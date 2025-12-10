Không chọn cả Thanh Hoa, Bắc Đại để đi du học, nam sinh bị 11 trường đại học Mỹ từ chối: Gần 10 năm sau có cuộc đời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Năm 2010, kỳ tuyển sinh đại học tại Trung Quốc chứng kiến sự xuất hiện của một gương mặt nổi bật: Lý Thái Bá, nam sinh đạt 703/750 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc. Kết quả xuất sắc giúp anh ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của những trường đại học danh giá nhất đất nước như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Đa số mọi người cho rằng Lý Thái Bá sẽ bước vào một trong hai trường top đầu này. Đây là lựa chọn vốn được xem là con đường tất yếu của những thủ khoa từng xuất hiện trong lịch sử giáo dục Trung Quốc.

Thế nhưng, trái với mọi dự đoán, nam sinh họ Lý lại quyết định chọn một lối đi hoàn toàn khác. Ngay từ khi biết kết quả thi, anh đã nuôi ý định du học và tin rằng môi trường quốc tế mới chính là nơi giúp mình khám phá những chân trời học thuật rộng lớn hơn. Quyết tâm ấy khiến anh từ chối lời mời từ hai đại học hàng đầu trong nước và hướng toàn bộ sự chuẩn bị cho hành trình du học Mỹ.

Thủ khoa gây chấn động khi bị 11 trường đại học Mỹ từ chối

Nhiều người cho rằng với thành tích học tập vượt trội, việc Lý Thái Bá được các trường đại học Mỹ chấp nhận chỉ là chuyện trong tầm tay. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hồ sơ của anh lần lượt bị 11 trường đại học hàng đầu tại Mỹ từ chối, khiến truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục.

Nhiều ý kiến bắt đầu hoài nghi năng lực thật sự của nam sinh này, thậm chí có người gán cho anh nhãn “điểm cao nhưng năng lực thấp”. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một thủ khoa thi đại học trong nước lại có thể thất bại nhanh chóng như vậy khi ứng tuyển ra nước ngoài?

Lý Thái Bá có thành tích thi xuất sắc, được nhiều trường đại học hàng đầu săn đón

Nguyên nhân được làm rõ sau đó. Vì tìm hiểu việc du học quá muộn, Lý Thái Bá không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đặc biệt là điểm SAT - yếu tố vô cùng quan trọng với các trường đại học Mỹ. Điểm số SAT của anh không đáp ứng yêu cầu, khiến các trường không thể chấp nhận.

Đối mặt với thất bại bất ngờ cùng áp lực nặng nề từ dư luận, Lý Thái Bá khi ấy chỉ là một chàng trai 18 tuổi, không tránh khỏi đau khổ và hoang mang. Gia đình anh cũng rơi vào trạng thái dằn vặt và căng thẳng. Tuy vậy, nhờ sự động viên của người thân, anh dần lấy lại tinh thần và bắt đầu vạch ra hướng đi mới.

Cơ hội mới và bước ngoặt cuộc đời

Xem xét lại những cơ hội trong nước, Lý Thái Bá quyết định chọn Đại học Hong Kong làm điểm dừng chân tiếp theo. Quyết định này nhanh chóng chứng minh là đúng đắn. Chỉ sau một năm theo học tại đây, anh bất ngờ nhận được học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Cánh cửa du học Mỹ cuối cùng cũng mở ra cho nam sinh từng nhận 11 lá thư từ chối.

Tại MIT, Lý Thái Bá như “cá gặp nước”. Anh có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời tận dụng cơ hội được chọn tham gia chương trình sinh viên trao đổi một năm tại Đại học Cambridge (Anh). Kết thúc khóa học tại Cambridge, anh trở lại MIT để hoàn thành chương trình cử nhân kép và thạc sĩ ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính.

Năm 2017, thông tin về hành trình học tập của Lý Thái Bá được anh chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Thời điểm ấy, anh đã sở hữu cả bằng cử nhân, bằng thạc sĩ của MIT, và đang theo học tiến sĩ kép về y học và triết học tại Trường Y Johns Hopkins - một trong những cơ sở đào tạo y khoa uy tín nhất thế giới.

Chàng thủ khoa ngày nào, từng bị nghi ngờ năng lực, giờ đã khẳng định vị trí xuất sắc trong lĩnh vực học thuật quốc tế.

“Cảm ơn vì đã từ chối” - Hành trình trở về quê hương

Tốt nghiệp tiến sĩ, Lý Thái Bá nhận được hàng loạt lời mời làm việc từ các bệnh viện và công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Nhưng anh lại đưa ra một quyết định bất ngờ khác: quay về Trung Quốc. Anh lựa chọn gia nhập một viện nghiên cứu quan trọng trong nước, tập trung vào y học di truyền - lĩnh vực anh nuôi dưỡng đam mê trong nhiều năm.

Lý Thái Bá hướng tới mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khám phá bộ gen người, tìm kiếm phương pháp điều trị các bệnh nan y. Anh làm việc không ngừng nghỉ, xuất bản nhiều công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế và xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn về sức khỏe con người.

Ngày hôm nay, từ một chàng trai từng bị nghi ngờ “không xứng với danh thủ khoa”, Lý Thái Bá đã trở thành gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực y học di truyền của Trung Quốc. Nhìn lại những ngày tháng khó khăn nhất khi mới 18 tuổi, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn vì đã từ chối”. Chính những cú vấp đầu đời đã trở thành động lực giúp anh kiên trì, chứng minh bản thân và đạt được những thành tựu mà ít ai có thể ngờ tới.

(Theo Sohu)