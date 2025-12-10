Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt

Không gian MICE giữa thiên nhiên và di sản

Không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, Emeralda Resort Ninh Bình mang đến cảm giác như trở về "ngôi làng Việt xưa" với mái ngói cong, tường vàng, rặng tre và hồ sen lặng nước. Khu nghỉ có 172 phòng chia thành 9 xóm, nhiều hạng mục phòng họp linh hoạt từ 50 đến 1.000 khách, khu sân vườn, hồ cảnh quan và bể bơi phục vụ các chương trình hội nghị, team building và gala dinner giữa thiên nhiên.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên xanh và bản sắc văn hóa Việt khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp tìm kiếm một trải nghiệm MICE mang dấu ấn riêng – nơi mỗi sự kiện không chỉ là công việc, mà còn là hành trình cảm xúc và gắn kết đội ngũ.

"Bách Niên Hỷ Sự" – khi văn hóa trở thành chất liệu của trải nghiệm MICE

Giữa tháng 9/2025, Emeralda Resort Ninh Bình ra mắt triển lãm độc quyền "Bách Niên Hỷ Sự", một dự án nghệ thuật tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt trong suốt trăm năm qua – từ Bắc chí Nam.

Triển lãm được phối hợp cùng Đông Phong – đơn vị phục dựng cổ phục Việt, và họa sĩ Phổ Ngạn – người nổi tiếng với tranh cổ phong đậm hồn Việt.

Diễn ra giữa hồ sen, đường tre và những nếp nhà Bắc Bộ xưa, triển lãm đưa du khách lạc vào không gian cưới hỏi xưa của ông bà ta: từ sính lễ, trầu cau, áo tấc, đến những nghi thức rước dâu và lễ cưới được tái hiện sinh động – vừa trang trọng, vừa thân thương.

Điểm hẹn MICE xanh cho doanh nghiệp yêu văn hóa

Không chỉ dừng lại ở tham quan, khách đoàn và khách MICE còn được trải nghiệm tương tác qua các hoạt động thủ công như têm trầu cánh phượng, nhuộm vải tự nhiên, vẽ nón, tìm hiểu ý nghĩa màu sắc trong cổ phục cưới.



Những trải nghiệm này mang lại cảm xúc kết nối, khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần đồng đội – yếu tố quan trọng trong các chương trình retreat hoặc tổng kết năm của doanh nghiệp.

Nhiều đoàn khách từ lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ, giáo dục đã lựa chọn Emeralda để kết hợp hội nghị, nghỉ dưỡng và tham quan triển lãm – biến một sự kiện thông thường thành chuyến đi đáng nhớ, gắn liền với giá trị văn hóa Việt.

Khi MICE trở thành hành trình chạm đến bản sắc

Với cơ sở vật chất hiện đại giữa không gian xanh và kiến trúc làng quê Bắc Bộ, Emeralda Resort Ninh Bình không chỉ mang đến dịch vụ MICE đẳng cấp, mà còn đưa văn hóa Việt vào từng trải nghiệm.

Triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự" trở thành điểm nhấn đặc sắc, giúp doanh nghiệp tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc, giữa hiệu quả và cảm hứng.

Khách lưu trú tại khu nghỉ được miễn phí tham quan toàn bộ triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự" – cơ hội duy nhất để vừa hội nghị, vừa khám phá di sản Việt giữa lòng thiên nhiên xanh.

Thông tin triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự"

Địa điểm: Emeralda Resort Ninh Bình – Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình

Thời gian: 9:00 – 18:00 hằng ngày, đến hết 30/1/2026

Hotline: (+84) 968 699 690

Website: http://emeraldaresort.com/