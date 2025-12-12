Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, cảnh báo nhiều rủi ro thiên tai đi kèm

12-12-2025

Không khí lạnh mạnh tràn xuống gây rét đậm, rét hại kèm nhiều rủi ro thiên tai như mưa rất to, nguy cơ lốc, sét, mưa đá… ở miền Bắc và miền Trung.

Sáng nay 12-12, bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Đông Bắc có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rải rác; khu vực đồng bằng có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Không khí lạnh mạnh tràn xuống gây rét đậm và rủi ro thiên tai - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn xuống khiến miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khoảng ngày mai 13-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ 13-12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du trong ngày 13 đến 14-12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13-12, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Vùng núi và trung du Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; đồng bằng Bắc Bộ 11-14 độ C; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội: Đêm 12 và ngày 13-12 có mưa vừa, mưa to và dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ 13-12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Trên biển: Từ trưa và chiều 13-12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng 2-4 m. Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng 4-6 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 13-12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Từ đêm 12 đến hết đêm 13-12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến hết đêm 14-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Các chuyên gia cảnh báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

