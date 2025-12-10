Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt

10-12-2025 - 08:00 AM | Sống

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt

Giữa không gian làng quê Bắc Bộ trong khu bảo tồn Vân Long nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 2h di chuyển, Emeralda Resort Ninh Bình đang viết nên một hướng đi khác biệt cho du lịch MICE: kết hợp giữa hội nghị – nghỉ dưỡng – trải nghiệm văn hóa độc đáo, mang đến hành trình gắn kết và truyền cảm hứng cho doanh nghiệp.

Không gian MICE giữa thiên nhiên và di sản

Không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, Emeralda Resort Ninh Bình mang đến cảm giác như trở về "ngôi làng Việt xưa" với mái ngói cong, tường vàng, rặng tre và hồ sen lặng nước. Khu nghỉ có 172 phòng chia thành 9 xóm, nhiều hạng mục phòng họp linh hoạt từ 50 đến 1.000 khách, khu sân vườn, hồ cảnh quan và bể bơi phục vụ các chương trình hội nghị, team building và gala dinner giữa thiên nhiên.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên xanh và bản sắc văn hóa Việt khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp tìm kiếm một trải nghiệm MICE mang dấu ấn riêng – nơi mỗi sự kiện không chỉ là công việc, mà còn là hành trình cảm xúc và gắn kết đội ngũ.

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt- Ảnh 1.

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt- Ảnh 2.

"Bách Niên Hỷ Sự" – khi văn hóa trở thành chất liệu của trải nghiệm MICE

Giữa tháng 9/2025, Emeralda Resort Ninh Bình ra mắt triển lãm độc quyền "Bách Niên Hỷ Sự", một dự án nghệ thuật tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt trong suốt trăm năm qua – từ Bắc chí Nam.

Triển lãm được phối hợp cùng Đông Phong – đơn vị phục dựng cổ phục Việt, và họa sĩ Phổ Ngạn – người nổi tiếng với tranh cổ phong đậm hồn Việt.

Diễn ra giữa hồ sen, đường tre và những nếp nhà Bắc Bộ xưa, triển lãm đưa du khách lạc vào không gian cưới hỏi xưa của ông bà ta: từ sính lễ, trầu cau, áo tấc, đến những nghi thức rước dâu và lễ cưới được tái hiện sinh động – vừa trang trọng, vừa thân thương.

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt- Ảnh 3.

Điểm hẹn MICE xanh cho doanh nghiệp yêu văn hóa

Không chỉ dừng lại ở tham quan, khách đoàn và khách MICE còn được trải nghiệm tương tác qua các hoạt động thủ công như têm trầu cánh phượng, nhuộm vải tự nhiên, vẽ nón, tìm hiểu ý nghĩa màu sắc trong cổ phục cưới.

Những trải nghiệm này mang lại cảm xúc kết nối, khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần đồng đội – yếu tố quan trọng trong các chương trình retreat hoặc tổng kết năm của doanh nghiệp.

Nhiều đoàn khách từ lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ, giáo dục đã lựa chọn Emeralda để kết hợp hội nghị, nghỉ dưỡng và tham quan triển lãm – biến một sự kiện thông thường thành chuyến đi đáng nhớ, gắn liền với giá trị văn hóa Việt.

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt- Ảnh 4.

Khi MICE trở thành hành trình chạm đến bản sắc

Với cơ sở vật chất hiện đại giữa không gian xanh và kiến trúc làng quê Bắc Bộ, Emeralda Resort Ninh Bình không chỉ mang đến dịch vụ MICE đẳng cấp, mà còn đưa văn hóa Việt vào từng trải nghiệm.
Triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự" trở thành điểm nhấn đặc sắc, giúp doanh nghiệp tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc, giữa hiệu quả và cảm hứng.

Khách lưu trú tại khu nghỉ được miễn phí tham quan toàn bộ triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự" – cơ hội duy nhất để vừa hội nghị, vừa khám phá di sản Việt giữa lòng thiên nhiên xanh.

Thông tin triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự"

Địa điểm: Emeralda Resort Ninh Bình – Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình

Thời gian: 9:00 – 18:00 hằng ngày, đến hết 30/1/2026

Hotline: (+84) 968 699 690

Website: http://emeraldaresort.com/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức

Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức Nổi bật

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền Nổi bật

Trường Liên cấp FPT tại T&T City Millennia chính thức tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Trường Liên cấp FPT tại T&T City Millennia chính thức tuyển sinh năm học 2026 - 2027

08:00 , 10/12/2025
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 loại quả này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 loại quả này

07:40 , 10/12/2025
Shipper 50 tuổi lần đầu uống 1 cốc Mixue, thắc mắc về trân châu khiến dân mạng nghẹn ngào

Shipper 50 tuổi lần đầu uống 1 cốc Mixue, thắc mắc về trân châu khiến dân mạng nghẹn ngào

06:00 , 10/12/2025
2026: Top 3 con giáp dễ mua được nhà nhất, cơ hội gom tài sản cực cao

2026: Top 3 con giáp dễ mua được nhà nhất, cơ hội gom tài sản cực cao

05:38 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên