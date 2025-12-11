Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 7 loại rau này

Trong đời sống hằng ngày, lời khuyên được nhắc đến nhiều nhất là nên ăn nhiều rau xanh. Bởi rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, những dưỡng chất cơ thể cần để tiêu hóa tốt, phòng táo bón và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Người mắc bệnh tiểu đường cũng thường được bác sĩ dặn “cứ ăn nhiều rau vào”. Tuy nhiên, thực tế không phải loại rau nào cũng phù hợp. Một số loại rau khi ăn nhiều lại khiến đường huyết tăng nhanh, thậm chí gây mất kiểm soát.

Dưới đây là những loại rau mà người tiểu đường không nên ăn quá nhiều:

- Khoai môn: Khoai môn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng chứa nhiều tinh bột. Tinh bột khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành glucose, làm đường huyết tăng rõ rệt. Người tiểu đường không nên sử dụng khoai môn như một món rau và nên hạn chế tối đa khẩu phần.

- Củ ấu: Củ ấu cũng là nguồn tinh bột cao, dễ làm tăng đường máu. Đặc biệt, loại củ này chứa lượng kali lớn, người tiểu đường có bệnh lý thận nếu ăn nhiều có thể tăng nguy cơ tăng kali máu, rất nguy hiểm.

- Củ sen: Củ sen chứa hàm lượng carbohydrate cao, nếu muốn ăn nên ưu tiên bách hợp tươi vì hàm lượng đường thấp hơn bách hợp sấy hoặc chế biến.

- Củ dền: Dù là rau lá xanh nhưng củ dền lại có hàm lượng đường tự nhiên cao. Người tiểu đường ăn nhiều có thể thấy đường huyết tăng nhanh chỉ sau một bữa.

- Khoai tây: Khoai tây chứa nhiều tinh bột. Người tiểu đường có thể ăn nhưng chỉ với lượng nhỏ, tuyệt đối không xem khoai tây là “rau” để ăn thay thế tự do.

- Bí đỏ: Bí đỏ giàu vitamin A, C và hỗ trợ hoạt động của insulin nhưng lại chứa lượng đường cao, đặc biệt là bí đỏ già. Nếu ăn nên giảm lượng tinh bột trong bữa chính để tránh tăng đường huyết.

- Củ mài (khoai mỡ): Dù khoai mỡ có tác dụng hỗ trợ ổn định đường và mỡ máu nhưng vẫn chứa tinh bột đáng kể. Vì vậy người tiểu đường không nên “lợi dụng” ăn quá nhiều.

Mặc dù phần lớn các loại rau giúp kiểm soát đường huyết tốt, nhưng các loại rau kể trên không thể dùng như rau thông thường. Người tiểu đường nên ưu tiên rau cần tây, cải bẹ, cải ngọt, cải thảo, rau xà lách… vừa hỗ trợ giảm đường, vừa giúp ổn định huyết áp, mỡ máu, giảm rủi ro biến chứng tim mạch.

Nguồn và ảnh: Sohu