Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nguy cơ từ thủy ngân trong đại dương

04-10-2025 - 15:28 PM | Sống

Một nghiên cứu mới cho thấy hoạt động của con người cùng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy việc giải phóng thủy ngân từ trầm tích ở thềm lục địa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Sustainability do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh chủ trì, phối hợp với chuyên gia Mỹ, Anh và Hà Lan.

Thủy ngân là chất ô nhiễm toàn cầu có độc tính cao, có khả năng tích tụ trong chuỗi thức ăn và gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Lâu nay, trầm tích biển vẫn được xem là nơi lưu giữ lâu dài thủy ngân.

Tuy nhiên, thềm lục địa - khu vực nắm giữ lượng thủy ngân lớn nhất - nay đang đối mặt nguy cơ rò rỉ ngày càng tăng.

Bằng cách xây dựng bộ dữ liệu độ phân giải cao và mô hình tiến trình kết hợp, nhóm nghiên cứu đã định lượng chính xác khả năng lưu giữ thủy ngân của thềm lục địa toàn cầu. Các nhà khoa học đồng thời chỉ ra những tác động thường xuyên từ hoạt động khai thác tầng đáy và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cho thấy thềm lục địa hấp thụ gần 1.300 tấn thủy ngân mỗi năm - cao gấp 6 lần so với ước tính trước đây của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

Cảnh báo nguy cơ từ thủy ngân trong đại dương- Ảnh 1.

(Ảnh: Research Communities)

Ông Wang Xuejun - đồng tác giả - cho biết: “Thềm lục địa giống như ‘thận’ của đại dương, giúp lọc thủy ngân độc hại và giảm nguy cơ đối với nguồn thủy sản ven bờ cũng như sức khỏe con người. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đáy biển đang tác động như những vết cắt làm suy yếu chức năng quan trọng này".

Nhóm nghiên cứu ước tính các hoạt động khai thác của con người làm xáo trộn hơn 5.000 tấn thủy ngân trong trầm tích mỗi năm - gấp 4 lần lượng thủy ngân được chôn lấp hàng năm. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng thúc đẩy việc giải phóng thủy ngân khỏi trầm tích.

Các mô phỏng cho thấy với kịch bản nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 - 5°C, lượng thủy ngân tự nhiên thoát ra từ trầm tích vào nước biển có thể tăng từ 6% - 21% vào cuối thế kỷ.

Nhiệt độ đại dương cao hơn còn có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ trong trầm tích, càng làm gia tăng nguy cơ rò rỉ thủy ngân. Theo nghiên cứu, quá trình này có thể kết hợp với những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện dày đặc hơn, dẫn tới mức độ phát thải lớn hơn.

Các nhà nghiên cứu giải thích việc bảo vệ “bể chứa” thủy ngân của thềm lục địa gắn với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, vừa là tấm khiên bảo vệ sức khỏe con người, vừa là lá chắn cho hệ sinh thái biển. Họ nhấn mạnh chỉ có thể bằng cách tích hợp biện pháp quản lý thủy ngân, chính sách thủy sản và mục tiêu trung hòa carbon, con người mới có thể bảo vệ được tuyến phòng vệ cuối này.

Theo Quỳnh Chi

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện

SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện Nổi bật

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết Nổi bật

Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua 4 "báu vật" của mùa thu: Tháng 10 này hãy luân phiên nấu món ăn vừa ngon lại có nhiều lợi ích

Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua 4 "báu vật" của mùa thu: Tháng 10 này hãy luân phiên nấu món ăn vừa ngon lại có nhiều lợi ích

15:16 , 04/10/2025
Sinh viên Việt Nam được miễn phí sử dụng công cụ AI cao cấp

Sinh viên Việt Nam được miễn phí sử dụng công cụ AI cao cấp

15:14 , 04/10/2025
Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 4 con giáp đổi vận ngoạn mục: Top 2 tăng mạnh tài sản ròng, giàu có vượt bậc

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 4 con giáp đổi vận ngoạn mục: Top 2 tăng mạnh tài sản ròng, giàu có vượt bậc

14:49 , 04/10/2025
Hỏa hoạn tại dự án cao ốc phức hợp ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán

Hỏa hoạn tại dự án cao ốc phức hợp ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán

14:32 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên