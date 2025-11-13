Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!
Thử xem bạn có thuộc nhóm 1% không nào.
- 10-11-2025Câu đố thách thực cả dân chuyên Văn: Từ tiếng Việt nào có 3 chữ "NH"?
- 06-08-2025Câu đố 99% người không giải được: Ở đâu đàn ông khổ nhất?
- 25-06-2025Câu đố: Một chữ trong tiếng Việt thêm dấu huyền vẫn giữ nguyên nghĩa, ai nhanh trí sẽ đoán được
Những câu đố tưởng đơn giản nhưng đánh đố người chơi luôn có sức hút kỳ lạ bởi càng nhìn thấy dễ lại càng khó, càng thử lại càng rối não. Và đây là chính là thử thách dành cho các siêu trí tuệ, có khả năng suy luận cao:
Từ các chữ cái Ê / N / V / Á / O / I / I / G, hãy sắp xếp thành một cụm từ có nghĩa.
Đáp án là: GIÁO VIÊN
Giáo viên là người đảm nhận vai trò dạy dỗ, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức, kỹ năng, cũng như những giá trị sống cho học sinh, sinh viên. Họ không chỉ truyền kiến thức trong sách vở mà còn giúp học trò hình thành nhân cách, tư duy, kỹ năng xã hội và niềm đam mê học tập.
Một giáo viên giỏi thường kiên nhẫn, tận tâm, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đồng thời là người truyền cảm hứng, động viên và định hướng tương lai cho học trò. Trong xã hội, nghề giáo viên được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vì họ góp phần xây dựng tri thức và hình thành những thế hệ tương lai.
Câu đố tưởng vui nhưng một lần nữa khiến nhiều người thừa nhận tiếng Việt thật sự khó nhằn, chỉ cần đổi vị trí hoặc dấu một chút là nghĩa thay đổi hoàn toàn. Vì vậy nên mới có những câu đùa rằng chỉ 1% siêu trí tuệ mới nghĩ ra đáp án ngay lập tức.
Còn bạn có trả lời đúng không? Có nằm trong số 1% người thông minh nhất không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Đời sống & pháp luật