Shizuka là ngoại lệ của Jaian trong Doraemon

Doraemon là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm và sự trưởng thành. Trong truyện, mỗi nhân vật lại mang những nét tính cách và đặc điểm rất riêng.

Chẳng hạn như khi nhắc đến Jaian, hình ảnh một cậu bé to lớn, hung hãn, thường xuyên bắt nạt bạn bè luôn hiện lên trong tâm trí người đọc. Tuy nhiên, Shizuka - cô bé trong nhóm bạn này dường như luôn là ngoại lệ. Dù có mối quan hệ gần gũi với nhóm bạn, Shizuka hiếm khi, thậm chí là gần như không bao giờ bị Jaian đụng tới. Vậy điều gì khiến Jaian "kiêng nể" Shizuka đến vậy?

Shizuka là "ngoại lệ" của Jaian

Thực tế, không hẳn là Jaian chưa từng có ý định "ra tay" với Shizuka. Trong một số tập truyện tranh và phiên bản anime, tác giả đã khéo léo lồng ghép những tình huống cho thấy Jaian không hoàn toàn "miễn nhiễm" với ý nghĩ này. Chẳng hạn, trong tập truyện "Cây chổi sáng bóng" (ở bản gốc là "Bàn chải sáng bóng"), Jaian từng cầm gậy bóng chày để đe dọa Shizuka.

Dù chỉ là hành động hù dọa, không đi đến việc sử dụng bạo lực, tình tiết này cho thấy Jaian không hoàn toàn loại bỏ khả năng "động tay" với Shizuka nếu bị khiêu khích. Tuy nhiên, nhờ vào sự can thiệp của Nobita với sự hỗ trợ từ đạo cụ của Doraemon, Shizuka đã được giải thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Một ví dụ khác xuất hiện trong tập phim hoạt hình "Chiếc gương phản chiếu". Khi Jaian đang bắt nạt Nobita, Shizuka đã lên tiếng can ngăn, không ngại đối mặt với hành vi bạo lực của cậu ta. Điều này khiến Jaian tức giận, cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức.

Trong cơn nóng giận, Jaian từng giơ nắm đấm và đe dọa: "Đừng tưởng tôi không dám đánh con gái!". Suneo đứng bên cạnh cũng khuyên Shizuka không nên xen vào, nhưng cô bé vẫn kiên quyết không lùi bước. Cuối cùng, Jaian chỉ biết tức tối bỏ đi mà không dám thực sự ra tay. Những tình huống này cho thấy, dù Jaian có thể tức giận với Shizuka, nhưng việc thực sự đánh cô là điều gần như không xảy ra.

Vậy tại sao Jaian lại kiềm chế trước Shizuka? Có ba lý do chính giải thích cho hành vi này:

1. Tính cách "ngoài mạnh trong yếu" của Jaian

Dù bề ngoài hung hãn, Jaian lại được xây dựng như một nhân vật có chiều sâu, mang hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ nhưng không thiếu sự mềm mỏng. Việc bắt nạt một cô gái yếu đuối như Shizuka không phù hợp với "phong cách" của cậu, bởi Jaian luôn muốn khẳng định mình là một "đại ca" chính trực, chỉ "xử lý" những đối thủ xứng tầm.

Jaian thường xuyên bắt nạt bạn bè

2. Shizuka không đe dọa đến vị thế của Jaian

Trong mắt Jaian, Shizuka là một cô gái dịu dàng, không có khả năng hoặc ý định thách thức quyền uy của cậu. Điều này khiến Jaian không cảm thấy cần phải sử dụng bạo lực để khẳng định vị thế của mình trước Shizuka, khác với cách cậu đối xử với Nobita hay Suneo - những người thường xuyên bị xem là "mối đe dọa" cho cái tôi của cậu.

3. Ảnh hưởng từ gia đình và môi trường sống

Jaian có một cô em gái tên là Jaiko, người mà cậu vô cùng yêu thương và bảo vệ. Bên cạnh đó, cậu còn sống dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ - một người phụ nữ mạnh mẽ và đáng sợ. Môi trường gia đình này đã hình thành trong Jaian một sự tôn trọng nhất định đối với phái nữ, khiến cậu khó lòng ra tay với Shizuka.

Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng Shizuka không phải là một cô gái "yếu đuối" như vẻ bề ngoài. Trong nhiều tình huống, Shizuka đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của mình. Chẳng hạn, trong tập "Shizuka mọc mũi voi", cô bé đã sử dụng đạo cụ của Doraemon để "xử đẹp" Jaian một cách không thương tiếc.

Thậm chí, khi bị chọc giận, Shizuka có thể khiến bất kỳ ai, kể cả những người mạnh mẽ hơn, phải "chạy dài" với những cú đánh đau điếng, đôi khi để lại đối phương trong tình trạng thê thảm. Ngay cả Nobita, Suneo hay chính Jaian cũng không ít lần lãnh đủ từ sự tức giận của Shizuka.

Shizuka không dịu dàng như vẻ ngoài của mình

Hơn nữa, sức mạnh của Shizuka không chỉ nằm ở những tình huống đặc biệt. Trong các cuộc thi đấu tay đôi như vật tay hay sumo, Shizuka thường dễ dàng đánh bại Nobita một cách áp đảo. Thậm chí, khi trưởng thành, con trai của Shizuka và Nobita - cậu bé Nobisuke dù là một "đầu gấu" thực thụ, vẫn vô cùng sợ hãi mẹ mình. Có lần, Nobita từ tương lai trở về quá khứ còn bị Shizuka nhầm là Nobisuke và "thưởng" cho một trận đòn nhừ tử, khiến Nobita phải chịu đau thay con.

Có thể thấy, Doraemon không chỉ là câu chuyện về tình bạn và những chuyến phiêu lưu kỳ thú, mà còn khéo léo khắc họa tính cách đa chiều của các nhân vật. Việc Jaian không đánh Shizuka không chỉ xuất phát từ tính cách "ngoài mạnh trong yếu" của cậu, mà còn từ sự tôn trọng phái nữ được hình thành từ môi trường sống, cũng như sức mạnh tiềm ẩn của chính Shizuka.

Những chi tiết này không chỉ làm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự tôn trọng và bình đẳng giới. Chính vì vậy, hình ảnh một Jaian hung hãn nhưng không bao giờ ra tay với Shizuka đã trở thành một điểm nhấn thú vị, khiến người đọc và người xem không khỏi suy ngẫm.