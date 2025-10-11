Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý

11-10-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Ánh Viên bị "tóm" bằng chứng sống chung cùng bạn trai tin đồn.

Mới đây, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng clip vào bếp trổ tài nấu nướng. Trong video, "nữ kình ngư" diện áo thun trắng giản dị, tự tay làm món ăn sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Ai nấy đều bất ngờ trước hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính của cô sau thời gian dài rời xa đường đua xanh. Gương mặt xinh đẹp, biểu cảm tự tin, trong căn nhà của mình, Ánh Viên tươi cười thể hiện khả năng "nữ công gia chánh", sẵn sàng làm một nàng dâu đảm đang. 

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào món ăn mà Ánh Viên chế biến, nhiều netizen lại tinh ý soi ra căn bếp trong clip có vẻ rất quen, không gian trùng khớp với căn bếp từng xuất hiện trong bài đăng về tổ ấm mà H.T - "bạn trai tin đồn" của Ánh Viên đăng tải hồi đầu năm. 

Đáng chú ý, giữa vô vàn bình luận khen ngợi, một học trò của Ánh Viên để lại câu hỏi trực diện: "Cô Viên ở nhà thầy T ạ".

"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý- Ảnh 1.

Ánh Viên vào bếp khoe tài nữ công gia chánh...

"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý- Ảnh 2.

Nhưng không gian bếp lại trùng khớp với ảnh chụp "tổ ấm" của bạn trai tin đồn H.T, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang sống chung

Bình luận này nhanh chóng nhận về sự chú ý khiến chính chủ dở khóc dở cười. Dù Ánh Viên không lên tiếng giải thích, nhưng chuyện tình kín tiếng của tiểu tiên cá cùng một HLV dạy bơi đang ngàng càng khiến dân mạng tò mò và thích thú. 

Trước đó, vào cuối năm 2023, Ánh Viên từng khiến dân tình "dậy sóng" khi hé lộ rằng mình đã có bạn trai. Dù nhất quyết giữ kín danh tính "nửa kia", nhưng nhiều nguồn tin cho biết anh chàng là một huấn luyện viên bơi lội tại TP.HCM. Cặp đôi được cho là cùng nhau sáng lập và điều hành câu lạc bộ bơi mang tên Ánh Viên, nơi cô hiện đang trực tiếp giảng dạy và huấn luyện học trò.

Từ "nữ thần đường đua xanh" đến "cô giáo đảm đang", Ánh Viên ngày càng khiến fan mê mẩn không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự đáng yêu và duyên dáng ở đời thường.

"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý- Ảnh 3.
"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý- Ảnh 4.

Ánh Viên ngày càng xinh đẹp rạng rỡ

"Cô Viên sống ở nhà thầy à", học trò hỏi Ánh Viên khiến cả MXH chú ý- Ảnh 5.

Đời thường cô giáo dạy bơi Ánh Viên cũng luôn mang đến nụ cười vui vẻ và năng lượng tích cực


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

