Bão cuồng phong Kalmaegi quá hung tàn, tất cả đều bị phá hủy: Những hình ảnh flycam lột tả sự thảm khốc

06-11-2025 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Số người chết ở Philippines do bão Kalmaegi đã tăng lên ít nhất 114.

Cơ quan quản lý thảm họa cho biết hôm thứ Năm (6/11) rằng số người chết ở Philippines do bão Kalmaegi đã tăng lên 114 người và 127 người khác vẫn mất tích, khi cơn bão tàn phá các vùng miền trung nước này mạnh lên và đang hướng về Việt Nam.

Tại Cebu, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Philippines, quy mô thiệt hại trở nên rõ ràng hơn khi nước lũ rút đi, để lộ những ngôi nhà bị san phẳng, xe cộ bị lật úp và đường phố ngập trong đống đổ nát.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy nơi sinh sống của người dân giờ chỉ còn là đống hoang tàn

Hơn 200.000 người đã được sơ tán tại Philippines trước khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào thứ Ba (4/11). Một số người đã trở về và thấy nhà cửa bị phá hủy, trong khi những người khác bắt đầu công việc dọn dẹp gian khổ, cạo bùn đất khỏi nhà cửa và đường phố.

Raffy Alejandro, một quan chức phòng thủ dân sự cấp cao, phát biểu với đài phát thanh DZBB: "Thách thức hiện nay là dọn dẹp đống đổ nát... Cần phải dọn dẹp ngay lập tức, không chỉ để tìm kiếm những người mất tích có thể nằm trong đống đổ nát hoặc có thể đã đến được khu vực an toàn mà còn để các hoạt động cứu trợ có thể tiếp tục".

Thiêt hại nặng nề xảy ra với mọi con đường, ngôi nhà và số phận

Sự tàn phá của Kalmaegi, cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, xảy ra chỉ hơn một tháng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter tấn công miền bắc Cebu, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời.

Nguồn: Reuters

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

