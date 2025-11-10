Câu đố thách thực cả dân chuyên Văn: Từ tiếng Việt nào có 3 chữ "NH"?

Bạn có biết, việc giải các câu đố không chỉ để “giết thời gian” mà còn là cách rèn luyện não bộ cực hiệu quả? Khi giải câu đố, não phải hoạt động liên tục phân tích, suy luận, tưởng tượng và liên kết thông tin. Đây chính là lý do nhiều người hay mê các trò chơi chữ, câu đố mẹo, vì mỗi câu đố đều thách thức khả năng tư duy ngôn ngữ và trí tưởng tượng của bạn.

Mới đây, một câu đố gây bão cộng đồng mạng khiến nhiều phải “xoắn não”, thậm chí nhiều dân chuyên Văn nghe xong cũng phải bó tay. Cụ thể câu đố như sau: “Từ tiếng Việt nào có ba chữ ‘NH’?”.

Nghe thì tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp, khiến nhiều người trả lời sai ngay từ giây đầu tiên. Bạn có đoán ra được không?

Cùng suy nghĩ và tìm ra đáp án cho bài nhé!

Bạn có tìm ra được đáp án cho bài không?

Đáp án không ngờ

Câu trả lời tưởng chừng lạ lùng nhưng lại vô cùng hài hước, đó chính là “banh”. Nghe xong chắc bạn sẽ thốt lên vì nhìn đi nhìn lại từ này chỉ có một chữ “nh”, chứ lấy đâu ra 3 chữ.

Nhưng đây chính là mẹo của câu đố. Nếu tách từ “banh” ra, bạn sẽ thấy: “ba” và “nh”. Trong đó, “ba” là số 3, còn “nh” là hai chữ cái n và h. Khi ghép lại, “ba” + “nh” = ba chữ “nh” theo cách chơi chữ này. Nghĩa là câu đố không yêu cầu “nh” xuất hiện liên tiếp ba lần mà là kết hợp giữa chữ và số để tạo ra trò chơi mẹo ngôn ngữ cực dí dỏm.

Điều thú vị ở câu đố này chính là cách tiếng Việt được tận dụng triệt để: một từ ngắn gọn lại có thể “ẩn chứa” cả một trò chơi chữ nhỏ. Đó là lý do dân chuyên Văn hay mê mẩn những câu đố mẹo, vì chúng vừa thử thách khả năng phân tích, vừa tạo cơ hội bật cười khi giải ra đáp án.

Bạn thấy không, câu đố tưởng đơn giản mà lại chứa đựng nhiều lớp logic tinh tế. Nó không chỉ giúp tăng khả năng tư duy, rèn luyện trí não mà còn tạo cảm giác thích thú và hứng khởi. Lần sau, khi gặp một câu đố mẹo, đừng vội bỏ qua nhé. Biết đâu bạn sẽ tìm ra được một “bí mật ngôn từ” cực thú vị như từ “banh” kia!