Trường Liên cấp FPT tại T&T City Millennia chính thức tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Giáo dục - hạ tầng quan trọng của đại đô thị

Việc đưa trường học vào ngay trong đại đô thị phản ánh xu hướng quy hoạch đô thị gắn liền với giáo dục tại Việt Nam. Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu tìm kiếm môi trường sống tích hợp các cơ sở học tập chất lượng tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm gia đình trẻ và tầng lớp trung lưu. Không chỉ quan tâm đến vị trí hay tiện ích, người mua nhà ưu tiên các khu vực có hệ thống trường học đạt chuẩn, giúp con cái được học gần nhà, giảm chi phí và thời gian di chuyển mỗi ngày.

Cơ sở Trường Phổ thông Liên cấp FPT tại T&T City Millennia có diện tích hơn 33.000 m², gồm hai toà giảng đường 5 tầng, khu đa năng, khu chức năng, khu thể thao, ngoại khóa và hệ thống ký túc xá. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, cơ sở này có thể phục vụ khoảng 2.500 học sinh mỗi năm, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Hạ tầng được xây dựng theo hướng đáp ứng đồng thời hoạt động học tập trong lớp học, rèn luyện kỹ năng, thực hành công nghệ và sinh hoạt nội trú.

Trường được vận hành bởi Tổ chức Giáo dục FPT thuộc Tập đoàn FPT. Chương trình đào tạo chú trọng các nhóm môn liên quan đến ứng dụng công nghệ, bao gồm STEM, AI, Robotics, kỹ năng số và tư duy logic. Học sinh được tiếp cận chương trình tiếng Anh chuyên biệt từ Oxford cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài. Đại diện FPT cho biết mục tiêu của mô hình này là hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tiếp cận công nghệ và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kỳ vọng cơ sở tại T&T City Millennia sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Khoa, FPT cam kết đồng hành cùng địa phương để xây dựng môi trường học tập tiên tiến, nơi mỗi học sinh đều có khả năng làm chủ công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi lớn của thời đại, phát triển tối đa năng lực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương, quốc gia.

Giáo dục nằm trong định hướng phát triển bền vững của T&T City Millennia

T&T City Millennia đã hoàn thiện giai đoạn một với hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại và sẵn sàng phục vụ cư dân.

T&T City Millennia là đại đô thị có quy mô hơn 267 ha, do Tập đoàn T&T Group phát triển tại khu vực phía Nam Sài Gòn. Dự án được quy hoạch tập trung vào ba giá trị chính: môi trường sống gần gũi thiên nhiên, các hoạt động văn hoá, cộng đồng và các tiện ích hướng đến nhu cầu của cư dân.

Trong hệ thống tiện ích của dự án, giáo dục được xem là cấu phần quan trọng giúp hình thành một hệ sinh thái sống đồng bộ. Việc đưa Trường Liên cấp FPT vào vận hành tạo thêm nguồn lực mới cho khu vực Nam TP.HCM trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trường học chất lượng tiếp tục tăng. T&T Group cho biết sự hiện diện của hệ thống trường học giúp tăng mức độ hoàn chỉnh của đại đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu ổn định lâu dài của cư dân khi lựa chọn an cư.

Bên cạnh Trường Liên cấp FPT, trước đó, T&T Group cũng đã khánh thành trường mầm non và tiểu học thuộc Khu tái định cư Thái Sơn. Dự án có quy mô hơn 46ha, nằm liền kề với đại đô thị T&T City Millennia; và được thừa hưởng đầy đủ hạ tầng, tiện ích đồng bộ của Thành phố Thiên niên kỷ.

Một góc công viên ven sông tại đại đô thị T&T City Millennia.

Đặt chung bối cảnh chung, các dự án là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm xã hội của T&T Group trong sự nghiệp phát triển giáo dục, ươm mầm những thế hệ tương lai đầy triển vọng của đất nước. Bên cạnh hệ thống các trường học, T&T City Millennia sở hữu công viên ven sông, quảng trường trung tâm, các không gian văn hoá và nhiều khu vực dành cho hoạt động thể thao, giải trí. Hệ thống này được thiết kế nhằm phục vụ lối sống đa dạng của các gia đình trẻ, từ hoạt động cộng đồng đến nhu cầu trải nghiệm của trẻ em. Các trục cảnh quan ven sông đóng vai trò là không gian sinh hoạt chung, đồng thời là điểm nhấn của dự án.

Hạ tầng giao thông là yếu tố khác giúp đại đô thị tạo lợi thế. Dự án kết nối trực tiếp với các tuyến đường trục của khu vực Nam TP.HCM và các tuyến liên vùng. Trong tương lai, khi hệ thống metro và một số tuyến đường chiến lược được hoàn thiện, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực kinh tế - công nghiệp lân cận. Điều này tạo điều kiện để phụ huynh thuận tiện hơn trong công việc, đồng thời bảo đảm sự ổn định trong đời sống sinh hoạt của gia đình.

Một cư dân tại T&T City Millennia cho biết gia đình quyết định chuyển đến sinh sống vì trường học chất lượng cao đã được bố trí ngay trong dự án. Theo chia sẻ, việc con có môi trường học tập ổn định và gần nhà là yếu tố quan trọng giúp họ đưa ra quyết định an cư dài hạn. Cư dân này nhận định mô hình đại đô thị có trường học đồng bộ giúp gia đình giảm đáng kể chi phí và thời gian đưa đón, đồng thời đảm bảo sự gắn kết trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo đại diện T&T Group, mục tiêu của T&T City Millennia là xây dựng một không gian sống đa lớp, nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ cơ sở hạ tầng từ giáo dục, cảnh quan, thương mại đến các dịch vụ thiết yếu. Việc Trường Phổ thông Liên cấp FPT đi vào hoạt động không chỉ bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái của dự án, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững mà T&T Group cam kết dành cho cộng đồng tương lai.