Nguyễn Quang Thuấn có mối quan hệ gì với Ánh Viên?

Trong làng thể thao Việt Nam, cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành một biểu tượng của đường đua xanh. Những năm gần đây khi Ánh Viên đã giải nghệ thì làng bơi Việt Nam lại xuất hiện một gương mặt mới là Nguyễn Quang Thuấn, em trai ruột của Ánh Viên.

Sinh năm 2006 tại Cần Thơ, Quang Thuấn đang từng bước khẳng định tài năng của mình và trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33.

Quang Thuấn là em trai của Ánh Viên

Nguyễn Quang Thuấn bắt đầu làm quen với đường đua xanh từ rất sớm và được tiếp động lực từ thành công vang dội của chị gái. Việc tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đã tạo môi trường lý tưởng để anh phát triển. Tuy nhiên, việc là em trai của một huyền thoại bơi lội cũng khiến Quang Thuấn gặp không ít áp lực. Nhưng chính áp lực đó lại trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy chàng trai trẻ này rèn luyện chăm chỉ hơn, tập trung hơn vào mục tiêu cá nhân.

Quang Thuấn sở hữu thể hình lý tưởng và đặc biệt là sự bền bỉ đáng kinh ngạc, rất phù hợp với các nội dung bơi đường dài và bơi hỗn hợp cá nhân, nội dung đòi hỏi sự cân bằng kỹ thuật và thể lực tuyệt vời.

Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Thuấn là tại SEA Games 31 (năm 2022) và SEA Games 32 (năm 2023). Ở cả hai kỳ Đại hội này, Thuấn đều giành được Huy chương Bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Dù chưa phải là HCV, nhưng tấm HCB liên tiếp này đã chứng minh cho tài năng, đồng thời cho thấy sự ổn định và tiềm năng phát triển rõ rệt của kình ngư trẻ.

Quang Thuấn (trái) giành HCB SEA Games 32

Phong độ của Quang Thuấn đã được thể hiện rực rỡ tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 (ASG 2024). Nam VĐV trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam khi giành tổng cộng 5 Huy chương Vàng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Nguyễn Quang Thuấn hiện đang ở độ tuổi sung sức nhất để bứt phá. Với sự nghiệp vừa chớm nở, anh được đánh giá là hạt nhân quan trọng của đội tuyển bơi lội Việt Nam trong chu kỳ SEA Games. Mục tiêu trước mắt của anh chắc chắn là chuyển đổi các tấm HCB khu vực thành HCV ở SEA Games 33.