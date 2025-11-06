Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

06-11-2025 - 18:37 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng TP HCM cảnh báo triều cường vượt mức lịch sử năm 2019, trong khi ảnh hưởng bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn và ngập tại nhiều khu vực.

Chiều 6-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM -  đã thông tin về tác động của bão Kalmaegi đến thời tiết thành phố.

Ông Nghĩa cho biết TP HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Theo bản tin lúc 13 giờ cùng ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa. Đến thời điểm này, bão mạnh cấp 15.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?- Ảnh 1.

Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi song TP HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao.

Đặc biệt, sáng nay, triều cường ở TP HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019. 

"Như vậy, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn" - ông Nghĩa cho hay.

Do đó, theo ông Nghĩa, TP HCM đã ban hành văn bản về cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó. Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đang lấy ý kiến các địa phương, đơn vị để trình UBND TP HCM ban hành lại phương án bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trình UBND TP HCM ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cho thành phố sau sáp nhập; điều chỉnh lại phương án ứng phó với bão và ứng phó với mưa lụt, triều cường.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?- Ảnh 2.

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM -  cũng thông tin thành phố hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong đó, 3 tàu  trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. Ba tàu này đã được các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo cập nhật, đến nay, 2 tàu đã chạy về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, 1 tàu đậu tại đảo để tránh trú bão.

TP HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng - các vùng biển an toàn. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động 4 tàu kiểm ngư trực 4 chốt chặn cửa biển để đón các tàu của tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

Theo Phan Anh

Người Lao động

Từ Khóa:
Kalmaegi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc làm rung chuyển ngành hàng hải: Công nghệ 1 lần nạp chạy nhiều năm, chở ‘ngon ơ’ 14.000 container

Phát minh đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc làm rung chuyển ngành hàng hải: Công nghệ 1 lần nạp chạy nhiều năm, chở ‘ngon ơ’ 14.000 container Nổi bật

Quyết thoát phụ thuộc Trung Quốc, Nhật Bản chuẩn bị bắt tay với nền kinh tế hơn 30.000 tỷ USD để khai thác mỏ đất hiếm lớn thứ 3 thế giới, trữ lượng 16 triệu tấn

Quyết thoát phụ thuộc Trung Quốc, Nhật Bản chuẩn bị bắt tay với nền kinh tế hơn 30.000 tỷ USD để khai thác mỏ đất hiếm lớn thứ 3 thế giới, trữ lượng 16 triệu tấn Nổi bật

Từng cứ 15 giờ lại mở thêm một cửa hàng mới, vì sao Starbucks giờ đây phải bán một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc?

Từng cứ 15 giờ lại mở thêm một cửa hàng mới, vì sao Starbucks giờ đây phải bán một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc?

17:39 , 06/11/2025
Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

16:39 , 06/11/2025
Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

16:10 , 06/11/2025
‘Xe buýt hóa’ lan tới trường học: Giáo viên bị bắt giữa giờ – Ukraine khủng hoảng quân số

‘Xe buýt hóa’ lan tới trường học: Giáo viên bị bắt giữa giờ – Ukraine khủng hoảng quân số

15:38 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên