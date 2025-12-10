10 loại cá thấm đẫm thủy ngân hàng top: Thủ phạm "phá thận", suy giảm trí tuệ nhưng nhiều người Việt rất mê

Thủy ngân được tìm thấy trong lớp vỏ Trái Đất, nhưng chúng ta có thể tiếp xúc với nó, thường là do ăn cá và động vật có vỏ có hàm lượng cao một dạng thủy ngân rất độc hại gọi là methyl thủy ngân trong mô của chúng.

Theo TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, QĐHQGHN), thủy ngân là một chất độc thần kinh, và việc tiêu thụ quá nhiều thủy ngân có thể dẫn đến nhiều triệu chứng, chẳng hạn như: Mất thị lực, yếu cơ, suy giảm khả năng nói, gây suy giảm trí tuệ và tổn thương thận...

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép giới hạn thủy ngân tối đa đối với cá ăn được là 1 phần triệu (ppm). Mặc dù nghiên cứu cho thấy mức methylmercury ở hầu hết các loại cá nằm trong khoảng từ dưới 0,01 ppm đến 0,5 ppm. Lượng này được cố ý thấp hơn 10 lần so với mức thấp nhất liên quan đến các vấn đề sức khỏe như ngộ độc thủy ngân, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận để lượng cá bạn ăn không tăng lên trong suốt cả tuần.

Vậy những loại cá nào chứa nhiều thủy ngân nhất? Theo Every Day Health, dưới đây là 10 loại cá bạn nên tránh nếu đang theo dõi lượng thủy ngân tiêu thụ, được xếp hạng theo số ppm giảm dần:

1. Cá ngói: 1,123 ppm

Cá ngói từ Vịnh Mexico là nguồn thủy ngân cao nhất, với nồng độ trung bình là 1,123 ppm. Loại cá này ít mỡ và có vị ngọt tương tự tôm hùm hoặc cua. Tuy nhiên, vì vượt quá giới hạn thủy ngân của FDA, nên không khuyến khích tiêu thụ, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em từ 1 đến 11 tuổi.

2. Cá kiếm: 0,995 ppm

Cá kiếm là một loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao khác với 0,995 ppm. Phụ nữ mang thai, những người đang cố gắng thụ thai và trẻ em nên tránh hoàn toàn việc tiêu thụ cá kiếm.

3. Cá mập: 0,979 ppm

Cá mập chứa 0,979 ppm thủy ngân. Do nồng độ thủy ngân được hấp thụ bởi các sinh vật nhỏ và đi vào chuỗi thức ăn, nồng độ của nó đặc biệt cao ở các loài cá săn mồi lớn như cá mập. Do đó, không khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, những người dự định mang thai trong vòng một năm và trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Cá thu vua: 0,730 ppm

Cá thu vua có 0,730 ppm thủy ngân. Tuy nhiên, nếu bạn duy trì lượng tiêu thụ ở mức vừa phải (và không đang mang thai, cho con bú hoặc đang cố gắng thụ thai), cá thu vua đánh bắt tự nhiên tại Hoa Kỳ có thể là một lựa chọn thông minh cho hải sản của bạn vì nó được quản lý và khai thác bền vững theo quy định quốc gia.

5. Cá ngừ mắt to: 0,689 ppm

Cá ngừ mắt to chứa 0,689 ppm thủy ngân. Nhưng hàm lượng thủy ngân cao không phải là lý do duy nhất để tránh loại cá này. Loại cá ngừ này đang bị đe dọa do tình trạng đánh bắt quá mức ở phía đông và phía tây Thái Bình Dương. Một lựa chọn tốt hơn là chọn cá ngừ nhạt đóng hộp, loại cá này chỉ chứa 0,126 ppm thủy ngân.

6. Cá ngừ cam Roughy: 0,571 ppm

Cá ngừ cam Roughy có 0,571 ppm thủy ngân. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lựa chọn hải sản thân thiện với môi trường. Cá mú cam có tuổi thọ cực kỳ cao (thường là 200 năm hoặc hơn) và trưởng thành rất chậm, do đó việc đánh bắt quá mức đã làm giảm đáng kể quần thể loài này.

7. Cá cờ: 0,485 ppm

Cá cờ chứa 0,485 ppm thủy ngân, và loài cá này thường trở thành sản phẩm phụ của nghề đánh bắt cá ngừ và cá kiếm bằng dây dài, mặc dù chúng hiếm khi bị ngư dân thương mại nhắm đến. Mặc dù nghiên cứu về quần thể cá cờ còn hạn chế, FDA khuyến cáo phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, phụ nữ có thể mang thai và trẻ nhỏ nên tránh ăn cá cờ.

8. Cá mú: 0,448 ppm

Cá mú chứa 0,448 ppm thủy ngân. Nếu bạn ăn cá mú, hãy chỉ ăn hai khẩu phần hoặc ít hơn mỗi tháng để duy trì dưới mức giới hạn 1 ppm thủy ngân.

9. Cá mú Chile: 0,354 ppm

Cá mú Chile chứa 0,354 ppm thủy ngân. Điều quan trọng cần lưu ý là cá mú Chile là tên gọi trên thị trường của hai loài cá răng cưa sống ở vùng nước lạnh của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương gần Nam Cực. Mặc dù loài cá này có hàm lượng thủy ngân thấp hơn các loài cá khác trong danh sách này, nhưng việc ăn cá mú Chile ở mức độ vừa phải vẫn rất quan trọng.

10. Cá bơn: 0,241 ppm

Cá bơn có hàm lượng thủy ngân 0,241 ppm. Một số loại cá bơn có xu hướng chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn những loại khác. Đối với hầu hết mọi người, việc tiêu thụ cá bơn ở mức độ vừa phải là an toàn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc những người đang cố gắng thụ thai nên tránh ăn loại cá này.