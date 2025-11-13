Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!

13-11-2025 - 07:25 AM | Sống

Thử xem bạn có thuộc nhóm 1% không nào.

Những câu đố tưởng đơn giản nhưng đánh đố người chơi luôn có sức hút kỳ lạ bởi càng nhìn thấy dễ lại càng khó, càng thử lại càng rối não. Và đây là chính là thử thách dành cho các siêu trí tuệ, có khả năng suy luận cao:

Từ các chữ cái Ê / N / V / Á / O / I / I / G, hãy sắp xếp thành một cụm từ có nghĩa.

Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!- Ảnh 1.

Đáp án là: GIÁO VIÊN

Giáo viên là người đảm nhận vai trò dạy dỗ, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức, kỹ năng, cũng như những giá trị sống cho học sinh, sinh viên. Họ không chỉ truyền kiến thức trong sách vở mà còn giúp học trò hình thành nhân cách, tư duy, kỹ năng xã hội và niềm đam mê học tập.

Một giáo viên giỏi thường kiên nhẫn, tận tâm, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đồng thời là người truyền cảm hứng, động viên và định hướng tương lai cho học trò. Trong xã hội, nghề giáo viên được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vì họ góp phần xây dựng tri thức và hình thành những thế hệ tương lai.

Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Câu đố tưởng vui nhưng một lần nữa khiến nhiều người thừa nhận tiếng Việt thật sự khó nhằn, chỉ cần đổi vị trí hoặc dấu một chút là nghĩa thay đổi hoàn toàn. Vì vậy nên mới có những câu đùa rằng chỉ 1% siêu trí tuệ mới nghĩ ra đáp án ngay lập tức. 

Còn bạn có trả lời đúng không? Có nằm trong số 1% người thông minh nhất không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Câu đố Tiếng Việt: "Chữ gì bỏ sắc, thêm nặng, từ con bị bắt hóa thành kẻ săn?" - Ai IQ cao vút mới đoán trúng trong 30 giây!

Theo Ngọc Linh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gió mùa Đông Bắc sắp tăng cường tràn xuống: Từ mai, nhiều nơi mưa lớn trở lại

Gió mùa Đông Bắc sắp tăng cường tràn xuống: Từ mai, nhiều nơi mưa lớn trở lại Nổi bật

Tuyển Việt Nam bùng nổ, gieo sầu cho Trung Quốc, thẳng hướng ngôi vô địch tại đất khách

Tuyển Việt Nam bùng nổ, gieo sầu cho Trung Quốc, thẳng hướng ngôi vô địch tại đất khách Nổi bật

Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

07:20 , 13/11/2025
Hoạt động thiện nguyện có giúp Quang Linh, Hằng Du Mục được giảm án?

Hoạt động thiện nguyện có giúp Quang Linh, Hằng Du Mục được giảm án?

07:15 , 13/11/2025
Loại cây 'hút' tài lộc và may mắn: Trồng trong nhà giúp không khí trong lành, gia đình ít bệnh tật

Loại cây 'hút' tài lộc và may mắn: Trồng trong nhà giúp không khí trong lành, gia đình ít bệnh tật

06:50 , 13/11/2025
Học phí trường tiểu học tư thục Hà Nội cao nhất tới 78,6 triệu đồng/tháng

Học phí trường tiểu học tư thục Hà Nội cao nhất tới 78,6 triệu đồng/tháng

05:35 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên