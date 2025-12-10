Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư gan? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh thà ngồi không, còn hơn làm 5 việc này

Ung thư gan hiện là một trong những bệnh ung thư gây tử vong sớm phổ biến trên toàn thế giới. Những năm gần đây, tỷ lệ mắc và tử vong vì ung thư gan liên tục gia tăng, đặc biệt đáng lo ngại ở các quốc gia đang phát triển, nơi gánh nặng điều trị cực kỳ lớn.

Sự hình thành ung thư gan không phải ngẫu nhiên. Nhiều yếu tố tích tụ trong thời gian dài mới dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này. Mùa lạnh lại càng là thời điểm gia tăng các thói quen sinh hoạt bất lợi cho gan, khiến gan phải hoạt động quá tải.

Các bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh để ngăn ngừa ung thư gan, ngoài việc duy trì chế độ ăn hợp lý, còn cần tránh những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng âm thầm gây tổn thương gan, thậm chí không thể hồi phục.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, bác sĩ khuyến cáo nên hết sức chú ý, thời tiết càng lạnh càng cần tránh những sai lầm dưới đây.

1. Uống rượu thường xuyên hoặc uống nhiều để “giữ ấm”

Vào mùa lạnh, nhiều người chọn rượu làm cách “sưởi ấm” hoặc để giao lưu. Dù chỉ một lượng nhỏ, toàn bộ rượu vẫn phải được gan chuyển hóa. Quá trình này tạo ra acetaldehyde (acetaldehit), chất độc đối với tế bào gan.

Uống rượu lâu dài dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu , sau đó có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan .

Không có chuyện uống ít là vô hại , nhất là với người đã có bệnh gan hoặc gia đình có người mắc bệnh gan, càng cần hạn chế tối đa.

2. Lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng

Việc dùng thuốc không theo hướng dẫn và tin vào các “thần dược, bổ gan, tăng đề kháng” không rõ nguồn gốc là rủi ro lớn. Nhiều người tự mua, uống kéo dài, hoặc tăng liều tùy ý, mà không biết chất chuyển hóa của thuốc vẫn phải đi qua gan .

Điều này dễ gây tích lũy độc tố ở gan và tạo tổn thương âm thầm kéo dài , có thể dẫn đến viêm gan do thuốc , trường hợp nặng có thể chuyển thành ung thư gan.

Mọi loại thuốc và thực phẩm chức năng chỉ sử dụng theo chỉ định bác sĩ , tuyệt đối không dùng theo lời mách bảo.

3. Ăn thực phẩm bị mốc, hư hỏng

Không ít gia đình, đặc biệt vùng nông thôn, có thói quen tận dụng ngũ cốc, lạc, đậu, dầu ăn đã mốc hoặc để lâu mà tiếc không bỏ.

Thực phẩm mốc có thể chứa aflatoxin (độc tố nấm mốc), loại độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới xác định có khả năng gây ung thư mạnh .

Ăn thực phẩm mốc trong thời gian dài có thể gây đột biến tế bào gan , từ đó làm tăng mạnh nguy cơ ung thư gan. Thực phẩm dự trữ trong nhà cần được kiểm tra định kỳ, nguyên tắc vẫn là: ăn mới, ăn sạch, ăn an toàn .

4. Ăn uống nhiều dầu mỡ, đường và ít vận động

Món chiên rán, đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước có ga… dễ dẫn đến tăng cân, gan nhiễm mỡ , và gan nhiễm mỡ chính là “bậc thang đầu tiên” dẫn đến xơ gan, rồi ung thư gan.

Ngoài ra, lối sống ít vận động càng khiến gan tích tụ nhiều mỡ hơn.

Bác sĩ khuyến cáo cân bằng bữa ăn, tăng rau quả, dùng đạm chất lượng cao, hạn chế chất béo bão hòa và đường , kết hợp vận động đều đặn để giảm gánh nặng cho gan.

5. Chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra định kỳ

Khác với nhiều cơ quan khác, gan ít triệu chứng cảnh báo ở giai đoạn đầu . Nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Người mắc viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ, xơ gan càng cần kiểm tra định kỳ như: siêu âm gan, xét nghiệm chức năng gan, tầm soát ung thư gan.

Không thấy triệu chứng không có nghĩa là gan khỏe mạnh .

Gan là cơ quan giải độc, chuyển hóa và miễn dịch quan trọng. Một khi bị tổn thương, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng toàn diện. Hạn chế rượu, không lạm dụng thuốc, không ăn đồ mốc, kiểm soát chế độ ăn, vận động đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những bước quan trọng để giảm nguy cơ mắc ung thư gan.

Bảo vệ gan chính là bảo vệ sức khỏe lâu dài của chính mình.

