10 ngày nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, cuộc sống viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu được đánh giá cao trong công việc, nổi tiếng chăm chỉ và cần cù. Không ngại khó khăn, vất vả, họ luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Tuổi Sửu cũng có ý chí vững vàng, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc hay bị người khác lay chuyển. Ngoài ra, con giáp này còn là người giữ chữ tín, lời nói đi đôi với việc làm, vô cùng đáng tin cậy.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Càng về cuối năm, tuổi Sửu sẽ càng gặp vận may rực rỡ. Tử vi học có nói, chỉ 10 ngày nữa, khi tháng 11 âm bắt đầu, những nỗ lực chăm chỉ của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Được lục hợp chiếu rọi, tuổi Sửu làm gì hầu như cũng thành công. Chỉ cần chọn đúng mục tiêu và kiên định với những gì đã lựa chọn, họ sẽ gặt hái thành tựu viên mãn. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rủng rỉnh, tuổi Sửu sẽ là một trong những con giáp giàu có bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, họ còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập, từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thân là con giáp đã chia tay với vận xui ngay từ khi tháng 7 âm kết thúc. Tuy nhiên, nếu để nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì họ phải chờ đến tháng 11 âm này. Tử vi học có nói, chỉ 10 ngày nữa, với trí thông minh và sự hoạt bát hiếm có của mình, tuổi Thân sẽ thực sự bước vào một giai đoạn may mắn chưa từng có từ đầu năm đến nay. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, các cơ hội kiếm tiền cũng như thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến với họ tới tấp. Nếu biết nắm bắt, con giáp này có thể hiện thực hóa mơ ước mà họ đã ấp ủ bấy lâu nay.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp được nể phục với trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sự sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đe

m đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thân sẽ có một tháng 11 âm rực rỡ ở phía trước thì ngược lại, tuổi Ngọ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, tuổi Ngọ sẽ lại bước vào một giai đoạn thử thách sự kiên trì của họ. Con giáp này được khuyên không nên nóng vội trong công việc, đặc biệt là trong chuyện chi tiêu, đầu tư để tránh rủi ro tài chính.

