câu thơ đầu trong bài “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến:

"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo."

Sự thú vị và cũng… thách thức của bài tập này khiến nhiều người vừa bật cười vừa ngỡ ngàng. Ngữ pháp đã khó, nhưng bước chân vào ngữ âm học, bạn mới nhận ra rằng hiểu hết mọi ngóc ngách của tiếng mẹ đẻ đôi khi còn khó hơn cả học ngoại ngữ!

Dưới bài đăng về bài tập “khó nhằn” này, cư dân mạng để lại vô số bình luận vừa hài hước vừa đồng cảm:

- Nhìn tưởng đề thi IELTS, hóa ra lại là thơ cụ Nguyễn Khuyến. Tiếng Việt chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

- Ai bảo chỉ có tiếng Anh mới có bảng phiên âm? Tiếng Việt cũng đâu kém cạnh! Học xong chắc nhìn chữ bình thường cũng thấy toàn ký hiệu IPA mất.

- Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình mù chữ dù biết đọc biết viết thành thạo Tiếng Việt.

- Hóa ra đây chính là lý do vì sao dân ngôn ngữ học già đi nhanh hơn bình thường…

- +1 người Việt rớt môn Tiếng Việt.

Bài tập này không chỉ giúp sinh viên luyện kỹ năng phiên âm mà còn là minh chứng rằng Tiếng Việt phong phú, phức tạp và đầy bất ngờ khiến cả những người đọc thành thạo cũng phải “bó tay”!

Theo Đông

