Bạn có nhận ra nam sinh này? Hiện rất nổi tiếng ở Việt Nam, con đường học hành loằng ngoằng nhưng đáng nể

Mới đây, một bức ảnh của nam sinh trong cuộc thi hát từ 16 năm trước thu hút sự chú ý. Với mái tóc dài, hình ảnh không quá rõ nét nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra đây chính là nam ca sĩ quen mặt của showbiz Việt. Đó chính là Quốc Thiên - nam ca sĩ được yêu mến khi cover nhiều bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh).

Đây là bức ảnh được nam ca sĩ chia sẻ trong 1 tiết mục tại concert Skynote ở TP.HCM mới đây.

Với mái tóc dài, hình ảnh không quá rõ nét nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra đây chính là nam ca sĩ quen mặt của showbiz Việt. Đó chính là Quốc Thiên.

Thiên sinh ra lớn lên ở vùng đất Gia Kiệm - Đồng Nai. Cả gia đình sống nhờ vào nghề làm rẫy và buôn bán nhỏ. Cuộc sống tuy hơi chật vật khó khăn, nhưng Thiên không vì thế mà làm phiền lòng. Niềm đam mê ca hát của Thiên cũng bắt đầu từ những ngày bé

Năm Thiên 17 tuổi, mẹ Thiên qua đời. Thiên mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chị gái của Thiên trở thành trụ cột chính trong gia đình với sạp hàng nhỏ ở chợ, và chị ấy trở thành người mẹ thứ 2 - trụ đỡ tinh thần cho Thiên trong những tháng ngày khó khăn và suy sụp nhất.

Năm 2007, Thiên đăng kí tham gia chương trình Tiếng hát học đường và lọt vào Top 4 vòng thi chung kết toàn quốc. Từ những ngày ấy, Thiên đã được chú ý đến bởi chất giọng ấm và mượt mà của mình.

Sau đó, anh trở thành Quán quân cuộc thi Vietnam Idol mùa 2 (Thần tượng âm nhạc). Sở hữu giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế, Quốc Thiên đã dần chiếm tình cảm của người hâm mộ với dòng nhạc Pop/Ballad.

Từng trượt đại học rồi chuyển hướng bất ngờ, tốt nghiệp loại giỏi

Vốn đam mê ca hát từ nhỏ nhưng Quốc Thiên vẫn muốn chọn cho mình một nghề chắc chắn hơn trong tương lai. Tuy học lực của anh thuộc hàng khá nhưng đến khi thi Đại học lại không giữ được phong độ đó nên rớt.

Từ đó, anh quay lại con đường ngay từ đầu đã chọn là ca hát chuyên nghiệp. Thế là, anh vừa ôn thi đại học lại vừa đi học hát. Đối với học hát, càng học chuyên sâu thì niềm đam mê trong anh lại trỗi dậy.

Sau đó anh thi đậu vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, theo học khoa Thanh nhạc từ năm 2007 và đã cân bằng việc học với lịch trình đi diễn trong suốt những năm đó.

Được biết, dù vừa chạy show vừa học nhưng Quốc Thiên đã tốt nghiệp loại giỏi.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực đào tạo piano chuyên sâu. Với bề dày lịch sử hơn 65 năm, nhạc viện đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ piano tài năng, góp phần phát triển nền âm nhạc nước nhà.

Nhạc viện sở hữu đội ngũ giảng viên là các nghệ sĩ, giáo sư có chuyên môn cao, từng tu nghiệp tại các nước có nền âm nhạc phát triển như Nga, Pháp, Đức… Học viên được hướng dẫn bài bản từ kỹ thuật cơ bản đến biểu diễn chuyên sâu. Hệ thống phòng học, phòng tập và phòng hòa nhạc được trang bị piano chuẩn quốc tế, giúp học viên rèn luyện trong điều kiện tốt nhất.

Ngoài giờ học chính khóa, sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình biểu diễn, cuộc thi piano lớn trong và ngoài nước, mở rộng trải nghiệm thực tế.

Đến khi học năm thứ hai tại nhạc viện, Quốc Thiên tham gia cuộc thi Vietnam Idol với mong muốn không khác gì những cuộc thi trước là được vào top, được lên truyền hình, nhưng may mắn đã gọi tên anh.

Được biết, dù vừa chạy show vừa học nhưng Quốc Thiên đã tốt nghiệp loại giỏi.

Cột mốc thay đổi sự nghiệp của Quốc Thiên chính là việc quyết định tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Anh chinh phục mọi thử thách bằng sự duyên dáng, thông minh và tinh thần quyết liệt.

Hiện tại, Quốc Thiên cũng là một trong những ca sĩ "đắt show" nhất nhì tại các phòng trà, sự kiện âm nhạc lớn.