Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư gan? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh thà ngồi không, còn hơn làm 5 việc này

10-12-2025 - 20:56 PM | Sống

Mùa lạnh lại càng là thời điểm gia tăng các thói quen sinh hoạt bất lợi cho gan, khiến gan phải hoạt động quá tải.

Ung thư gan hiện là một trong những bệnh ung thư gây tử vong sớm phổ biến trên toàn thế giới. Những năm gần đây, tỷ lệ mắc và tử vong vì ung thư gan liên tục gia tăng, đặc biệt đáng lo ngại ở các quốc gia đang phát triển, nơi gánh nặng điều trị cực kỳ lớn.

Sự hình thành ung thư gan không phải ngẫu nhiên. Nhiều yếu tố tích tụ trong thời gian dài mới dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này. Mùa lạnh lại càng là thời điểm gia tăng các thói quen sinh hoạt bất lợi cho gan, khiến gan phải hoạt động quá tải.

Các bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh để ngăn ngừa ung thư gan, ngoài việc duy trì chế độ ăn hợp lý, còn cần tránh những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng âm thầm gây tổn thương gan, thậm chí không thể hồi phục.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, bác sĩ khuyến cáo nên hết sức chú ý, thời tiết càng lạnh càng cần tránh những sai lầm dưới đây.

1. Uống rượu thường xuyên hoặc uống nhiều để “giữ ấm”

Vào mùa lạnh, nhiều người chọn rượu làm cách “sưởi ấm” hoặc để giao lưu. Dù chỉ một lượng nhỏ, toàn bộ rượu vẫn phải được gan chuyển hóa. Quá trình này tạo ra acetaldehyde (acetaldehit), chất độc đối với tế bào gan.

Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư gan? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh thà ngồi không, còn hơn làm 5 việc này- Ảnh 1.

Uống rượu lâu dài dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu , sau đó có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan .

Không có chuyện uống ít là vô hại , nhất là với người đã có bệnh gan hoặc gia đình có người mắc bệnh gan, càng cần hạn chế tối đa.

2. Lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng

Việc dùng thuốc không theo hướng dẫn và tin vào các “thần dược, bổ gan, tăng đề kháng” không rõ nguồn gốc là rủi ro lớn. Nhiều người tự mua, uống kéo dài, hoặc tăng liều tùy ý, mà không biết chất chuyển hóa của thuốc vẫn phải đi qua gan .

Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư gan? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh thà ngồi không, còn hơn làm 5 việc này- Ảnh 2.

Điều này dễ gây tích lũy độc tố ở gan và tạo tổn thương âm thầm kéo dài , có thể dẫn đến viêm gan do thuốc , trường hợp nặng có thể chuyển thành ung thư gan.

Mọi loại thuốc và thực phẩm chức năng chỉ sử dụng theo chỉ định bác sĩ , tuyệt đối không dùng theo lời mách bảo.

3. Ăn thực phẩm bị mốc, hư hỏng

Không ít gia đình, đặc biệt vùng nông thôn, có thói quen tận dụng ngũ cốc, lạc, đậu, dầu ăn đã mốc hoặc để lâu mà tiếc không bỏ.

Thực phẩm mốc có thể chứa aflatoxin (độc tố nấm mốc), loại độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới xác định có khả năng gây ung thư mạnh .

Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư gan? Bác sĩ khuyên: Trời lạnh thà ngồi không, còn hơn làm 5 việc này- Ảnh 3.

Ăn thực phẩm mốc trong thời gian dài có thể gây đột biến tế bào gan , từ đó làm tăng mạnh nguy cơ ung thư gan. Thực phẩm dự trữ trong nhà cần được kiểm tra định kỳ, nguyên tắc vẫn là: ăn mới, ăn sạch, ăn an toàn .

4. Ăn uống nhiều dầu mỡ, đường và ít vận động

Món chiên rán, đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước có ga… dễ dẫn đến tăng cân, gan nhiễm mỡ , và gan nhiễm mỡ chính là “bậc thang đầu tiên” dẫn đến xơ gan, rồi ung thư gan.

Ngoài ra, lối sống ít vận động càng khiến gan tích tụ nhiều mỡ hơn.

Bác sĩ khuyến cáo cân bằng bữa ăn, tăng rau quả, dùng đạm chất lượng cao, hạn chế chất béo bão hòa và đường , kết hợp vận động đều đặn để giảm gánh nặng cho gan.

5. Chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra định kỳ

Khác với nhiều cơ quan khác, gan ít triệu chứng cảnh báo ở giai đoạn đầu . Nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Người mắc viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ, xơ gan càng cần kiểm tra định kỳ như: siêu âm gan, xét nghiệm chức năng gan, tầm soát ung thư gan.

Không thấy triệu chứng không có nghĩa là gan khỏe mạnh .

Gan là cơ quan giải độc, chuyển hóa và miễn dịch quan trọng. Một khi bị tổn thương, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng toàn diện. Hạn chế rượu, không lạm dụng thuốc, không ăn đồ mốc, kiểm soát chế độ ăn, vận động đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những bước quan trọng để giảm nguy cơ mắc ung thư gan.

Bảo vệ gan chính là bảo vệ sức khỏe lâu dài của chính mình.

Nguồn và ảnh: Sohu

407 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Phó Hiệu trưởng trường, từng học thẳng lên Tiến sĩ trong 4 năm

Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Phó Hiệu trưởng trường, từng học thẳng lên Tiến sĩ trong 4 năm Nổi bật

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này Nổi bật

Không cần thẻ hay mã PIN, kẻ trộm ngang nhiên đến ngân hàng vẫn rút được tiền từ tài khoản nạn nhân dễ dàng

Không cần thẻ hay mã PIN, kẻ trộm ngang nhiên đến ngân hàng vẫn rút được tiền từ tài khoản nạn nhân dễ dàng

20:42 , 10/12/2025
Mất hơn 25kg vàng ký gửi, người đàn ông kiện hãng hàng không đòi bồi thường nhưng bị từ chối, tòa án tuyên bố: “Họ làm vậy là đúng”

Mất hơn 25kg vàng ký gửi, người đàn ông kiện hãng hàng không đòi bồi thường nhưng bị từ chối, tòa án tuyên bố: “Họ làm vậy là đúng”

20:10 , 10/12/2025
Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc

Đang giao hàng thì bị mất xe, shipper đi bộ 6km trong đêm đến tận nhà vị khách để làm 1 việc

20:02 , 10/12/2025
Người phụ nữ 55 tuổi gấp gáp đến KienlongBank rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Người phụ nữ 55 tuổi gấp gáp đến KienlongBank rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

19:31 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên