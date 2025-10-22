Cặp đôi U40 cầm 2,5 tỷ về quê xây nhà dưỡng già, chưa được 1 năm, bố mẹ đã phải thốt lên: “2 đứa bị điên rồi”

Ý tưởng bỏ công việc lương cao để về quê

Giữa rừng cây xanh mát ở thôn Đồng Đậu, trấn Bạch Sa, huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc lạ mắt đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ nhân của ngôi nhà chính là La Đào (sinh năm 1991) và Lý Kiệt (sinh năm 1992) .

Năm 2017, hai người cùng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc, đều có công việc ổn định ở Thượng Hải với tổng thu nhập hơn 40.000 NDT mỗi tháng. Dẫu vậy, cuộc sống giữa đô thị phồn hoa lại khiến họ cảm thấy trống rỗng và bức bối.

Một cuối tuần sau khi kết hôn, La Đào đưa vợ về thăm nhà bà ngoại ở thôn Đồng Đậu – nơi anh sống từ nhỏ đến năm 9 tuổi. Cảnh sắc yên bình của ngôi làng cổ dưới chân núi Phụ Tử khiến Lý Kiệt bật ra ý tưởng: “Hay là mình về đây xây một ngôi nhà và sống cuộc đời thật sự thuộc về mình?”

Thế là với khoản tiền tiết kiệm hơn 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ VNĐ), hai vợ chồng bắt đầu xây dựng tổ ấm, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kiki’s Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki).

Ngôi nhà có phần mái uốn cong độc đáo, phần còn lại nghiêng dốc như trong truyện cổ tích. Phía trước là vườn hoa rực rỡ, phía sau mở ra thung lũng xanh thẳm. Nhiều chi tiết thiết kế phức tạp đến mức thợ địa phương không thể thực hiện, buộc hai người phải tự tay chỉnh sửa khiến thời gian kéo dài vượt ngoài dự kiến, cuộc sống của cặp đôi cũng bị đảo lộn rất nhiều.

Bố mẹ từng kịch liệt phản đối

Ban đầu, khi nghe con trai và con dâu dự định bỏ phố về quê, bố mẹ hai bên đều phản đối kịch liệt. Bố mẹ La Đào đã rời làng từ lâu, mua nhà ở thị trấn, lại càng không hiểu sao con trai nhất quyết đòi quay lại làng quê, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tương lai sáng lạn nơi đô thị phồn hoa.

“Hay là chúng nó bị điên rồi?”, không ít lần họ tự hỏi. “Ở quê vừa hẻo lánh, vừa thiếu thốn cơ hội và điều kiện sinh hoạt.”

Khi quãng thời gian xây nhà bị kéo dài, mọi việc chẳng đâu vào đâu, mẹ của La Đào thậm chí đã bật khóc, khuyên con nghĩ lại “đừng phá hỏng cuộc đời mình chỉ vì phút cảm hứng nhất thời”. Còn cha anh cũng lắc đầu ngao ngán: “Bao năm ăn học, giờ lại bỏ hết để về quê, có đáng không?”

Nhưng bất chấp sự ngăn cản, cặp đôi trẻ vẫn quyết tâm tiếp tục kế hoạch của mình.

Sau gần 3 năm kiên trì, tháng 5/2019, “ngôi nhà cổ tích” giữa núi rừng hoàn thành. Mặt tiền phủ đầy cây xanh, cửa sổ mở ra hướng đồi, bên trong trang trí bằng vật liệu tự nhiên mộc mạc. Công trình nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của thôn Đồng Đậu, thu hút khách du lịch và các bạn trẻ yêu thích lối sống gần gũi với thiên nhiên.

Hành trình khởi nghiệp từ nghề nhuộm thực vật

Không dừng lại ở việc xây nhà, La Đào và Lý Kiệt sớm nhận ra rằng họ muốn làm được nhiều hơn cho quê hương. Trong một chuyến đi đến Quý Châu học hỏi về thiết kế nông thôn, họ tình cờ gặp một nghệ nhân truyền thống và được truyền dạy kỹ thuật nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên như quả dành dành, vỏ lựu, dây huyết đằng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề này, hai người quyết định mở xưởng nhuộm nhỏ tại quê nhà, tận dụng nguyên liệu sẵn có từ rừng núi như lá ngải, vỏ sồi, cây hồng hay dâu dại.

Ban đầu, xưởng chỉ sản xuất khăn, túi vải và chăn thủ công. Mỗi sản phẩm đều mang sắc màu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có họa tiết đặc trưng của vùng miền. Dần dần, thương hiệu nhỏ của họ được lan tỏa nhờ mạng xã hội. Hiện nay, sản phẩm nhuộm thủ công từ thôn Đồng Đậu đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí còn được xuất khẩu sang Đức.

“La Đào và tôi đều mong nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà còn giúp người dân quê có thêm nguồn thu nhập ổn định,” Lý Kiệt chia sẻ. Cặp đôi đã thuê và đào tạo nhiều lao động địa phương, từ người thu hái nguyên liệu đến thợ nhuộm và thợ may, góp phần tạo việc làm bền vững cho nông thôn.

Khi mô hình của họ dần được chú ý, chính quyền địa phương cùng các nhóm công tác thôn đã đến khảo sát và đề nghị hợp tác phát triển toàn diện. La Đào và Lý Kiệt được mời tham gia vào dự án quy hoạch nông thôn mới, với mong muốn biến Đồng Đậu thành “ngôi làng nghệ thuật”.

Hai vợ chồng lên kế hoạch mở rộng xưởng nhuộm, kết hợp với các hoạt động du lịch trải nghiệm như “Một ngày làm nghệ nhân”, hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng thảo mộc hay đi thu hái nguyên liệu trong rừng. Song song đó, họ còn tổ chức các buổi triển lãm nhỏ để giới thiệu sản phẩm và câu chuyện văn hóa địa phương.

