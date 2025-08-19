Ánh Viên xinh đẹp, dịu dàng quá đỗi khiến fan ngẩn ngơ

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên, khán giả gần như sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một "kình ngư thép" của làng thể thao Việt Nam - cô gái từng làm nên kỳ tích trên đường đua xanh, mang về hàng loạt huy chương vàng ở SEA Games và nhiều giải đấu quốc tế. Thế nhưng mới đây, Ánh Viên lại khiến dân tình được phen bất ngờ khi khoe khoảnh khắc đời thường với visual nữ tính, dịu dàng đến nao lòng.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Ánh Viên chọn diện một chiếc váy dài mềm mại, đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Mái tóc dài đen nhánh được thả tự nhiên, buông hờ xuống lưng, tạo nên vibe nhẹ nhàng, thanh thoát. Đứng nghiêng bên khung cửa kính, ánh sáng hắt nhẹ vào gương mặt càng làm nổi bật đường nét mềm mại và ánh mắt đầy mơ mộng của cô. Chỉ cần một dáng đứng bình yên thế thôi, Ánh Viên đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì quá đỗi dịu dàng và xinh đẹp.

Ánh Viên xinh đẹp, dịu dàng quá đỗi trong bức ảnh đời thường mới đây

Nếu như trên đường bơi, Ánh Viên là một chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, luôn bùng nổ để chinh phục mọi cột mốc, thì trong khoảnh khắc này, cô lại hóa thân thành nàng thơ ngọt ngào, e ấp và cực kỳ nữ tính. Sự đối lập thú vị ấy khiến dân tình không khỏi xuýt xoa: "Đẹp quá, nhìn Ánh Viên như một thiếu nữ trong tranh", "Không nghĩ Ánh Viên lại có lúc dịu dàng thế này", hay "Một vibe quá khác với hình ảnh quen thuộc trên đường đua xanh!"...

Điều đáng nói là Ánh Viên không hề cần đến layout make-up cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy. Vẻ đẹp của cô đến từ chính sự mộc mạc, giản dị, toát ra cảm giác gần gũi nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. Sau khi giải nghệ, Ánh Viên cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường, tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng thay vì chỉ gắn bó với hồ bơi. Chính điều này khiến khán giả càng thêm yêu mến và ngưỡng mộ một Ánh Viên rất đời, rất thật.

Hậu giải nghệ, Ánh Viên mang một dáng vẻ khác hẳn, nữ tính, đằm thắm, nhan sắc lên hương thấy rõ. Cô tận hưởng cuộc sống cá nhân đầy màu sắc, đồng thời vẫn gắn bó với đam mê bơi lội trên vai trò cô giáo dạy bơi

Nhìn vào khoảnh khắc này mới thấy, "cô gái vàng" thể thao Việt không chỉ có ý chí phi thường, tinh thần chiến đấu đáng nể, mà còn sở hữu một vẻ đẹp nữ tính chẳng hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao hình ảnh Ánh Viên dù mạnh mẽ hay dịu dàng đều dễ dàng chạm đến trái tim người hâm mộ.

Một Ánh Viên ngày xưa khiến cả Đông Nam Á phải dõi theo trên đường đua xanh. Và giờ đây, cũng chính Ánh Viên ấy lại khiến fan xuýt xoa vì quá đỗi dịu dàng trong một bức ảnh đời thường. Đúng là: nữ tính hết cỡ, nàng thơ gọi tên Nguyễn Thị Ánh Viên rồi!

Ánh Viên khi "lên đồ" xinh đẹp, nàng thơ hết cỡ. Còn khi trở về với vẻ mộc mạc, giản dị vẫn cuốn hút như thường bởi nụ cười rạng rỡ, năng lượng tích cực tràn màn hình



