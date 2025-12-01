Niềm tin sai lệch vào 1 thói quen “dưỡng sinh”

Một buổi tối mùa đông, khoa Cấp cứu một bệnh viện tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bất ngờ tiếp nhận ca bệnh mà không ai nghĩ tới. Ông lão đứng ngoài phòng cấp cứu, mắt hoe đỏ, quay sang bác sĩ hỏi trong tuyệt vọng: “Sao chỉ ngâm chân mà lại bị nhồi máu não được chứ?”.

Bệnh nhân là bà cụ 67 tuổi, giáo viên đã về hưu ở Bắc Kinh. Suốt hơn chục năm, bà duy trì thói quen ngâm chân mỗi tối với nước nóng vì tin rằng thói quen này sẽ giúp “đả thông kinh mạch”. Nhưng ngày hôm đó, chỉ chưa đầy 20 phút sau khi ngâm chân xong, bà bắt đầu bị méo miệng, nói khó.

Thấy vậy, gia đình lập tức đưa bà vào viện. Kết quả chụp CT cho thấy bà cụ bị nhồi máu não. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bà cụ vẫn không qua khỏi.

Sau khi được người nhà chia sẻ về thói quen hay ngâm chân với nước thật nóng của bà cụ, bác sĩ lắc đầu nói: “Tuổi càng cao, càng phải ngâm chân đúng cách!”

Hiểm họa từ thói quen tưởng vô hại

Ngâm chân được nhiều người cao tuổi xem là phương pháp dưỡng sinh giúp tăng cường sức khỏe đơn giản, an toàn. Tuy nhiên thói quen này nếu không áp dụng đúng cách có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Báo cáo của Bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2024 ghi nhận: 60% người cao tuổi tin những biện pháp này giúp “đả thông mạch máu”. Đáng chú ý, trong nhóm bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não, một phần ba có thói quen ngâm chân hàng ngày, đặc biệt thích ngâm chân với nước thật nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Các số liệu từ cơ sở nghiên cứu thuộc Đại học Harvard cũng cảnh báo: ngâm chân nước nóng vào buổi tối có thể khiến huyết áp tụt nhanh, máu dồn xuống chi dưới, trong khi não lại không được cung cấp đủ máu. Nếu người thực hiện là người cao tuổi hoặc có sẵn bệnh lý mạch máu, nguy cơ biến chứng càng tăng.

Theo các bác sĩ, tình trạng mạch máu mỗi người mỗi khác. Nhiều trường hợp có người bị xơ vữa động mạch hay tăng huyết áp nhưng không biết nên vẫn áp dụng liệu pháp dưỡng sinh này, dẫn đến hậu quả khó lường.

Ngâm chân tưởng đơn giản nhưng vẫn có những nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ. Theo đó, nước không nên quá 40°C, thời gian ngâm chỉ khoảng 10–15 phút. Đặc biệt, người cao tuổi càng phải cẩn trọng hơn để tránh những rủi ro cho sức khỏe. Khi tuổi cao, mạch máu lão hóa kém đàn hồi, nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, việc ngâm quá lâu hoặc quá nóng có thể dẫn tới tụt huyết áp, rối loạn điều hòa thần kinh và các biến cố nghiêm trọng.

Các bác sĩ nhấn mạnh: thoải mái và an toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những phương pháp tưởng “tự nhiên”, “tiết kiệm” không đồng nghĩa là lành mạnh. Quản lý sức khỏe cần dựa trên đánh giá khoa học, khám định kỳ và lựa chọn phương án phù hợp từng người.

(Theo Sohu)