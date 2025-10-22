Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

22-10-2025 - 10:10 AM | Lifestyle

Màn lột xác ngoạn mục sau 10 năm của Ánh Viên.

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên , người hâm mộ thể thao Việt Nam sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cô gái vàng của làng bơi lội – niềm tự hào suốt một thập kỷ qua. Từng là biểu tượng của sức mạnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến, Ánh Viên giờ đây khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện với diện mạo dịu dàng, xinh đẹp và đầy nữ tính .

Năm 2015, Ánh Viên là “hiện tượng” của thể thao Việt Nam. Khi đó, ở tuổi đôi mươi, cô đã giành hàng loạt huy chương vàng tại SEA Games, liên tiếp phá kỷ lục và trở thành niềm cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ.

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 1.

Ánh Viên ngày còn thi đấu

Trong trí nhớ của nhiều người, Ánh Viên ngày ấy luôn xuất hiện trong bộ đồ thể thao, mái tóc ướt sau những lượt bơi, làn da rám nắng và nụ cười mộc mạc. Mười năm sau, Ánh Viên trở lại với hình ảnh khiến ai cũng phải thốt lên: “Đây thật sự là Ánh Viên sao?” Trong loạt ảnh chụp ở Pháp, cựu “kình ngư quốc dân” khiến dân mạng bùng nổ với vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và sang trọng đến ngỡ ngàng.

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 2.

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 3.

Sau khi chia tay đường đua xanh, Ánh Viên chọn cuộc sống yên bình, dành thời gian học tập, trở thành cô giáo dạy bơi và khám phá thế giới.. Cô xuất hiện ngày càng xinh đẹp, tự tin và tinh tế hơn trong phong cách thời trang lẫn cách thể hiện bản thân.

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 4.
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 5.
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 6.
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra- Ảnh 7.

Ánh Viên hiện tại

Điều khiến nhiều người yêu mến chính là nét đẹp bình yên toát ra từ cô. Không cần phô trương, không cần quá nổi bật và luôn khiến người đối diện cảm nhận được sự thay đổi tích cực và năng lượng mới mẻ.

Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”
Cặp đôi U40 cầm 2,5 tỷ về quê xây nhà dưỡng già, chưa được 1 năm, bố mẹ đã phải thốt lên: “2 đứa bị điên rồi”

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Ánh Viên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ

Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ Nổi bật

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á Nổi bật

Cặp đôi U40 cầm 2,5 tỷ về quê xây nhà dưỡng già, chưa được 1 năm, bố mẹ đã phải thốt lên: “2 đứa bị điên rồi”

Cặp đôi U40 cầm 2,5 tỷ về quê xây nhà dưỡng già, chưa được 1 năm, bố mẹ đã phải thốt lên: “2 đứa bị điên rồi”

15:54 , 22/10/2025
Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”

Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”

15:42 , 22/10/2025
5 dấu hiệu ngôi nhà "phước báu" đang rời đi và cách hóa giải

5 dấu hiệu ngôi nhà "phước báu" đang rời đi và cách hóa giải

15:37 , 22/10/2025
"Mỹ nhân phim giờ vàng VFC" bầu lần 3 với chồng doanh nhân bí ẩn hơn 11 tuổi?

"Mỹ nhân phim giờ vàng VFC" bầu lần 3 với chồng doanh nhân bí ẩn hơn 11 tuổi?

15:36 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên