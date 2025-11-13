Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!

Những câu đố tưởng đơn giản nhưng đánh đố người chơi luôn có sức hút kỳ lạ bởi càng nhìn thấy dễ lại càng khó, càng thử lại càng rối não. Và đây là chính là thử thách dành cho các siêu trí tuệ, có khả năng suy luận cao:

Từ các chữ cái Ê / N / V / Á / O / I / I / G, hãy sắp xếp thành một cụm từ có nghĩa.

Đáp án là: GIÁO VIÊN

Giáo viên là người đảm nhận vai trò dạy dỗ, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức, kỹ năng, cũng như những giá trị sống cho học sinh, sinh viên. Họ không chỉ truyền kiến thức trong sách vở mà còn giúp học trò hình thành nhân cách, tư duy, kỹ năng xã hội và niềm đam mê học tập.

Một giáo viên giỏi thường kiên nhẫn, tận tâm, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đồng thời là người truyền cảm hứng, động viên và định hướng tương lai cho học trò. Trong xã hội, nghề giáo viên được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vì họ góp phần xây dựng tri thức và hình thành những thế hệ tương lai.

(Ảnh minh hoạ)

Câu đố tưởng vui nhưng một lần nữa khiến nhiều người thừa nhận tiếng Việt thật sự khó nhằn, chỉ cần đổi vị trí hoặc dấu một chút là nghĩa thay đổi hoàn toàn. Vì vậy nên mới có những câu đùa rằng chỉ 1% siêu trí tuệ mới nghĩ ra đáp án ngay lập tức.

Còn bạn có trả lời đúng không? Có nằm trong số 1% người thông minh nhất không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!