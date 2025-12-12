Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dòng trạng thái của bà xã Công Lý khiến nhiều người chú ý.

Ngày 11/12, trên trang cá nhân, BTV Ngọc Hà - bà xã NS Công Lý - vừa đăng tải dòng trạng thái dài, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gần 5 năm đồng hành bên chồng. Không còn nhắc đến những sóng gió đã từng trải qua, Ngọc Hà chỉ nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu mà cả hai đã cùng nắm tay vượt qua.

Ngọc Hà tâm sự rằng: "Tưởng chỉ làm được 6 tháng đầu khi ở viện, ai ngờ Ngọc Hà Lê đã làm được luôn gần 5 năm qua. Chúng ta đã vượt qua bằng một cách thần kì cùng với bao khó khăn, sóng gió, tưởng chừng có lúc gục ngã đau đớn. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn đồng hành với nhau bằng tất cả sự yêu thương, chân thành và cũng không thể thiếu gia đình, người bạn, khán giả luôn dõi theo, cổ vũ, truyền thêm sức mạnh. Trải qua mọi cung bậc cuộc sống, ta mới nhận ra thứ đáng quý nhất cuộc đời là sự bình an".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ các đồng nghiệp và khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng NS Công Lý, đồng thời gửi lời chúc mong "cô Đẩu" tiếp tục hồi phục tốt và gia đình nhỏ sẽ luôn giữ được hạnh phúc sau những thử thách đã đi qua.

Chia sẻ mới nhất từ gia đình NS Công Lý- Ảnh 1.

Khoảnh khắc cả hai xuất hiện rạng rỡ trong bức ảnh mới càng khiến nhiều người xúc động

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn bên cạnh và chăm sóc chồng từng chút một. Không chỉ giúp chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp chồng tự tin để trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ là những vai diễn nhỏ.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Tuy nhiên, anh chưa thể nhận những vai diễn dài hơi, chủ yếu đảm nhận vai phụ, thời lượng xuất hiện ít. Ngọc Hà từng chia sẻ, đây chỉ là một vai bé nhưng nam nghệ sĩ rất háo hức, ngóng đợi, ngoài ra trong lòng cũng cũng có chút ngậm ngùi: "Biết anh vui vì được đi làm vào thời điểm này nhưng tận sâu trong lòng, anh Lý cũng vô cùng đau đớn vì không thể bung xoã được như trước kia. Nhưng còn được làm việc, còn được cống hiến, còn được gặp những người trong nghề cũng giúp anh bớt cô đơn".

Bà xã Công Lý khẳng định sức khỏe của chồng tiến triển đáng kể. Anh vẫn đam mê với nghề, nhớ không khí làm phim và mong muốn được cống hiến cho khán giả.

Chia sẻ mới nhất từ gia đình NS Công Lý- Ảnh 2.

Ngọc Hà là người sát cánh, chăm sóc ông xã suốt quá trình chữa bệnh

NS Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội, được nhiều khán giả biết đến qua vai "cô Đẩu" chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. NSND Công Lý từng đảm nhận những vai diễn cực kỳ ấn tượng với khán giả trong các bộ phim như Bão Qua Làng, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Gió Làng Kình, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hướng Dương Ngược Nắng…

Chia sẻ mới nhất từ gia đình NS Công Lý- Ảnh 3.

Hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý đã tiến triển nhiều

Theo Liên Hoa

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NS Công Lý

