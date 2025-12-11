Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 7 loại rau này

11-12-2025 - 10:25 AM | Sống

Người mắc bệnh tiểu đường cũng thường được bác sĩ dặn “cứ ăn nhiều rau vào”. Tuy nhiên, thực tế không phải loại rau nào cũng phù hợp.

Trong đời sống hằng ngày, lời khuyên được nhắc đến nhiều nhất là nên ăn nhiều rau xanh. Bởi rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, những dưỡng chất cơ thể cần để tiêu hóa tốt, phòng táo bón và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Người mắc bệnh tiểu đường cũng thường được bác sĩ dặn “cứ ăn nhiều rau vào”. Tuy nhiên, thực tế không phải loại rau nào cũng phù hợp. Một số loại rau khi ăn nhiều lại khiến đường huyết tăng nhanh, thậm chí gây mất kiểm soát.

Dưới đây là những loại rau mà người tiểu đường không nên ăn quá nhiều:

- Khoai môn: Khoai môn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng chứa nhiều tinh bột. Tinh bột khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành glucose, làm đường huyết tăng rõ rệt. Người tiểu đường không nên sử dụng khoai môn như một món rau và nên hạn chế tối đa khẩu phần.

- Củ ấu: Củ ấu cũng là nguồn tinh bột cao, dễ làm tăng đường máu. Đặc biệt, loại củ này chứa lượng kali lớn, người tiểu đường có bệnh lý thận nếu ăn nhiều có thể tăng nguy cơ tăng kali máu, rất nguy hiểm.

- Củ sen: Củ sen chứa hàm lượng carbohydrate cao, nếu muốn ăn nên ưu tiên bách hợp tươi vì hàm lượng đường thấp hơn bách hợp sấy hoặc chế biến.

- Củ dền: Dù là rau lá xanh nhưng củ dền lại có hàm lượng đường tự nhiên cao. Người tiểu đường ăn nhiều có thể thấy đường huyết tăng nhanh chỉ sau một bữa.

- Khoai tây: Khoai tây chứa nhiều tinh bột. Người tiểu đường có thể ăn nhưng chỉ với lượng nhỏ, tuyệt đối không xem khoai tây là “rau” để ăn thay thế tự do.

- Bí đỏ: Bí đỏ giàu vitamin A, C và hỗ trợ hoạt động của insulin nhưng lại chứa lượng đường cao, đặc biệt là bí đỏ già. Nếu ăn nên giảm lượng tinh bột trong bữa chính để tránh tăng đường huyết.

- Củ mài (khoai mỡ): Dù khoai mỡ có tác dụng hỗ trợ ổn định đường và mỡ máu nhưng vẫn chứa tinh bột đáng kể. Vì vậy người tiểu đường không nên “lợi dụng” ăn quá nhiều.

Mặc dù phần lớn các loại rau giúp kiểm soát đường huyết tốt, nhưng các loại rau kể trên không thể dùng như rau thông thường. Người tiểu đường nên ưu tiên rau cần tây, cải bẹ, cải ngọt, cải thảo, rau xà lách… vừa hỗ trợ giảm đường, vừa giúp ổn định huyết áp, mỡ máu, giảm rủi ro biến chứng tim mạch.

Nguồn và ảnh: Sohu

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 loại quả này

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam”

PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam” Nổi bật

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này Nổi bật

Ở độ tuổi 30, bạn nên từ bỏ 3 thói quen này nếu muốn cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng hơn

Ở độ tuổi 30, bạn nên từ bỏ 3 thói quen này nếu muốn cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng hơn

10:12 , 11/12/2025
Nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ có kỹ năng xã hội xuất sắc đều có cha mẹ làm 9 điều này từ sớm

Nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ có kỹ năng xã hội xuất sắc đều có cha mẹ làm 9 điều này từ sớm

09:58 , 11/12/2025
Từ 1/7/2026: Hãng bay bị delay sẽ phải xin lỗi và bố trí ăn nghỉ, đi lại cho hành khách

Từ 1/7/2026: Hãng bay bị delay sẽ phải xin lỗi và bố trí ăn nghỉ, đi lại cho hành khách

09:40 , 11/12/2025
"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Cho vào khi nấu vịt sẽ khử sạch mùi, luộc lên thịt thơm lừng

"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Cho vào khi nấu vịt sẽ khử sạch mùi, luộc lên thịt thơm lừng

09:35 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên