3 sự thật về tiền cần biết trước khi quá muộn

10-12-2025 - 22:38 PM | Sống

Ở tuổi đôi mươi - đầu ba mươi, đa phần chúng ta không nghèo vì thu nhập thấp, mà nghèo vì chưa hiểu vài sự thật rất… cơ bản. Càng nhận ra muộn, tổn thất càng lớn. Đây là 3 điều nhiều người trẻ “vỡ lẽ” khi đã mất kha khá tiền.

1. Càng trì hoãn, càng tốn tiền

Thứ làm ví mỏng nhất không phải những khoản tiêu xa xỉ, mà là sự chần chừ: cái máy lạnh kêu nhẹ nhưng để thêm vài tháng thì phải thay cả block; cái răng hơi ê để thêm năm thì thành chữa tuỷ; giấy tờ “để mai làm” thì bị phạt phí nộp trễ. Những thứ có thể xử lý ngay 300-500 nghìn, để lâu thành vài triệu. Trì hoãn là khoản chi đắt nhất mà người trẻ chẳng bao giờ tính vào ngân sách.

2. Tiền không tự biến mất, nó nằm trong những thứ ‘chỉ 30k thôi’

Không phải chiếc túi hiệu hay chuyến du lịch 10 triệu. Thứ bào mòn ví thật sự nằm ở quán trà sữa gần công ty, 2-3 lần ship đồ ăn trong tuần, chai nước 25k trước giờ họp, vài món office snack để “đỡ buồn miệng”. Nhìn từng khoản thì vô hại, nhưng nhân lên cả tháng lại bằng một khoá học, một đợt tái khám sức khoẻ, thậm chí một khoản tiết kiệm bạn không bao giờ có. Nhiều người chỉ cần ghi chi tiêu 7 ngày là sốc với chính mình.

3. Không biết giá trị của mình thì lúc nào cũng bị trả thấp

Bạn có thể tiết kiệm rất kỷ luật, nhưng nếu thu nhập đứng yên suốt nhiều năm, bạn gần như không thể tích luỹ. Phần lớn người trẻ mất tiền không phải ở chi tiêu, mà ở việc không cập nhật kỹ năng, không dám hỏi lại mức lương, hoặc mãi ở công việc “ổn ổn” vì sợ rủi ro. Khi không biết giá trị thật sự của mình, thị trường luôn mặc định bạn rẻ. Và đây là sự thật cay nhất về tiền.

