Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý

Mới đây, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên gây sốt khi tham gia thi nội dung 3 môn phối hợp tại một giải đấu diễn ra tại Phú Quốc và xuất sắc giành ngôi vô địch nhóm tuổi 25-29. Hình ảnh Ánh Viên đứng trên bục vinh quang, dáng vẻ đầy hạnh phúc khi chinh phục một dấu mốc mới trong đam mê thể thao khiến netizen không khỏi xúc động và ấn tượng. Tuy nhiên, spotlight lại thuộc về một khoảnh khắc gây sốt khác, khi Ánh Viên sánh vai cùng bạn trai tin đồn trên bục cao nhất, cả hai diện đồ tone-sur-tone, rạng rỡ cùng nhau giơ tay ăn mừng.

Theo đó, Ánh Viên đã hoàn thành nội dung 3 môn phối hợp gồm: Bơi 1km với thời gian 10 phút 20 giây, thể hiện đẳng cấp của kình ngư huyền thoại; đạp xe 20km với thời gian 40 phút 43 giây, tốc độ trung bình khoảng 29,6 km/h; và chạy 5km với thời gian 22 phút 34 giây. Tổng thành tích của Ánh Viên là: 1 giờ 18 phút 47 giây - giúp cô xếp nhất nhóm tuổi 25-29, xếp hạng nhì nữ chung cuộc và vị trí thứ 14 ở nội dung cá nhân.

Trong lúc truyền thông ghi nhận lần hiếm hoi Ánh Viên tham gia thi 3 môn phối hợp (sau khi giải nghệ) thì hình ảnh "tiểu tiên cá" đứng chung bục nhận giải với một bạn trai tin đồn lại được netizen xuýt xoa hết lời vì "đẹp đôi" và có dáng vẻ đôi bạn cùng tiến.

Cộng đồng mạng hiện đang rất phấn khích và bình luận không ngớt cho khoảnh khắc xuất hiện công khai của Ánh Viên và chàng trai đang dính tin đồn hẹn hò với mình: "Nhìn hai người đứng chung bục mà tim không nói nên lời!", "Ánh Viên vừa thử sức vừa tỏa sáng và 'người ấy' bên cạnh cũng hợp quá", "Đẹp đôi, không phải chỉ nhan sắc mà vibe thể thao, năng lượng mạnh mẽ"...

Dù Ánh Viên chưa xác nhận chính thức về mối quan hệ hẹn hò với "bạn trai tin đồn", nhưng sự xuất hiện của cả hai ở cùng sự kiện, cùng thi đấu, cùng vô địch trước ống kính đúng là dấu hiệu rõ ràng để người hâm mộ đặt hy vọng ngày "tiểu tiên cá" lên xe hoa chẳng còn xa.