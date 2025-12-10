Bí mật giấu kín của Ánh Viên sau 25 tấm HCV SEA Games

Mỗi kỳ SEA Games đến cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên lại được người hâm mộ nhớ đến với loạt thành tích đáng nể trong đó là kỷ lục 25 HCV tại SEA Games. Mới đây, dân tình lại nhớ về Ánh Viên khi chứng kiến những bí mật trên làn da của "tiểu tiên cá".

Đằng sau những tấm huy chương vàng lấp lánh là chuỗi ngày tập luyện cực kỳ "khốc liệt". Ánh Viên đã hồi tưởng lại chi tiết những khó khăn mà cô và "người bạn da thịt" phải cùng nhau trải qua:

"Những buổi nắng cháy ngoài hồ, những giờ nước clo bào mòn làn da từng chút, những buổi tập kéo dài đến mệt lả... bạn luôn âm thầm chịu đựng, bảo vệ để mình có thể thoải mái bơi, hết giải này đến giải khác", Ánh Viên viết.

Cái cách cô gọi làn da là "bạn" và mô tả sự hy sinh thầm lặng này đã chạm đến tim nhiều người hâm mộ. Nhiều comment để lại bày tỏ sự cảm động và ngưỡng mộ với những nỗ lực suốt chặng đường sự nghiệp của Ánh Viên.

Bí mất giấu kín của Ánh Viên

Ánh Viên chia tay sự nghiệp bơi lội chuyên nghiệp từ năm 2022. Hiện tại, Ánh Viên luôn xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút, cô đang tận hưởng một cuộc sống mới đầy năng lượng nhưng vẫn luôn tự hào về sự kiên cường và năm tháng thanh xuân cống hiến của bản thân.