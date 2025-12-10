Người phụ nữ 55 tuổi gấp gáp đến KienlongBank rút 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Ngày 8/12/2025, Công an phường Long Hương đã phối hợp với Ngân hàng KienlongBank Bà Rịa - Vũng Tàu kịp thời phát hiện, ngăn chặn một người phụ nữ định chuyển 900 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, bà H.T.K.D (sinh năm 1970, trú tại KP. Nam Dinh, phường Long Hương) vào kênh Youtube xem thấy có chương trình khuyến mãi của một nhãn hàng nên bấm vào đường link thì được trả lời rằng: Đây là chương trình quà tặng 0 đồng, muốn nhận quà phải tham gia chương trình và đóng phí 250.000 đồng. Sau khi nạp xong sẽ trả lại 300.000 đồng, mỗi lần trả lời đúng các câu hỏi sẽ được 20k, 30k, 50k.

Công an cảnh báo chương trình khuyến mại của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an Phường Long Hương

Sau khi bà D nộp số tiền 250.000 đồng thì những kẻ tự xưng nhân viên mượn cớ liên hệ giám đốc để xuất kho, muốn làm phiếu xuất kho thì phải tham gia 3 sự kiện mua hàng rồi mới làm các thủ tục xuất kho, mỗi sự kiện phải đóng khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền tham gia sự kiện, các đối tượng thông báo bà D chuyển tiền không đúng, muốn lấy lại tiền phải nộp tiền để nâng cấp thành viên VIP.

Ngày 8/12, khi đến quầy giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng KienlongBank Bà Rịa - Vũng Tàu, bà H.T.K.D đề nghị rút 900 triệu với tâm trạng lo lắng, gấp gáp. Thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cách thức giao dịch và tình trạng tâm lý của khách hàng, giao dịch viên ngân hàng đã chủ động hỏi kỹ thông tin, đồng thời thông báo cho Công an phường Long Hương.

Người phụ nữ đến ngân hàng trong tâm trạng lo lắng, gấp gáp. Ảnh: Công an Phường Long Hương

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an phường Long Hương đã trực tiếp có mặt tại ngân hàng, giải thích cho bà D hiểu về phương thức hoạt động của loại tội phạm này. Qua trao đổi, lực lượng chức năng xác định bà D đang đối mặt với chiêu trò lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, Công an phường Long Hương phối hợp cùng Ngân hàng KienlongBank Bà Rịa - Vũng Tàu đã ngăn chặn thành công giao dịch, giúp bà D tránh nguy cơ mất toàn bộ số tài sản tích cóp nhiều năm.

Công an phường Long Hương khuyến cáo, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hành vi giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền.

Các đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi, phụ nữ hoặc những người ít tiếp xúc với công nghệ, dễ bị thao túng tâm lý. Người dân tuyệt đối không làm việc với bất kỳ đối tượng nào tự xưng cơ quan công an qua điện thoại; không chuyển tiền, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người lạ; không đăng nhập các đường link được gửi qua tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện đến tổng đài hỗ trợ của ngân hàng để được hướng dẫn, xác minh.