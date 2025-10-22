Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”

22-10-2025 - 15:42 PM | Lifestyle

Đặc sản mới lạ đã khiến vị khách Hàn say mê.

Mê mẩn bởi đặc sản “vũ nữ chân dài”

Choi Jongrak là một chàng trai Hàn Quốc có niềm say mê đặc biệt với ẩm thực và văn hóa Việt. Trong thời gian sinh sống, làm sáng tạo nội dung và kinh doanh tại TP.HCM, anh là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với kênh YouTube HanQuocBros thu hút gần một triệu người theo dõi, đồng thời từng tham gia nhiều chương trình truyền hình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong hành trình khám phá ẩm thực Việt, Jongrak từng gây chú ý khi thử một món ăn có cái tên vừa gợi hình vừa thú vị – “vũ nữ chân dài”. Thực chất, món này là khô nhái, đặc sản dân dã được chế biến từ thịt nhái, nổi tiếng ở vùng Bảy Núi (An Giang) và phổ biến tại các tỉnh lân cận như Bạc Liêu, Đồng Tháp.

Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam và đã nếm qua không ít đặc sản ba miền, Jongrak quyết định trải nghiệm lại “vũ nữ chân dài”.

Anh tìm đến một quán ăn đường phố, gọi một đĩa khô nhái chiên giòn chấm mắm ớt, thêm rau muống xào tỏi – món mà anh dí dỏm đặt tên “rồng xanh vượt biển” – cùng một ly đồ uống mát lạnh.

photo-1761117844358

 

Vừa thưởng thức, Jongrak vừa thích thú thốt lên: “Vũ nữ chân dài giòn vậy sao? Ăn vũ nữ chân dài phải có rồng xanh vượt biển mới đúng điệu. Sau khi tan làm mà được ăn thế này mới là cuộc sống chứ!”

Hương vị giòn rụm, béo ngậy của món khô nhái có thể nhai cả xương lẫn thịt, hòa cùng vị cay mặn của nước mắm ớt khiến anh mê mẩn. Chẳng mấy chốc, chàng trai Hàn Quốc say sưa gọi thêm đồ uống, tiếp tục trải nghiệm trọn vẹn hương vị đậm đà của miền Tây sông nước.

Món ăn dân dã quen thuộc

Không chỉ mang cái tên mĩ miều và gợi tò mò, đặc sản “vũ nữ chân dài” ở An Giang còn khiến thực khách say mê bởi độ giòn rụm, thơm béo và vị ngọt đặc trưng, có thể nhai trọn cả xương lẫn thịt.

Theo người dân trong vùng, món khô nhái có nguồn gốc từ Campuchia. Khi du nhập vào Việt Nam, qua bàn tay khéo léo của người miền Tây, món ăn được biến tấu, tẩm ướp hợp khẩu vị, dần trở thành đặc sản đặc trưng của vùng Bảy Núi.

Khô nhái được làm quanh năm, song mùa cao điểm nhất là từ tháng 5 đến tháng 11, thời điểm mùa mưa đến, nhái sinh sôi mạnh. Khi ấy, người dân lại rủ nhau ra đồng bắt nhái tươi mang về chế biến, phơi khô để bán và dự trữ cho dịp Tết.

photo-1761118062457

 

 Nhái dùng để làm khô có hai loại: nhái cơm và nhái lai. Trong đó, nhái cơm tuy nhỏ nhưng thịt săn chắc, dai và ngọt, có thể nhai cả xương nên được ưa chuộng hơn cả.

Công đoạn chế biến khô nhái đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Nhái sau khi bắt về được lột da, bỏ nội tạng, làm sạch, rồi tẩm ướp gia vị và phơi nắng. Gia vị tuy đơn giản gồm muối, tiêu, ớt, bột ngọt… nhưng mỗi hộ lại có bí quyết riêng để tạo nên hương vị đặc trưng, giúp khô nhái thơm ngon và đậm đà hơn.

Việc sơ chế nhái là khâu mất nhiều công nhất bởi nhái sống trong tự nhiên, ăn tạp nên dễ mang mầm bệnh, ký sinh trùng. Làm sạch kỹ không chỉ giúp khô nhái giữ trọn vị tươi, mà còn tránh bị hỏng hoặc có mùi khó chịu khi phơi.

Thời tiết cũng là yếu tố then chốt quyết định chất lượng thành phẩm. Nhái chỉ được phơi khi trời nắng gắt, thường đủ hai nắng to mới đạt độ khô chuẩn, giúp bảo quản được lâu. Nếu phơi chưa đủ nắng, khô nhái sẽ có mùi ngai ngái, còn phơi quá kỹ lại làm thịt khô cứng, mất vị ngọt.

photo-1761118073976

 

 Trung bình, để cho ra 1 kg khô nhái, người dân cần dùng tới 4 – 6 kg nhái tươi. Nhái càng nhỏ, quá trình sơ chế càng mất nhiều thời gian và công sức. Toàn bộ các khâu đều được làm thủ công, không có máy móc hỗ trợ, nên sản lượng mỗi ngày khá ít.

Cũng vì vậy, giá của đặc sản này không hề rẻ, dao động từ 350.000 đến 600.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Vào mùa cao điểm, khô nhái có thể lên tới 800.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều thực khách săn lùng, bởi hương vị độc đáo, vừa dân dã vừa “đậm chất miền Tây”.

(Tổng hợp)

