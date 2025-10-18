Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc

18-10-2025 - 13:05 PM | Sống

Thời gian tới, 3 con giáp này được cát tinh chiếu mệnh nên tài lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến.

Theo tử vi, thời điểm mùng 1/9 Âm lịch được xem là “thời khắc vàng” mở ra chuỗi vận may lớn cho một số con giáp. Trong khi nhiều người vẫn đang loay hoay tìm hướng đi mới, thì 3 con giáp dưới đây lại được Thần Tài “ghé thăm” đúng dịp đầu tháng, công danh thăng tiến, tiền tài bội thu.

1. Tuổi Tỵ

Bắt đầu từ mùng 1/9 Âm lịch, người tuổi Tỵ bước vào giai đoạn “đại cát đại lợi”. Dưới tác động của cát tinh, con giáp này không chỉ được quý nhân nâng đỡ trong công việc mà còn có cơ hội bứt phá mạnh mẽ về tài chính.

Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc- Ảnh 1.

Những người làm kinh doanh được dự báo sẽ đón nhiều tin vui. Hợp đồng mới được ký kết, các dự án dang dở cũng bắt đầu sinh lợi nhuận. Người tuổi Tỵ làm trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản hoặc dịch vụ có thể sẽ nhìn thấy dòng tiền tăng rõ rệt chỉ trong vài ngày đầu tháng.

Đặc biệt, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ có dấu hiệu “đảo chiều ngoạn mục”. Những nỗ lực âm thầm trước đây được cấp trên ghi nhận, mở ra cơ hội thăng chức hoặc được giao trọng trách mới. Với người đang tìm việc, đây cũng là thời điểm dễ gặp được công việc ưng ý, đúng sở trường.

Tử vi nhấn mạnh, nếu biết tận dụng năng lượng tích cực trong tuần đầu tháng 9 Âm lịch, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể đạt bước ngoặt lớn về cả danh lẫn lợi, trở thành “ngôi sao sáng” trong tập thể.

2. Tuổi Dậu

Với người tuổi Dậu, mùng 1/9 Âm lịch mở ra chu kỳ “kim vượng” – thời điểm mà năng lượng tiền tài mạnh nhất trong năm. Nhờ ngũ hành tương sinh, Dậu được cát tinh soi chiếu, khiến mọi kế hoạch kinh doanh hay dự án đầu tư đều thuận lợi hơn mong đợi.

Người làm công ăn lương có thể được thưởng, tăng lương hoặc nhận lời mời hợp tác hấp dẫn. Với người làm nghề tự do, đây là lúc “đơn hàng chồng chất”, lợi nhuận tăng đột biến. Nhiều người tuổi Dậu sẽ thấy rõ “ví dày lên từng ngày”, nợ nần cũ được giải quyết, tài khoản tiết kiệm cũng tăng lên đáng kể.

Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc- Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở tiền bạc, người tuổi Dậu còn được đánh giá cao về sự linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội. Các mối quan hệ xã hội mở rộng, giúp họ tiếp cận được đối tác tiềm năng hoặc người có sức ảnh hưởng trong nghề.

Tuy nhiên, tử vi cũng khuyên người tuổi Dậu nên tỉnh táo trong chi tiêu và đầu tư, tránh quá hưng phấn mà dốc vốn liều lĩnh. Nếu giữ được sự cân bằng, vận may này sẽ kéo dài suốt tháng 9 Âm lịch, mang lại nguồn tài chính vững vàng đến cuối năm.

3. Tuổi Mão

Mùng 1/9 Âm lịch là ngày đại cát đối với tuổi Mão. Từ thời điểm này, con giáp hiền hòa và thông minh này cũng được cát tinh chiếu mệnh, công danh rộng mở, tài lộc dồi dào.

Trong công việc, người tuổi Mão có thể gặp quý nhân. Nếu đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp hoặc đổi hướng nghề nghiệp, đây là thời điểm “vàng” để bắt đầu. Tuổi Mão càng chủ động, kết quả thu về càng rực rỡ.

Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc- Ảnh 3.

Người làm nghề sáng tạo, truyền thông, nghệ thuật hoặc công nghệ sẽ đặc biệt thuận lợi trong giai đoạn này. Ý tưởng mới liên tiếp xuất hiện, mang đến cho con giáp này các hợp đồng hoặc dự án có giá trị cao. Thậm chí, nhiều người tuổi Mão còn có thể “đổi đời” nhờ một thương vụ bất ngờ hoặc khoản đầu tư sinh lời nhanh.

Về tài chính, tuổi Mão được dự báo có dòng tiền dồi dào từ cả chính tài (lương, thưởng) lẫn phụ tài (đầu tư, buôn bán, hợp tác). Càng tiến gần giữa tháng 9 Âm lịch, vận khí càng tăng giúp họ dễ đạt mục tiêu tài chính trong năm Ất Tỵ.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp này thoát vận xui, tăng mạnh tài sản ròng, tha hồ “gặt vàng gặt bạc”

Ánh Lê

Phụ nữ số

