Nếu nhóm bạn Doraemon đi phỏng vấn xin việc: Nobita lại đến muộn, nhân vật tỏa sáng và đậu đầu tiên thì quá dễ đoán!

Doraemon không chỉ là bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người, mà còn là tấm gương phản chiếu muôn kiểu tính cách con người: hậu đậu, tinh tế, kiêu căng hay mạnh mẽ. Nhóm bạn Nobita đã từng cùng nhau đi học, đi chơi, đi cắm trại, đi thám hiểm... nhưng nếu tưởng tượng một ngày họ bước vào phòng phỏng vấn xin việc đầu đời, mọi chuyện sẽ ra sao?

AI đã giúp các fan của Doraemon "vẽ lại" cảnh tượng tương lai đó, khi từng người trong nhóm bạn này thể hiện đúng tính cách vốn có của mình trong một buổi phỏng vấn có phần nghiêm túc nhưng cũng không kém phần… hỗn loạn.

Nobita

Có thể Nobita sẽ là người đến phỏng vấn.... muộn nhất. Cậu loay hoay với đồng hồ báo thức, đánh rơi giấy tờ rồi quên cả bút. Khi ngồi trước nhà tuyển dụng, Nobita nói thật lòng về điểm yếu của mình: "Em hay ngủ quên, nhưng em luôn cố gắng sửa mỗi ngày". Chính sự thành thật và nỗ lực ấy có thể lại khiến nhà tuyển dụng mỉm cười vì ai chẳng từng là Nobita trong đời.

Shizuka

Shizuka sẽ chuẩn bị chu đáo từ trang phục, hồ sơ đến cách nói năng. Cô bé dễ thương ngày nào giờ đây đã hóa một thiếu nữ. Shizuka có thể sẽ nhẹ nhàng chào hỏi, mỉm cười tự tin và trả lời logic, chừng mực. Tuy không phải người nổi bật nhất, Shizuka lại là kiểu ứng viên khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu - một hình mẫu EQ cao điển hình. Shizuka biết lắng nghe, không nói quá, nhưng để lại ấn tượng lâu dài.

Jaian

Jaian sẽ bước vào phòng với phong thái... như chuẩn bị đi thi hát. Cậu nói to, hùng hồn, thậm chí còn vỗ vai nhà tuyển dụng "thân mật" quá mức. Tuy nhiên, Jaian lại có điểm mạnh là sự nhiệt huyết thật lòng: "Em không giỏi lý thuyết, nhưng em luôn xông pha, không ngại việc khó". Có thể cậu không đậu, nhưng chắc chắn ai cũng sẽ nhớ cậu.

Suneo

Suneo sẽ ăn mặc bóng bẩy nhất buổi phỏng vấn, khoe khéo chiếc đồng hồ mới và nói năng khôn khéo. Cậu liên tục nhấn mạnh: "Em rất giỏi giao tiếp và có nhiều mối quan hệ tốt". Tuy vậy, nhà tuyển dụng có thể nhận ra phần hơi "kịch" trong lời nói. Nếu học được sự chân thành của Nobita và Shizuka, Suneo sẽ là một ứng viên thực sự tiềm năng.

Dekisugi

Nếu có người khiến nhà tuyển dụng phải "đặt tiêu chuẩn mới" thì chắc chắn là Dekisugi. Cậu bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin, mang theo một tập hồ sơ được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi trả lời câu hỏi, Dekisugi không chỉ nói trôi chảy mà còn đặt ngược lại những câu hỏi thông minh khiến nhà tuyển dụng ấn tượng. Tuy nhiên, có thể chính sự hoàn hảo ấy đôi khi khiến cậu hơi xa cách. Dẫu vậy, ai cũng biết nếu chỉ tính năng lực và tác phong, Dekisugi chắc chắn là người đậu đầu tiên.

Doraemon

Là người chuẩn bị cho cả nhóm, Doraemon mang theo sổ ghi chú, nước uống, khăn giấy… Mèo ú có thể sẽ không xin việc cho mình, mà chỉ đến để "đảm bảo mọi thứ trơn tru". Nếu phải tham gia, Doraemon hẳn cũng sẽ là ứng viên sáng giá nhờ đống bảo bối và cả EQ cao vút nữa. Tuy nhiên, để đảm bảo công việc thuận lợi, mèo ú cần bỏ tính hậu đậu lây từ Nobita nữa.

Kết

Buổi phỏng vấn tưởng như bình thường lại phản chiếu rõ nhất bản chất của từng người: Nobita thật thà, Shizuka tinh tế, Jaian nhiệt huyết, Suneo tham vọng. Dekisugi giỏi giang và Doraemon thì luôn ấm áp. Trong thế giới tưởng tượng ấy, không ai "đậu" hay "rớt", vì mỗi người đều mang trong mình một giá trị riêng và chỉ cần đặt đúng chỗ, họ đều sẽ tỏa sáng.