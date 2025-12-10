Shipper 50 tuổi lần đầu uống 1 cốc Mixue, thắc mắc về trân châu khiến dân mạng nghẹn ngào

Câu chuyện về những người shipper giao đồ ăn thường xoay quanh các khoảnh khắc vội vàng, áp lực, hay những sự cố trớ trêu trong lúc nhận - giao đơn. Thế nhưng đôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ khiến cộng đồng mạng lặng đi vì thương, vì xúc động. Và đoạn video ghi lại cảnh một shipper 50 tuổi lần đầu uống một cốc nước của thương hiệu Mixue chính là một khoảnh khắc như vậy.

Video được đăng tải trên Xiaohongshu, sau đó được cư dân mạng xứ Trung lan truyền rần rần. Trong video, người đàn ông mặc áo khoác giao hàng đứng bên lề đường, trên tay là 1 cốc đồ uống còn nhìn rõ những hạt trân châu bên trong. Nội dung video khiến nhiều người sững lại: "Đừng cười nhé, đây là lần đầu tiên tôi uống Mixue ở tuổi 50. Khách hàng điền sai địa chỉ và cuối cùng không muốn lấy nữa."

Không trách móc, không than phiền. Ông chỉ cười nhẹ, rồi mở nắp và uống thử. Nhưng chính khoảnh khắc tiếp theo mới khiến dân mạng nghẹn lại: ông nhìn xuống lớp trân châu dưới đáy cốc và bắt đầu hỏi một cách đầy tò mò:

"Cái hạt tròn tròn này là gì vậy? Không phải đậu nành nhỉ, đậu nành phải màu vàng chứ. Nhưng cũng đâu giống đậu xanh, đậu xanh thì phải màu xanh. Tóm lại nó là gì vậy, ai đó nói cho tôi biết với."

Cách ông vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa nhíu mày suy nghĩ, rồi lại bật cười nhẹ vì không hiểu nổi "hạt đậu kỳ lạ" này khiến người xem không khỏi xúc động. Dưới phần bình luận, rất nhiều người viết:

- "Tự dưng thấy nghẹn… Không phải vì cốc nước mà vì sự chân thật của chú."

- "Người lớn tuổi mà vẫn tò mò, vẫn hồn nhiên như vậy… thương ghê."

- "Nghĩ mà buồn, ở tuổi 50 nhiều người vẫn không dám mua ly trà sữa cho riêng mình."

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận tích cực hơn. Một dân mạng nói: "Biết đâu đây lại là niềm vui nhỏ của chú? Dù sao chú cũng uống rất hào hứng. Có khi lại là lần đầu chú tự thưởng cho mình đó."

Nhiều dân mạng còn nói rằng sự việc bom hàng này tuy đáng tiếc nhưng nếu nhìn theo hướng vui vẻ thì lại "vô tình mang đến một món quà" cho người shipper - một trải nghiệm mới mẻ mà có lẽ trước đây ông chẳng bao giờ nghĩ đến.

Theo trang Business and Human Rights Centre, tại Trung Quốc, công việc làm shipper giao đồ ăn thường rất khắc nghiệt, lương tính theo đơn hàng, áp lực giao nhanh khiến nhiều shipper bị "vắt kiệt", chịu rủi ro cao vì "ép tiến độ". Việc kiếm tiền khó khăn nên họ thường chi tiêu tiết kiệm, rất hiếm khi tự mua các món được xem là "xa xỉ nhỏ" như trà sữa hay cà phê. Khi họ lần đầu tiếp xúc với những món đồ phổ biến trong giới trẻ, sự tò mò và sự ngây ngô tự nhiên thường khiến người xem cảm thấy được chạm đến cảm xúc. Đã có rất nhiều câu chuyện tương tự trở nên viral và nhận sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung.

Câu chuyện về người shipper 50 tuổi không chỉ gợi lên sự thương cảm mà còn khiến nhiều người tự hỏi: đã bao lâu rồi chúng ta chưa "lần đầu tiên" làm một điều gì đó? Đã bao lâu rồi chúng ta quên mất cảm giác hào hứng khi khám phá những điều nhỏ bé trong cuộc sống?

Một cốc Mixue bị bom hàng chỉ là tình huống nhỏ. Nhưng cách ông uống - chậm rãi, tò mò, trân trọng - lại khiến mọi người nhận ra: đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất đỗi bình dị. Và có lẽ, đó cũng là lý do câu chuyện này lan truyền mạnh đến vậy.