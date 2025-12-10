Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shipper 50 tuổi lần đầu uống 1 cốc Mixue, thắc mắc về trân châu khiến dân mạng nghẹn ngào

10-12-2025 - 06:00 AM | Sống

Shipper 50 tuổi lần đầu uống 1 cốc Mixue, thắc mắc về trân châu khiến dân mạng nghẹn ngào

Một tình huống tưởng chừng nhỏ bé - một cốc đồ uống bị bom hàng - lại bất ngờ chạm đến trái tim hàng triệu người nhờ phản ứng chân thật của người shipper 50 tuổi.

Câu chuyện về những người shipper giao đồ ăn thường xoay quanh các khoảnh khắc vội vàng, áp lực, hay những sự cố trớ trêu trong lúc nhận - giao đơn. Thế nhưng đôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ khiến cộng đồng mạng lặng đi vì thương, vì xúc động. Và đoạn video ghi lại cảnh một shipper 50 tuổi lần đầu uống một cốc nước của thương hiệu Mixue chính là một khoảnh khắc như vậy.

Video được đăng tải trên Xiaohongshu, sau đó được cư dân mạng xứ Trung lan truyền rần rần. Trong video, người đàn ông mặc áo khoác giao hàng đứng bên lề đường, trên tay là 1 cốc đồ uống còn nhìn rõ những hạt trân châu bên trong. Nội dung video khiến nhiều người sững lại: "Đừng cười nhé, đây là lần đầu tiên tôi uống Mixue ở tuổi 50. Khách hàng điền sai địa chỉ và cuối cùng không muốn lấy nữa."

Không trách móc, không than phiền. Ông chỉ cười nhẹ, rồi mở nắp và uống thử. Nhưng chính khoảnh khắc tiếp theo mới khiến dân mạng nghẹn lại: ông nhìn xuống lớp trân châu dưới đáy cốc và bắt đầu hỏi một cách đầy tò mò:

"Cái hạt tròn tròn này là gì vậy? Không phải đậu nành nhỉ, đậu nành phải màu vàng chứ. Nhưng cũng đâu giống đậu xanh, đậu xanh thì phải màu xanh. Tóm lại nó là gì vậy, ai đó nói cho tôi biết với."

Cách ông vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa nhíu mày suy nghĩ, rồi lại bật cười nhẹ vì không hiểu nổi "hạt đậu kỳ lạ" này khiến người xem không khỏi xúc động. Dưới phần bình luận, rất nhiều người viết:

- "Tự dưng thấy nghẹn… Không phải vì cốc nước mà vì sự chân thật của chú."

- "Người lớn tuổi mà vẫn tò mò, vẫn hồn nhiên như vậy… thương ghê."

- "Nghĩ mà buồn, ở tuổi 50 nhiều người vẫn không dám mua ly trà sữa cho riêng mình."

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận tích cực hơn. Một dân mạng nói: "Biết đâu đây lại là niềm vui nhỏ của chú? Dù sao chú cũng uống rất hào hứng. Có khi lại là lần đầu chú tự thưởng cho mình đó."

Nhiều dân mạng còn nói rằng sự việc bom hàng này tuy đáng tiếc nhưng nếu nhìn theo hướng vui vẻ thì lại "vô tình mang đến một món quà" cho người shipper - một trải nghiệm mới mẻ mà có lẽ trước đây ông chẳng bao giờ nghĩ đến.

Theo trang Business and Human Rights Centre, tại Trung Quốc, công việc làm shipper giao đồ ăn thường rất khắc nghiệt, lương tính theo đơn hàng, áp lực giao nhanh khiến nhiều shipper bị "vắt kiệt", chịu rủi ro cao vì "ép tiến độ". Việc kiếm tiền khó khăn nên họ thường chi tiêu tiết kiệm, rất hiếm khi tự mua các món được xem là "xa xỉ nhỏ" như trà sữa hay cà phê. Khi họ lần đầu tiếp xúc với những món đồ phổ biến trong giới trẻ, sự tò mò và sự ngây ngô tự nhiên thường khiến người xem cảm thấy được chạm đến cảm xúc. Đã có rất nhiều câu chuyện tương tự trở nên viral và nhận sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung.

Câu chuyện về người shipper 50 tuổi không chỉ gợi lên sự thương cảm mà còn khiến nhiều người tự hỏi: đã bao lâu rồi chúng ta chưa "lần đầu tiên" làm một điều gì đó? Đã bao lâu rồi chúng ta quên mất cảm giác hào hứng khi khám phá những điều nhỏ bé trong cuộc sống?

Một cốc Mixue bị bom hàng chỉ là tình huống nhỏ. Nhưng cách ông uống - chậm rãi, tò mò, trân trọng - lại khiến mọi người nhận ra: đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất đỗi bình dị. Và có lẽ, đó cũng là lý do câu chuyện này lan truyền mạnh đến vậy.

Sự cố không tưởng: Mua chung cư, nhưng cải tạo nhầm nhà hàng xóm, bất ngờ với chi phí phải bồi thường
Chuyển khoản nhầm 23K cho shipper, hôm sau, người phụ nữ An Giang phát hiện: Tài khoản bị trừ hơn 30 triệu đồng

Theo Châu Anh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Năm 2025 mua được 1 cây vàng, tiết kiệm 100 triệu: Bí quyết của tôi là 3 việc này!

Năm 2025 mua được 1 cây vàng, tiết kiệm 100 triệu: Bí quyết của tôi là 3 việc này! Nổi bật

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe Nổi bật

2026: Top 3 con giáp dễ mua được nhà nhất, cơ hội gom tài sản cực cao

2026: Top 3 con giáp dễ mua được nhà nhất, cơ hội gom tài sản cực cao

05:38 , 10/12/2025
Trong tiếng Việt, có 1 từ người EQ cao "cứ thấy là xoá"

Trong tiếng Việt, có 1 từ người EQ cao "cứ thấy là xoá"

01:39 , 10/12/2025
Shipper 28 tuổi chỉ chạy 20 đơn/ngày: 17 tháng sau, chân tướng lộ ra khiến 110 triệu người nghẹn lời

Shipper 28 tuổi chỉ chạy 20 đơn/ngày: 17 tháng sau, chân tướng lộ ra khiến 110 triệu người nghẹn lời

00:53 , 10/12/2025
10 thứ không nên bỏ vào cốp xe máy

10 thứ không nên bỏ vào cốp xe máy

00:17 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên