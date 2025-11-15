Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng

15-11-2025 - 05:20 AM | Sống

Đừng đánh đổi sức khỏe của bản thân bằng việc tiêu thụ những loại cá nhiều thủy ngân.

Cá vốn được xem là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe nhờ giàu protein và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, nhiều loại cá lại có thể khiến con người gặp nguy cơ nhiễm độc một loại kim loại nặng độc hại - thủy ngân. 

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 1.

Một số loại cá có chứa lượng thủy ngân rất cao (Ảnh: Adobe Stock).

Thủy ngân có trong cá và động vật giáp xác là dạng thủy ngân hữu cơ (methylmercury). Dạng thủy ngân này có độc tính rất mạnh, dễ xâm nhập vào cơ thể người, gắn với protein trong mô và rất khó đào thải. Khi tích tụ tới mức cao, nó có thể gây ra:

Giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung Rối loạn ngôn ngữ, vận động Tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và các bệnh thoái hóa thần kinh Tăng huyết áp, cholesterol xấu Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim Gây ra dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ

5 loại cá nhiều thủy ngân nhất

Nồng độ thủy ngân trong cá và hải sản được đo bằng đơn vị phần triệu (parts per million - ppm). Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép mức giới hạn methylmercury tối đa đối với cá và hải sản dùng làm thực phẩm cho con người là 1 ppm. 

Healthline đã đưa ra danh sách top 5 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất mà chúng ta cần cẩn trọng khi tiêu thụ, đó là:

1. Cá kiếm - 0,995 ppm

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 2.

Cá kiếm (Ảnh minh họa).

Cá kiếm đứng đầu bảng khi có mức thủy ngân gần chạm 1 ppm. Loài cá săn mồi lớn, sống lâu năm này có khả năng tích lũy methylmercury rất mạnh, khiến chúng trở thành lựa chọn kém an toàn nếu ăn thường xuyên.

2. Cá mập - 0,979 ppm

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 3.

Thịt cá mập (Ảnh minh họa).

Với mức 0,979 ppm, cá mập cũng thuộc nhóm cá chứa thủy ngân cực cao. Là động vật ăn thịt bậc cao, chúng hấp thụ methylmercury từ vô số loài cá nhỏ trong chuỗi thức ăn.

3. Cá thu vua - 0,730 ppm

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 4.

Cá thu vua (Ảnh minh họa).

Cá thu vua có hàm lượng thủy ngân cao đến mức nhiều cơ quan y tế khuyên phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tránh. Con số 0,730 ppm phản ánh quá trình tích lũy thủy ngân kéo dài trong cơ thể loài cá này.

4. Cá ngừ mắt to - 0,689 ppm

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 5.

Cá ngừ mắt to (Ảnh minh họa).

Không phải tất cả cá ngừ đều nguy hiểm, nhưng riêng cá ngừ mắt to lại chứa mức thủy ngân đáng lo ngại. Do nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, lượng methylmercury trong cơ thể cá ngừ mắt to có thể cao gấp nhiều lần so với cá nhỏ hơn.

5. Cá cờ - 0,485 ppm

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 6.

Cá cờ (Ảnh minh họa).

Mặc dù có lượng thủy ngân thấp hơn bốn loài trên, cá cờ vẫn đủ trở thành rủi ro nếu ăn đều đặn. Lối sống săn mồi và tuổi thọ dài khiến lượng độc chất trong loại cá này tích tụ theo năm tháng.

Lời nhắn nhủ của chuyên gia

Dù cá là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng theo các chuyên gia, bạn không nên đánh đổi sức khỏe bằng việc ăn quá nhiều các loại cá chứa nhiều thủy ngân. Hãy chọn lựa thông minh hơn, ưu tiên các loại cá nhỏ, sống ngắn ngày. Đó là một cách đơn giản nhưng thiết thực để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. 

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng- Ảnh 7.

Khuyến nghị về lượng tiêu thụ cá mỗi tuần (Ảnh: AI khởi tạo; nội dung: Sức khỏe và Đời sống).

