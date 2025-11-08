Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen "tốt hơn cá hồi", cực tốt cho tim: Việt Nam rất sẵn

08-11-2025 - 23:30 PM | Sống

Đây là loại cá quen thuộc tại Việt Nam và được chuyên gia Trung Quốc hết lời khen ngợi. Cá này chứa nhiều dưỡng chất có lợi và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại cá được chuyên gia hết lời khen ngợi

Trong bài chia sẻ trên trang tin China Times, bác sĩ Tiêu Giới Kiện, bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Quốc Thái (Đài Loan, Trung Quốc), tiết lộ lợi ích vượt trội của cá vược. Vị bác sĩ đã dành lời khen cho cá vược, đánh giá rằng loại cá này tốt hơn cá hồi do có hàm lượng chất béo thấp hơn đáng kể.

“Trong 100g cá vược chỉ chứa khoảng 2-5g chất béo, trong khi cùng trọng lượng thì cá hồi lại chứa tới 13g chất béo”, bác sĩ Tiêu Giới Kiện chia sẻ.

Theo chuyên gia, do có hàm lượng chất béo thấp nên cá vược đặc biệt phù hợp với những người đang muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể.

Bên cạnh đó, bác sĩ còn cho biết cá vược còn có tác dụng phục hồi thể lực, rất tốt cho người suy nhược, vừa trải qua phẫu thuật hay đang cần bồi bổ sức khỏe.

Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen

Cá vược được chuyên gia Trung Quốc khen tốt hơn cá hồi. (Ảnh minh hoạ)

Đồng quan điểm, chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình, công tác tại phòng khám Vinh Tân (Đài Loan), cũng tiết lộ: “Cá vược ít chất béo nhưng lại giàu dưỡng chất. Thịt cá chứa nhiều protein cùng các khoáng chất như magie, canxi, sắt và kẽm... giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, tăng cường thể lực, đặc biệt thích hợp cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hay bệnh nhân hậu phẫu.”

Chuyên gia Lý Uyển Bình cũng cho biết thêm hàm lượng kẽm dồi dào trong cá vược giúp duy trì vị giác và khứu giác, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn. Điều này đặc biệt có lợi cho quá trình hồi phục của các bệnh nhân sau chấn thương, mới phẫu thuật hoặc bệnh nhân đang thực hiện hóa trị, xạ trị do mắc ung thư.

Cá vược đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cá vược là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Chất béo lành mạnh này có tác dụng giảm triglyceride và cholesterol “xấu” LDL, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và ổn định huyết áp. Việc ăn cá vược thường xuyên giúp duy trì trái tim khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen

Cá vược giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

2. Tốt cho xương khớp và cơ bắp

Lượng protein phong phú trong cá vược giúp tái tạo mô, làm lành vết thương, duy trì khối lượng cơ và bảo vệ sức khỏe xương. Điều này rất cần thiết cho người lớn tuổi hoặc người đang tập luyện thể thao.

3. Tăng cường trí não, cải thiện tâm trạng

Omega-3 trong cá vược còn hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp phục hồi tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Một số nghiên cứu cho thấy axit béo này còn có thể giúp giảm lo âu, cải thiện tinh thần.

4. Tốt cho thị lực

Nhờ hàm lượng vitamin A và omega-3 phong phú, cá vược giúp bảo vệ võng mạc và phòng ngừa thoái hóa điểm vàng, căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi, từ đó duy trì đôi mắt sáng khỏe.

5. Chống viêm, tăng sức đề kháng

Các vitamin và khoáng chất trong cá vược như vitamin A, D, E, canxi, magie, selen giúp chống oxy hóa, giảm viêm và củng cố hệ miễn dịch, có thể giúp cơ thể phòng tránh nhiều bệnh tật.

Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen

Cá vược được nuôi phổ biến tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Cá vược rất sẵn ở Việt Nam

Cá vược vốn là loại cá quen thuộc với người Việt Nam. Loài cá này được nuôi phổ biến tại các vùng nước lợ ven biển miền Trung như Thừa Thiên Huế, cũng như ở một số khu vực nước ngọt tại miền Bắc như Thái Bình (cũ). Cá vược có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp xì dầu, nướng muối ớt, nấu canh chua… giúp bổ sung dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Do đó, khi đi chợ, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua loại cá này.

Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng cần xóa ngay lập tức

Theo Mộc Miên

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường Nổi bật

5 nghề 'ăn chắc mặc bền' cho dân khối A: Lương có thể chạm 70 triệu đồng/tháng, thị trường đang “khát” nhân lực

5 nghề 'ăn chắc mặc bền' cho dân khối A: Lương có thể chạm 70 triệu đồng/tháng, thị trường đang “khát” nhân lực Nổi bật

Từ 15/12/2025, không xuất trình được CCCD bị phạt nặng

Từ 15/12/2025, không xuất trình được CCCD bị phạt nặng

23:06 , 08/11/2025
Bức ảnh khiến các cô giáo mầm non "toát mồ hôi": Xem mà áp lực giùm!

Bức ảnh khiến các cô giáo mầm non "toát mồ hôi": Xem mà áp lực giùm!

22:59 , 08/11/2025
Sau bão Kalmaegi, người dân bất ngờ phát hiện vật lạ dài, báu vật từng mất dấu nay lại hiện rõ mồn một, công nghệ phân tích có gì?

Sau bão Kalmaegi, người dân bất ngờ phát hiện vật lạ dài, báu vật từng mất dấu nay lại hiện rõ mồn một, công nghệ phân tích có gì?

22:28 , 08/11/2025
Nghề của bố hay nghề của mẹ ảnh hưởng đến con nhiều hơn? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, không liên quan gì đến mức lương!

Nghề của bố hay nghề của mẹ ảnh hưởng đến con nhiều hơn? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, không liên quan gì đến mức lương!

22:03 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên