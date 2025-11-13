Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Câu đố thách thức 99% người bản xứ: Từ tiếng Việt nào có đến 4 chữ "G"?

13-11-2025 - 12:52 PM

Tiếng Việt từ lâu đã nổi tiếng vì sự giàu hình ảnh, dồi dào cảm xúc và cực kỳ uyển chuyển. Nhưng ngoài vẻ đẹp tinh tế ấy, tiếng Việt còn “mặn mà” theo đúng nghĩa đen, khi chỉ cần một cú chơi chữ thôi cũng đủ khiến dân mạng cười lăn.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen “xoắn não” vì một câu đố tưởng đùa mà thật với nội dung: “Từ nào trong tiếng Việt có 4 chữ G?”.

Nghe qua, ai cũng tưởng đó sẽ là một từ dài lê thê kiểu "gập ghềnh", "gồng gánh"... Nhưng không, đáp án lại cực kỳ ngắn gọn và bất ngờ: “Bống”.

Vì sao ư? Vì “Bống” đọc tách ra chính là “Bốn G”!

Đáp án đơn giản này khiến dân tình phải bật cười và công nhận chỉ có tiếng Việt mới có những trò chơi chữ dễ thương và thông minh đến vậy. Một câu hỏi tưởng vô lý lại có lời giải… quá hợp lý, khiến người ta vừa buồn cười vừa phải phục sát đất.

Thế mới thấy, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là “sân chơi” tuyệt vời cho trí tưởng tượng, sự sáng tạo và khả năng… bẻ lái không ai ngờ tới.

Câu đố thách thức 99% người bản xứ: Từ tiếng Việt nào có đến 4 chữ "G"?

Tiếng Việt quá phong phú đúng không nào? (Ảnh minh họa)

Trước đó, dân mạng cũng từng dậy sóng vì một câu đố khác: “Từ nào trong tiếng Việt có nhiều chữ nhất?”. Nhiều người liệt kê đủ loại từ dài ngoằng, phức tạp, nhưng đáp án thật sự lại khiến ai nấy cười ngất: “Từ điển”.

Bởi trong từ điển chứa hàng chục nghìn từ vựng, mỗi trang dày đặc chữ nghĩa. Xét theo nghĩa đen, đúng là chẳng có “từ” nào nhiều chữ hơn từ điển cả!

Những câu đố mẹo kiểu này tuy ngắn nhưng cực kỳ sáng tạo, buộc người nghe phải “đổi góc nhìn” để tìm ra câu trả lời. Không chỉ giúp bạn thư giãn, mà còn rèn cho não bộ khả năng tư duy linh hoạt. Nếu bạn đang muốn khuấy động không khí trong lớp, nhóm bạn hay buổi họp gia đình, cứ thả nhẹ vài câu đố kiểu này xem. Đảm bảo thế nào cũng có người “sập bẫy” và cười mệt!

Câu đố: Một chữ trong tiếng Việt để nguyên là con lợn, bỏ ‘móc’ thành con trâu, ai thật sự nhanh trí mới biết

Theo Đông

