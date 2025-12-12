Đến hẹn lại lên: Mùa cuối năm và loạt tình huống khiến người trẻ xoay như chong chóng

Tháng 12 thường được ví von như "mùa chạy nước rút", khi mọi thứ từ deadline, họp hành đến tiệc tùng, chuẩn bị quà tặng đều ập đến cùng lúc. Người trẻ bước vào trạng thái "bận than": than không đủ thời gian, than ví mỏng dần vì lịch hẹn dày đặc, thậm chí than chưa kịp ăn gì giữa bộn bề công việc.

Trong nhịp sống gấp gáp ấy, nhu cầu về một bữa ăn nhanh gọn, phù hợp túi tiền trở thành ưu tiên lớn. Thay vì mất thời gian di chuyển hay xếp hàng, nhiều bạn chọn đặt món qua các nền tảng giao nhận để tối ưu từng giây phút rảnh rỗi.

Ngập trong đồ án tốt nghiệp, "bận than" không đủ thời gian

Là sinh viên năm 4 tại một trường đại học ở TP.HCM nên với Đinh Thị Ngọc (TP.HCM), thời điểm cuối năm đúng nghĩa "căng như dây đàn": vừa đi làm thêm, vừa phải hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian cho việc viết báo cáo và chỉnh sửa slide thuyết trình. Hôm nào cao điểm, tôi có thể phải làm việc tới 2-3 giờ sáng.

Việc rời khỏi phòng trọ để mua đồ ăn lúc này trở nên bất tiện: tốn thời gian chạy lòng vòng và chờ đợi, quán xá quanh khu vực hạn chế, mà tôi cũng không muốn bị gián đoạn mạch làm việc. Giải pháp tiện nhất là mở ứng dụng giao đồ ăn và đặt món như trà sữa hay cơm nóng. Điểm cộng là hàng quán vẫn khá đa dạng, món cũng được giao trong khoảng 15-20 phút, đủ để tôi "nạp pin" không bị "gãy" tiến độ.

Đặt món online là phương án tối ưu giúp nữ sinh vượt qua mùa đồ án bận rộn cuối năm.

Dịp sale đôi 12.12, nhiều thương hiệu quen thuộc còn giảm 50%, tôi tranh thủ đặt vài bữa mà không tốn quá nhiều chi phí. Điều tôi thấy dễ chịu nhất là "bạn thân" ShopeeFood giúp tôi tránh cảnh vừa phải vận não cho đồ án, vừa phải nghĩ "hôm nay ăn gì". App dễ sử dụng, có gợi ý món ngon gần nhà, đánh giá rõ ràng, lại còn đủ loại ưu đãi dịp 12/12. Tôi chỉ cần bấm vài cái là có bữa ăn ngon lành, no bụng, đủ sức để tiếp tục "cày" cho đồ án tốt nghiệp.

Bonus chưa thấy đâu, ví đã "cháy" khi chưa hết tháng

Cuối năm luôn là giai đoạn "nặng ví" với Bùi Minh Hiếu (Hà Nội). Bạn bè cưới hỏi, tiệc tất niên, quà Giáng sinh rồi những cuộc hẹn du lịch… mọi thứ như hẹn nhau xuất hiện cùng lúc. Trong khi đó, thưởng Tết thì chưa thấy đâu, nên ngân sách cứ thế bị kéo căng.

Tôi cố gắng cắt giảm nhiều khoản, trong đó có việc ăn uống ngoài hàng. Thế là tôi bắt đầu chuyển sang đặt đồ ăn qua ShopeeFood nhiều hơn bởi có thêm ưu đãi, lại vừa tiện lợi khi tôi không phải ra đường giữa thời tiết lạnh như này. Gần đến 12.12, nhiều thương hiệu quen thuộc đã rục rịch chạy chương trình khuyến mãi, trong đó có Popeyes, Lotteria hay Pizza Hut với gà rán, pizza mà tôi yêu thích. Tôi rủ đồng nghiệp đặt đơn chung buổi trưa để tiết kiệm hơn, bởi đặt nhiều lại được giảm nhiều, đôi lúc cả hội còn được miễn phí ship.

Minh Hiếu rủ đồng nghiệp "gom đơn" để tiết kiệm chi phí.

Một bữa ăn đủ cho 5 người chỉ hơn 200.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với việc ra quán. Với người mới đi làm như tôi, các lựa chọn này giúp cân bằng chi tiêu, đồng thời vẫn giữ được không khí hội họp, gặp gỡ cuối năm cùng mọi người mà không quá áp lực tài chính.

Hội bạn "9 người 10 ý", cuộc chiến chọn món ăn kéo dài

Mỗi dịp cuối năm, nhóm bạn của Kha Võ (Đà Nẵng) lại có truyền thống ngồi tổng kết một năm đã qua. Nhưng ngay từ chuyện cơ bản như chọn món ăn cho buổi gặp đã đủ khiến cả nhóm xoay như chong chóng. Chúng tôi loay hoay vì khẩu vị khác nhau, ai cũng sợ chọn sai món hoặc order nhầm, khiến cả buổi hẹn bị chậm trễ. Nhiều hôm cả nhóm bàn qua bàn lại hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn không chốt được.

Mọi thứ thay đổi từ khi cả nhóm thử tính năng đặt đơn nhóm của ShopeeFood. Tôi chỉ cần mở đơn, gửi link vào nhóm chat, còn lại ai thích gì thì tự bấm chọn, ghi chú khẩu vị theo ý mình. App cũng tự động chia hóa đơn rõ ràng và áp các ưu đãi tuỳ theo số lượng thành viên tham gia, nên nhóm vừa thoải mái chọn món, vừa tiết kiệm kha khá chi phí. Sau đó, đơn giao thẳng tới điểm tụ tập, chúng tôi chỉ cần bày đồ ra là có một "mini party" đúng ý từng người.

Việc tìm được bữa ăn nhanh, phù hợp khẩu vị, không vượt ngân sách là cách người trẻ như Ngân, Hiếu hay Kha giảm bớt căng thẳng. Việc đặt đồ ăn qua các nền tảng giao nhận không chỉ giải quyết nhu cầu tức thời mà còn giúp họ tiết kiệm thời gian, tránh việc phải di chuyển liên tục trong giai đoạn bận rộn nhất năm cũng như cân đối chi tiêu hợp lý.

Tháng 12 vốn nhiều áp lực, nhưng với những lựa chọn phù hợp, người trẻ vẫn có thể xoay xở nhịp sống theo cách linh hoạt hơn. Một bữa ăn đúng lúc đôi khi đủ để duy trì năng lượng, giúp họ hoàn thành trọn vẹn những kế hoạch của mùa cuối năm.

Chương trình ưu đãi

Nhân sự kiện Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật 12.12, ShopeeFood bắt tay với đại sứ "Ngũ Đại Hoa Thần" B.O.F khao voucher trà sữa giảm 30.000đ áp dụng cho đơn 30.000đ khi nhập mã "SPFBOFKHAOSINHNHAT1212" (số lượng có hạn). Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 12.12, hãy nhanh tay săn deal ngay tại https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/shopeefood-x-bof-khao-tra--sua