Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội rét nhất 16°C

11-11-2025 - 14:50 PM | Sống

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét, trong đó nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 16°C.

Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc vừa trải qua những ngày nồm ẩm trái mùa. Sang hôm nay (11/11), tình trạng nồm ẩm giảm rõ rệt. Theo dự báo, hiện tượng này sẽ chấm dứt khi đợt không khí lạnh tăng cường tràn về.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh cường độ suy yếu, khoảng từ chiều 12/11 khả năng được tăng cường.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau ổn định, ngày 15-16/11 có thể được tăng cường và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 17-18/11. Từ chiều 12/11, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển Nam Bộ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội rét nhất 16°C- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 11/11, thời tiết Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 23-26°C, có nơi trên 26°C; Tây Bắc Bộ dao động 24-27°C, có nơi trên 28°C.

Sang đêm 11/11 và ngày 12/11, mưa ở Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày trời hửng nắng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trời nồm ẩm.

Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng có xu hướng tương tự. Trong ngày 11-12/11, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không đáng kể.

Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Các cơn mưa thường xảy ra ngắn, tập trung vào khung giờ chiều muộn đến đêm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, sấm sét hoặc gây ngập cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 20/11, cơ quan khí tượng cho biết, trong đêm 12/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi. Ngày 12-13/11, các khu vực này khả năng rét vào đêm và sáng. Khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo (18-20/11), các địa phương này trời chuyển rét sau khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Hà Tĩnh đến Lâm Đồng trời mưa vài nơi, từ khoảng 15-16/11 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, khoảng 16-17/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới, các ngày 18-20/11, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm còn 16°C, cao nhất 20°C, trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội rét nhất 16°C- Ảnh 2.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trước khi nhiệt độ giảm sâu, trời rét, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm Hà Nội có thời điểm lên tới 28°C.

Theo đó, hôm nay thời tiết Hà Nội mưa vài nơi, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 24-26°C.

Ngày 12/11, khu vực trung tâm Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 23-26°C.

Sang ngày 13/11, khu vực này có mây, không mưa, trong khi nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 28°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 20°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao.

Ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhật tại trung tâm Hà Nội tiếp tục giảm còn 18°C, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 27-28°C, trời ít mây, không mưa.

Ngày 16/11, Hà Nội duy trì ngưỡng nhiệt cao nhất 28°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 20°C. Ngưỡng nhiệt thấp nhất này duy trì trong ngày 17/11 nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm còn 25°C.

Từ 18-20/11, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 20°C, thấp nhất 16°C, trời không mưa.

Theo Huệ Nguyễn/VTCnews

VTCnews

