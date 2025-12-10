Thời tiết 10/12: Miền Bắc chênh lệch 10°C giữa ngày và đêm, miền Trung mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/12/2025

Ngày 10/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 13°C.

Đến trưa chiều, Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh khoảng 9-10°C, cao nhất dao động 23-27°C, khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá cao, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Dự báo thời tiết ngày 10/12, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết đêm rét, ngày nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngày 11/12, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 11/12 có mưa rải rác.

Ngoài ra, ngày 10/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong thời gian ngắn khoảng 3 giờ. Từ đêm 10/12, mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần.

Từ 10/12 đến 11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam mưa vài nơi, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, từ chiều có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.