Nam sinh từng bị thầy cô phạt nặng vì đi đánh nhau giờ xuất hiện trên TV mỗi ngày, từng giữ vai trò quan trọng tại A80

Nếu bạn thường xuyên xem Thời sự lúc 19h, chắc hẳn đã quá quen với gương mặt và giọng đọc trầm ấm của BTV Hữu Bằng. Không chỉ dẫn dắt các bản tin quan trọng một cách điềm tĩnh, anh còn tạo cảm giác gần gũi như đang kể chuyện trực tiếp với khán giả. Mỗi lần xuất hiện trên sóng, Hữu Bằng khiến người xem vừa cảm thấy tin cậy, vừa thấy những tin tức tưởng khô khan trở nên dễ tiếp nhận và… bớt căng thẳng hơn hẳn.

BTV Hữu Bằng là gương mặt quen mặt với khán giả yêu truyền hình.

Mới đây, trong lần thăm trở lại trường THCS Lê Lợi (Ninh Bình) - ngôi trường cũ mà nam BTV từng theo học, anh đã có cơ hội chia sẻ lại kỷ niệm thời cấp 3 của mình. Theo lời nam BTV, hồi đó, các nam sinh của lớp anh và lớp bên cạnh từng tụ tập để đánh nhau sau giờ học ở một khu tít trong núi. Không hiểu sao, dù kín đáo thế, thầy cô vẫn phát hiện kịp thời và ngăn cản. Sáng thứ Hai, toàn bộ học sinh trong trường chứng kiến cảnh mấy chục học sinh nằm xếp hàng trước sân. Mỗi em bị thầy dùng roi phạt 3 cái vào mông, còn riêng BTV Hữu Bằng, vì… “hăng hái” quá, nên được nhận hẳn 6 cái.

BTV Hữu Bằng thăm lại trường xưa.

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, BTV Hữu Bằng không khỏi xúc động: “Càng lớn, càng biết ơn thầy cô vì đã nghiêm khắc, cho roi vọt khi chúng em chưa ngoan, để chúng em trưởng thành. Nếu không được thầy cô cho roi vọt khi cần thiết, chắc hậu quả sẽ khôn lường, không chỉ là sứt đầu, mẻ trán mà có thể còn lạc đường cả về tâm tính, suy nghĩ. 30 năm trở về trường, vẫn biết ơn thầy cô dạy dỗ, uốn nắn chúng em”.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức bày tỏ sự quan tâm và thích thú. Nhiều người vừa hồi tưởng về những kỷ niệm về thời “nhất quỷ nhì ma”, vừa cảm nhận được sự nghiêm khắc nhưng đầy tâm huyết của thầy cô. Một số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách BTV Hữu Bằng nhìn lại những trải nghiệm xưa với thái độ biết ơn và sâu sắc.

BTV Hữu Bằng dành tình cảm đặc biệt cho thầy cô.

Một số bình luận của dân tình:

- Đọc mà nhớ lại thời cấp 3 của mình luôn! Hồi đó tụi mình cũng nghịch ngợm, đánh nhau khắp nơi, tưởng là giấu được, nào ngờ thầy cô vẫn biết hết. Giờ nghĩ lại mới thấy, những lần bị “phạt” ấy thật ra là cách thầy cô uốn nắn, để mình trưởng thành hơn. Giờ lớn mới hiểu lòng thầy cô.

- Haha, đọc xong mà cười xỉu, hồi nhỏ mình cũng dám “hăng hái” một tí là được phạt thẳng tay, lúc đó tức lắm mà giờ nhớ lại thấy đúng là đáng quý. Những kỷ niệm này làm mình trân trọng thầy cô hơn bao giờ hết.

- Những kỷ niệm tuổi học trò luôn khiến chúng ta bồi hồi mỗi khi nghĩ lại.

- Cậu học trò nghịch ngợm năm nào, giờ về trường chắc thầy cô tự hào lắm đấy. Thật ra thầy cô cũng không nhớ đâu, vì thầy anh trên VTV mỗi ngày mà.

MC Hữu Bằng có giọng nói trầm ấm.

BTV Hữu Bằng, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Bằng, sinh năm 1979. Con đường đến với nghề MC, biên tập viên của anh thực sự rất tình cờ. Trước khi bén duyên với truyền hình, Hữu Bằng chưa từng qua các lớp đào tạo chuyên môn và còn làm công việc hoàn toàn khác, đó chính là công tác trong ngành giáo dục với vai trò giáo viên, không liên quan gì đến truyền hình. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực và tài năng, anh không chỉ gắn bó lâu dài mà còn trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ cốt cán của VTV hiện nay.

Những năm đầu tại VTV, Hữu Bằng làm việc tại Ban Thanh thiếu niên (VTV6). Nhờ khả năng dẫn chương trình xuất sắc, anh sau đó được điều chuyển sang Ban Thời sự, đảm nhận dẫn các bản tin Thời sự, các chương trình trực tiếp các sự kiện lớn của đất nước, cũng như tham gia sản xuất nhiều phóng sự hợp tác giữa Ban Thời sự và các ban khác phát sóng trên các kênh của VTV.

Đặc biệt, năm 2025, anh cùng với BTV Hoài Anh và một số phóng viên khác tham gia Tổ thuyết minh phục vụ tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của mình.