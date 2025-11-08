Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen "tốt hơn cá hồi", cực tốt cho tim: Việt Nam rất sẵn

Loại cá được chuyên gia hết lời khen ngợi

Trong bài chia sẻ trên trang tin China Times, bác sĩ Tiêu Giới Kiện, bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Quốc Thái (Đài Loan, Trung Quốc), tiết lộ lợi ích vượt trội của cá vược. Vị bác sĩ đã dành lời khen cho cá vược, đánh giá rằng loại cá này tốt hơn cá hồi do có hàm lượng chất béo thấp hơn đáng kể.

“Trong 100g cá vược chỉ chứa khoảng 2-5g chất béo, trong khi cùng trọng lượng thì cá hồi lại chứa tới 13g chất béo”, bác sĩ Tiêu Giới Kiện chia sẻ.

Theo chuyên gia, do có hàm lượng chất béo thấp nên cá vược đặc biệt phù hợp với những người đang muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể.

Bên cạnh đó, bác sĩ còn cho biết cá vược còn có tác dụng phục hồi thể lực, rất tốt cho người suy nhược, vừa trải qua phẫu thuật hay đang cần bồi bổ sức khỏe.

Cá vược được chuyên gia Trung Quốc khen tốt hơn cá hồi. (Ảnh minh hoạ)

Đồng quan điểm, chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình, công tác tại phòng khám Vinh Tân (Đài Loan), cũng tiết lộ: “Cá vược ít chất béo nhưng lại giàu dưỡng chất. Thịt cá chứa nhiều protein cùng các khoáng chất như magie, canxi, sắt và kẽm... giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, tăng cường thể lực, đặc biệt thích hợp cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hay bệnh nhân hậu phẫu.”

Chuyên gia Lý Uyển Bình cũng cho biết thêm hàm lượng kẽm dồi dào trong cá vược giúp duy trì vị giác và khứu giác, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn. Điều này đặc biệt có lợi cho quá trình hồi phục của các bệnh nhân sau chấn thương, mới phẫu thuật hoặc bệnh nhân đang thực hiện hóa trị, xạ trị do mắc ung thư.

Cá vược đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cá vược là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Chất béo lành mạnh này có tác dụng giảm triglyceride và cholesterol “xấu” LDL, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và ổn định huyết áp. Việc ăn cá vược thường xuyên giúp duy trì trái tim khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Cá vược giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

2. Tốt cho xương khớp và cơ bắp

Lượng protein phong phú trong cá vược giúp tái tạo mô, làm lành vết thương, duy trì khối lượng cơ và bảo vệ sức khỏe xương. Điều này rất cần thiết cho người lớn tuổi hoặc người đang tập luyện thể thao.

3. Tăng cường trí não, cải thiện tâm trạng

Omega-3 trong cá vược còn hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp phục hồi tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Một số nghiên cứu cho thấy axit béo này còn có thể giúp giảm lo âu, cải thiện tinh thần.

4. Tốt cho thị lực

Nhờ hàm lượng vitamin A và omega-3 phong phú, cá vược giúp bảo vệ võng mạc và phòng ngừa thoái hóa điểm vàng, căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi, từ đó duy trì đôi mắt sáng khỏe.

5. Chống viêm, tăng sức đề kháng

Các vitamin và khoáng chất trong cá vược như vitamin A, D, E, canxi, magie, selen giúp chống oxy hóa, giảm viêm và củng cố hệ miễn dịch, có thể giúp cơ thể phòng tránh nhiều bệnh tật.

Cá vược được nuôi phổ biến tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Cá vược rất sẵn ở Việt Nam

Cá vược vốn là loại cá quen thuộc với người Việt Nam. Loài cá này được nuôi phổ biến tại các vùng nước lợ ven biển miền Trung như Thừa Thiên Huế, cũng như ở một số khu vực nước ngọt tại miền Bắc như Thái Bình (cũ). Cá vược có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp xì dầu, nướng muối ớt, nấu canh chua… giúp bổ sung dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Do đó, khi đi chợ, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua loại cá này.