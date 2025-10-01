Điều "chẳng ai làm được" nhưng Ánh Viên làm xuất sắc vô cùng!

Khi nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên, người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nhớ đến hình ảnh một "kình ngư" huyền thoại, mang về hàng chục huy chương vàng SEA Games, tạo nên kỳ tích mà chưa vận động viên bơi lội nào trong lịch sử nước nhà có thể chạm tới. Nhưng hành trình của Ánh Viên không dừng lại ở đường đua xanh. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi "flex" nhẹ con đường binh nghiệp với thành tích đáng nể.

Mới đây, trong một video trên TikTok, Ánh Viên đu trend "một điều mà chẳng ai làm được". Cô nàng khoe luôn thành tích khi vinh dự được phong quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực phi thường mà còn là minh chứng cho hành trình cống hiến bền bỉ, vượt qua mọi giới hạn bản thân.

Ánh Viên - một biểu tượng của kỳ tích, của sức mạnh ý chí, và của điều "mà chẳng ai làm được".

Từ một cô bé Cần Thơ đầy nghị lực, Ánh Viên từng bước trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường. Cô không chỉ là người mang về cho thể thao Việt Nam hàng loạt kỷ lục châu lục mà còn là nữ vận động viên duy nhất trong nhiều năm liên tiếp thống trị đường bơi SEA Games. Điều mà chẳng ai làm được - chính là việc vừa duy trì phong độ đỉnh cao trong một quãng thời gian dài, vừa trở thành niềm tự hào dân tộc với hàng triệu người hâm mộ.

Có thể nói, trong suốt sự nghiệp, Ánh Viên đã làm được điều không ai khác có thể: Từ một vận động viên đỉnh cao mang tầm châu lục, cô vẫn tiếp tục khẳng định giá trị bản thân trong quân ngũ, trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Với Ánh Viên, mỗi cột mốc đạt được đều là minh chứng rằng: khi đủ quyết tâm và nỗ lực, con người có thể chạm đến những thành tựu tưởng chừng không tưởng.

Và ngay cả khi đã giải nghệ, Ánh Viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt. Cô khiến nhiều người bất ngờ với sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục, ngày càng trẻ trung và rạng rỡ hơn. Không chỉ vậy, Ánh Viên còn lan tỏa năng lượng tích cực qua các video hướng dẫn bơi lội, đồng thời tham gia nhiều chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em. Từ hình ảnh một "nữ kình ngư thép" trên đường đua xanh, Ánh Viên giờ đây trở thành nguồn cảm hứng sống khỏe, sống đẹp và cống hiến vì cộng đồng.

Ánh Viên đầy năng lượng tích cực

Ánh Viên "lột xác" xinh đẹp hậu giải nghệ

Thành tích thể thao ấn tượng của Ánh Viên: Giành 25 HCV SEA Games; ở tuổi 18 giành được 8 HCV SEA Games và phá 8 kỷ lục tại đại hội này. Được vinh danh là VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 2019. HCV Olympic trẻ 2014 tại Nam Kinh, Trung Quốc. 2 HCB, 1 HCĐ FINA World Cup 2015 tại Nga và Pháp. 2 HCB ASIAD 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Được vinh danh là VĐV xuất sắc toàn quốc các năm: 2013, 2014, 2015, 2017. Là VĐV đầu tiên của Việt Nam dự 3 kỳ Olympic liên tiếp: London (2012), Rio (2016), Tokyo (2020). Giành hơn 150 huy chương tại các giải bơi trong nước và quốc tế khác. Vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.



