Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý

19-11-2025 - 11:56 AM | Sống

Sau thời gian yêu đương âm thầm, Ánh Viên mới đây gây sốt khi xuất hiện bên bạn trai tin đồn.

Mới đây, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên gây sốt khi tham gia thi nội dung 3 môn phối hợp tại một giải đấu diễn ra tại Phú Quốc và xuất sắc giành ngôi vô địch nhóm tuổi 25-29. Hình ảnh Ánh Viên đứng trên bục vinh quang, dáng vẻ đầy hạnh phúc khi chinh phục một dấu mốc mới trong đam mê thể thao khiến netizen không khỏi xúc động và ấn tượng. Tuy nhiên, spotlight lại thuộc về một khoảnh khắc gây sốt khác, khi Ánh Viên sánh vai cùng bạn trai tin đồn trên bục cao nhất, cả hai diện đồ tone-sur-tone, rạng rỡ cùng nhau giơ tay ăn mừng.

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý- Ảnh 1.

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý- Ảnh 2.

Theo đó, Ánh Viên đã hoàn thành nội dung 3 môn phối hợp gồm: Bơi 1km với thời gian 10 phút 20 giây, thể hiện đẳng cấp của kình ngư huyền thoại; đạp xe 20km với thời gian 40 phút 43 giây, tốc độ trung bình khoảng 29,6 km/h; và chạy 5km với thời gian 22 phút 34 giây. Tổng thành tích của Ánh Viên là: 1 giờ 18 phút 47 giây - giúp cô xếp nhất nhóm tuổi 25-29, xếp hạng nhì nữ chung cuộc và vị trí thứ 14 ở nội dung cá nhân. 

Trong lúc truyền thông ghi nhận lần hiếm hoi Ánh Viên tham gia thi 3 môn phối hợp (sau khi giải nghệ) thì hình ảnh "tiểu tiên cá" đứng chung bục nhận giải với một bạn trai tin đồn lại được netizen xuýt xoa hết lời vì "đẹp đôi" và có dáng vẻ đôi bạn cùng tiến.

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý- Ảnh 3.

Cộng đồng mạng hiện đang rất phấn khích và bình luận không ngớt cho khoảnh khắc xuất hiện công khai của Ánh Viên và chàng trai đang dính tin đồn hẹn hò với mình: "Nhìn hai người đứng chung bục mà tim không nói nên lời!", "Ánh Viên vừa thử sức vừa tỏa sáng và 'người ấy' bên cạnh cũng hợp quá", "Đẹp đôi, không phải chỉ nhan sắc mà vibe thể thao, năng lượng mạnh mẽ"... 

Dù Ánh Viên chưa xác nhận chính thức về mối quan hệ hẹn hò với "bạn trai tin đồn", nhưng sự xuất hiện của cả hai ở cùng sự kiện, cùng thi đấu, cùng vô địch trước ống kính đúng là dấu hiệu rõ ràng để người hâm mộ đặt hy vọng ngày "tiểu tiên cá" lên xe hoa chẳng còn xa.

Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi”

“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi” Nổi bật

Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên

Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên Nổi bật

Ai tư vấn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cách trốn trách nhiệm?

Ai tư vấn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cách trốn trách nhiệm?

11:54 , 19/11/2025
Người đàn ông chuyển 93 triệu đồng nhưng đối tác lại nhận được gấp 10 lần, ngân hàng kiện vì "cấu kết lừa đảo":Tòa tuyên khách không cần trả lại tiền

Người đàn ông chuyển 93 triệu đồng nhưng đối tác lại nhận được gấp 10 lần, ngân hàng kiện vì "cấu kết lừa đảo":Tòa tuyên khách không cần trả lại tiền

11:27 , 19/11/2025
Tại sao quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành xu hướng rèn luyện được yêu thích?

Tại sao quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành xu hướng rèn luyện được yêu thích?

11:11 , 19/11/2025
Thái độ của Thuỳ Tiên trong phiên toà xét xử vụ án Kẹo Kera, một ánh mắt nói lên tất cả

Thái độ của Thuỳ Tiên trong phiên toà xét xử vụ án Kẹo Kera, một ánh mắt nói lên tất cả

10:55 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên