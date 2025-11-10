Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rùng mình với chế độ ăn của Ánh Viên

10-11-2025 - 15:16 PM | Sống

Chế độ ăn của Ánh Viên thời phong độ đỉnh cao.

Nguyễn Thị Ánh Viên – kình ngư số 1 Việt Nam không chỉ khiến người hâm mộ choáng ngợp bởi thành tích "vô tiền khoáng hậu" tại SEA Games mà còn bởi chế độ ăn uống khắt khe đến mức phát sợ. Mỗi bữa ăn của cô không đơn thuần là nạp năng lượng, mà là một phần của kỷ luật thép để duy trì phong độ đỉnh cao

Một lần nữa bữa ăn của nữ kình ngư số 1 Việt Nam lại được hé lộ qua góc nhìn của chính chủ. Chế độ ăn ấy thế nào mà đến giờ nghĩ lại những bữa ăn ấy, Ánh Viên vẫn không khỏi rùng mình: "Mình ăn rất là nhiều, ăn tới nỗi cảm giác như bụng sắp nứt ra, thức ăn tràn lên tới cổ".

Rùng mình với chế độ ăn của Ánh Viên- Ảnh 1.

Những hình ảnh ăn uống thời tập luyện được Ánh Viên hé lộ

Chế độ ăn khiến người thường rùng mình của Ánh Viên

Trong giai đoạn tập huấn tại Mỹ, mỗi bữa ăn của Ánh Viên bao gồm 1kg thịt bò, 50 con tôm hấp, một đĩa mì hoặc cơm gạo lứt kèm rau trộn, và gần 1 lít sữa tươi. Tổng lượng calo mỗi ngày ước tính 3.000–4.000 calo, thậm chí có giai đoạn cường độ tập luyện cao điểm lên đến 12.000 calo/ngày. Ngoài các bữa chính, cô còn ăn nhiều bữa phụ nhỏ nhằm đảm bảo năng lượng cho 6–8 tiếng tập luyện mỗi ngày, bơi từ 10–12 km.

Điều đặc biệt là Ánh Viên không được ăn theo sở thích. Trong một lần chia sẻ với báo chí, cô thừa nhận: "Có lúc em thèm trà sữa lắm, nhưng không dám uống. Ăn sai là tăng mỡ, tăng mỡ là bơi chậm." Mọi bữa ăn đều được các chuyên gia dinh dưỡng tính toán tỉ mỉ, từ lượng protein, tinh bột đến vitamin. Cô cũng tuyệt đối tuân thủ 4–5 lít nước mỗi ngày, chia đều theo giờ, không đường, không lạnh, để bù lượng nước mất khi tập luyện cường độ cao.

Rùng mình với chế độ ăn của Ánh Viên- Ảnh 2.

Câu chuyện về bữa ăn của Ánh Viên đã trở thành chủ đề luôn được nhắc đến mỗi dịp SEA Games

Rùng mình với chế độ ăn của Ánh Viên- Ảnh 3.

Chế độ ăn "khủng" này đi kèm với khối lượng tập luyện khổng lồ, giúp Ánh Viên duy trì thân hình săn chắc, sức bền vượt trội và phong độ ổn định trong suốt nhiều năm. Nhờ đó, cô đã giành 25 HCV SEA Games, 9 lần phá kỷ lục SEA Games, trở thành kình ngư vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam.

Tuy nhiên, con đường đến vinh quang không hề dễ dàng. Ánh Viên thừa nhận nhiều lúc cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Ánh Viên từng thừa nhận, có giai đoạn bản thân bị ám ảnh bởi chuyện ăn uống, đến mức nghe đến giờ ăn là thấy… sợ: "Ăn nhiều quá, không còn thấy ngon nữa. Mỗi lần đến bữa, mình chỉ ước có thể… nghỉ ăn".

Câu chuyện về chế độ ăn của Ánh Viên không chỉ là về thịt, tôm hay sữa, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, bền bỉ và nghị lực phi thường. Chính nhờ kỷ luật thép ấy, Ánh Viên đã trở thành hình mẫu và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam, minh chứng rằng vinh quang không đến từ may mắn, mà từ nỗ lực không ngừng và kỷ luật tuyệt đối.

Rùng mình với chế độ ăn của Ánh Viên- Ảnh 4.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên vẫn hot rần rần trên mạng xã hội nhờ những video truyền cảm hứng bơi lội. Bên cạnh đó, nhan sắc thay đổi ngoạn mục của cô nàng cũng khiến dân tình khen hết lời

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

