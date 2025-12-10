Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí mật giấu kín của Ánh Viên sau 25 tấm HCV SEA Games

10-12-2025 - 08:59 AM | Sống

Bí mật giấu kín của Ánh Viên sau 25 tấm HCV SEA Games

Bí mật được Ánh Viên hé lộ.

Mỗi kỳ SEA Games đến cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên lại được người hâm mộ nhớ đến với loạt thành tích đáng nể trong đó là kỷ lục 25 HCV tại SEA Games. Mới đây, dân tình lại nhớ về Ánh Viên khi chứng kiến những bí mật trên làn da của "tiểu tiên cá". 

Đằng sau những tấm huy chương vàng lấp lánh là chuỗi ngày tập luyện cực kỳ "khốc liệt". Ánh Viên đã hồi tưởng lại chi tiết những khó khăn mà cô và "người bạn da thịt" phải cùng nhau trải qua:

"Những buổi nắng cháy ngoài hồ, những giờ nước clo bào mòn làn da từng chút, những buổi tập kéo dài đến mệt lả... bạn luôn âm thầm chịu đựng, bảo vệ để mình có thể thoải mái bơi, hết giải này đến giải khác", Ánh Viên viết.

Cái cách cô gọi làn da là "bạn" và mô tả sự hy sinh thầm lặng này đã chạm đến tim nhiều người hâm mộ. Nhiều comment để lại bày tỏ sự cảm động và ngưỡng mộ với những nỗ lực suốt chặng đường sự nghiệp của Ánh Viên.

Bí mật giấu kín của Ánh Viên sau 25 tấm HCV SEA Games- Ảnh 1.

Bí mất giấu kín của Ánh Viên

Ánh Viên chia tay sự nghiệp bơi lội chuyên nghiệp từ năm 2022. Hiện tại, Ánh Viên luôn xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút, cô đang tận hưởng một cuộc sống mới đầy năng lượng nhưng vẫn luôn tự hào về sự kiên cường và năm tháng thanh xuân cống hiến của bản thân.

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức

Hàng tỷ người dùng điện thoại Android phải làm điều này ngay lập tức Nổi bật

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền

Người phụ nữ 30 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền Nổi bật

Thanh niên tốt nghiệp trường top đầu đi làm shipper bị dân mạng chế giễu, nghe mức lương xong ai cũng phải xin lỗi

Thanh niên tốt nghiệp trường top đầu đi làm shipper bị dân mạng chế giễu, nghe mức lương xong ai cũng phải xin lỗi

08:29 , 10/12/2025
Thời tiết 10/12: Miền Bắc chênh lệch 10°C giữa ngày và đêm, miền Trung mưa lớn

Thời tiết 10/12: Miền Bắc chênh lệch 10°C giữa ngày và đêm, miền Trung mưa lớn

08:16 , 10/12/2025
Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt

Emeralda Resort Ninh Bình – Khi du lịch MICE chạm đến chiều sâu văn hóa Việt

08:00 , 10/12/2025
Trường Liên cấp FPT tại T&T City Millennia chính thức tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Trường Liên cấp FPT tại T&T City Millennia chính thức tuyển sinh năm học 2026 - 2027

08:00 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên