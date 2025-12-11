Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này

11-12-2025 - 07:18 AM

Fan cứng của bộ truyện đã đưa ra một giả thuyết rất đau lòng cho cái kết của Shizuka – Nobita sau 45 năm.

Trong thế giới Doraemon, mối tình giữa Shizuka và Nobita từ lâu đã được độc giả mặc định là “định mệnh”. Fujiko F. Fujio - tác giả bộ truyện, cũng nhiều lần để ngỏ những chi tiết cho thấy cặp đôi này sẽ về chung một nhà. Thế nhưng, liệu sau khi cưới nhau, họ có thực sự hạnh phúc, cùng nhau già đi hay không thì chưa từng được tác giả đề cập. Mới đây, một fan cứng của Doraemon đã đưa ra giả thuyết đầy xót xa về cái kết của Shizuka - Nobita sau 45 năm, dựa trên một số câu thoại trong phần truyện Sau Này của Doraemon Plus.

Tương lai của 2 người sẽ đi về đâu?

Shizuka – Nobita và cái kết chưa trọn vẹn

Theo giả thuyết này, Shizuka trong tương lai đúng là trở thành vợ của Nobita và cả hai có với nhau một cậu con trai, thế nhưng Shizuka sẽ qua đời trước Nobita và thậm chí không kịp chứng kiến hôn lễ của con. Người hâm mộ đưa ra dẫn chứng từ những câu thoại trong tập 5 Doraemon Plus, nơi Nobita trưởng thành có dịp hồi tưởng và trò chuyện với Shizuka lúc còn nhỏ, hé lộ nhiều chi tiết về tương lai của cậu con Nobisuke.

Trong đoạn truyện, Nobita người lớn bị hoán đổi thân xác với Nobita trẻ con, nhờ vậy anh được trở về tuổi thơ. Khi gặp lại Shizuka nhỏ tuổi cũng là bạn thân và là vợ tương lai, Nobita không giấu nổi niềm xúc động. Nobita phiên bản tương lai kể cho Shizuka nhỏ nghe về tương lai của con trai họ, từ việc cậu bé trưởng thành, kết hôn, cho đến tuần trăng mật trên mặt trăng. Những câu chuyện này khiến nhiều fan đặt dấu hỏi nếu Shizuka vẫn còn sống và ở bên cạnh Nobita, liệu anh có phải xúc động đến vậy không?

Fan hâm mộ đưa ra giả thuyết về mối quan hệ giữa Nobita và Shizuka.

Những gợi ý đau lòng từ chi tiết nhỏ

Fan phân tích, hành vi xúc động thái quá của Nobita trưởng thành chỉ thường thấy khi lâu ngày không gặp người thân yêu. Điều này gợi ý rằng, trong tương lai 45 năm sau, Shizuka và Nobita có thể không còn bên nhau nữa. Một số ý kiến cho rằng họ có thể đã ly dị, nhưng cũng có fan phản biện rằng nếu chỉ là ly dị đơn giản, Nobita trưởng thành sẽ không cần kể tỉ mỉ về con trai như trong truyện.

Logic mà nói, một người mẹ còn sống và vẫn gần gũi chắc chắn sẽ biết con mình trưởng thành ra sao, đã lập gia đình và đi hưởng tuần trăng mật. Do đó, cách giải thích hợp lý nhất cho phản ứng của Nobita trưởng thành là Shizuka đã qua đời trước đó, nên anh xúc động khi gặp lại phiên bản tuổi thơ của vợ. Đây cũng là lý do cô không thể chứng kiến con trai lớn lên và lập gia đình.

Dù giả thuyết này khá thuyết phục, Fujiko F. Fujio chưa bao giờ chính thức xác nhận bất kỳ chi tiết nào liên quan đến Shizuka - Nobita trong 45 năm sau. Vì vậy, đây vẫn chỉ là góc nhìn từ cộng đồng fan, một suy đoán đau lòng nhưng cũng đầy xúc động về cặp đôi tuổi thơ mà chúng ta từng yêu mến.

Đọc kỹ Doraemon mới phát hiện ra: Nobita không hề dốt, ngược lại rất thông minh, "đánh hơi" ra cơ hội kinh doanh cực giỏi!

Theo Đông

