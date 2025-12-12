Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 6 đồ ăn vặt này

Dưới đây là 6 nhóm đồ ăn vặt dễ khiến đường máu tăng vọt.

1. Rau củ sấy, trái cây sấy

Nhiều bệnh nhân tiểu đường tưởng rằng rau sấy hoặc trái cây sấy tốt cho sức khỏe nên dùng làm bữa phụ. Tuy nhiên, các loại rau củ quả sấy bán trên thị trường thường phải qua công đoạn sấy khô hoặc nướng, trong quá trình này nhà sản xuất thường thêm đường, muối, dầu thực vật.

Hơn nữa, chất xơ tự nhiên trong rau quả bị phá hủy, làm chỉ số đường huyết tăng rõ rệt. Ví dụ như một số loại mix (trộn lẫn) rau củ sấy chứa dầu thực vật, siro mạch nha và muối, hoàn toàn không “lành mạnh” như vẻ ngoài.

2. Bánh đậu xanh, bánh phát tài và các loại bánh hấp

Các loại bánh như bánh đậu xanh, bánh phát tài… thường được thêm đường, dầu, muối để tạo vị. Ngay cả khi không thêm đường, bản thân chúng chứa hàm lượng tinh bột cao, khi vào cơ thể vẫn chuyển hóa thành glucose và làm tăng đường huyết.

Một số sản phẩm dùng đường thay thế như bánh đậu xanh xylitol vẫn chứa tới hơn 70% carbohydrate, năng lượng cao và hàm lượng muối cũng không hề thấp.

3. Khô thịt, thịt sấy, thịt tẩm vị

Nhiều người nghĩ rằng thịt sấy khô chẳng liên quan gì đến đường. Nhưng để miếng thịt mềm hơn và thơm hơn, nhà sản xuất thường thêm đường hoặc siro. Nhiều loại bò khô, thịt heo tẩm vị ghi rõ chứa đường trắng, mạch nha, muối và bột ngọt.

Vì vậy bệnh nhân tiểu đường nếu muốn ăn đồ khô cần xem kỹ bảng thành phần.

4. Bánh quy ngũ cốc, bánh quy “thô”

Dù được quảng cáo là bánh ngũ cốc, thực tế phần lớn chỉ thêm một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên cám, còn nguyên liệu chính vẫn là bột mì. Để bánh thơm ngon, nhà sản xuất thêm khá nhiều dầu, khiến loại bánh này chứa nhiều chất béo và năng lượng.

Ngay cả khi không thêm đường, bánh vẫn có khả năng làm tăng đường máu mạnh. Một số loại bánh còn có thành phần chính là bột mì, dầu thực vật và đường trắng.

5. Yến mạch ăn liền, ngũ cốc bắp dạng ăn sáng

Nhiều bệnh nhân tiểu đường tưởng rằng yến mạch hoặc bắp là ngũ cốc thô nên sẽ tốt cho đường huyết. Nhưng các loại yến mạch ăn liền và ngũ cốc bắp đã qua tinh chế sâu, mất gần hết chất xơ, không còn tác dụng hạ đường huyết. Thậm chí nhiều loại còn thêm đường, kem béo, hương liệu, trái cây sấy khiến đường huyết tăng rất nhanh.

Ngay cả những loại gắn mác “không đường” cũng có chỉ số đường huyết rất cao. Người bệnh nên chọn loại yến mạch nguyên chất, chỉ có một thành phần duy nhất là “oats/yến mạch”, hạt càng nguyên càng tốt.

6. Bột mè đen, bột đậu nành, các loại bột uống pha sẵn

Bột mè đen hay bột đậu nành không phải chỉ gồm mè hay đậu xay nhuyễn. Đa số sản phẩm trên thị trường đều thêm nhiều loại phụ gia, trong đó phổ biến nhất là đường.

Ngay cả khi không thêm đường, quá trình rang và xay nhuyễn làm phá hủy cấu trúc hạt ngũ cốc, khiến khi pha lên, hỗn hợp “nhuyễn” rất nhanh và làm tăng đường huyết mạnh.

Những loại đồ ăn vặt chứa “đường ẩn” này chỉ là một phần nhỏ trong vô số bẫy tăng đường huyết mà bệnh nhân tiểu đường dễ gặp phải. Nhiều sản phẩm nhìn có vẻ lành mạnh, nhưng bên trong lại chứa lượng đường, tinh bột hoặc chất béo cao bất ngờ. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ đường huyết là luôn xem kỹ bảng thành phần trước khi mua.

Nguồn và ảnh: Sohu