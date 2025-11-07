Lý do MC Ngọc Huy trở thành người dẫn chương trình Olympia

MC Ngọc Huy là một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu của VTV, đặc biệt được khán giả biết đến qua vai trò dẫn dắt Đường Lên Đỉnh Olympia - sân chơi trí tuệ danh tiếng dành cho học sinh trung học. Nhiều người tò mò về cơ duyên đưa anh đến với chương trình Olympia thế nào.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, MC Ngọc Huy cho biết cơ duyên đến với Olympia của anh bắt nguồn từ… MC Tùng Chi. Theo đó, trong lần đầu trò chuyện tại một góc nhỏ trên tầng 5, nhà A của Đài truyền hình Việt Nam, khi nam MC của Olympia vừa bắt đầu công việc tại VTV, MC Tùng Chi đã gợi ý một cách tự nhiên: “Em dẫn Olympia được đấy, thử đi”. Ban đầu, MC Ngọc Huy còn e ngại, thậm chí muốn từ chối, nhưng nhờ sự động viên và cổ vũ của nữ đồng nghiêp, nam MC đã quyết định nhận thử thách.

“Chị động viên, cổ vũ rất nhiều, tôi gật đầu một cái sâu hoắm đến tận bây giờ”, nam MC chia sẻ.

Cơ duyên trở thành MC VTV vô cùng bất ngờ.

Quyết định đó mở ra một hành trình gắn bó lâu dài và thay đổi nhiều thứ trong sự nghiệp của anh. Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Huy là một trong những MC gắn bó lâu nhất với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trong suốt nhiều năm dẫn chương trình, MC Ngọc Huy may mắn được các đồng nghiệp trong ekip Olympia yêu thương, che chở và trao cơ hội thử sức. Những ngày đầu bỡ ngỡ trước ống kính, dưới ánh đèn sân khấu, nam MC kỳ cựu dần tìm thấy sự tự tin nhờ môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau. Chính sự đồng hành này đã giúp MC Ngọc Huy vượt qua những áp lực ban đầu và phát triển kỹ năng dẫn chương trình một cách bài bản.

Chưa dừng lại ở đó, điều giữ cho Huy cảm xúc và năng lượng luôn tươi mới chính là các thí sinh Olympia. “Mỗi mùa, mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện đều mới. Có bạn thì tự tin, có bạn thì run, nhưng chính sự trẻ trung, nhiệt huyết và khát vọng của các bạn khi đến với sân chơi này khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm lớn khi dẫn dắt Olympia, mình không hòa vào cùng được với các bạn thì coi như mình thua rồi, điều đó giúp tôi như luôn ở ‘tuổi đôi mươi’ trên sân khấu, hoặc ‘tự huyễn hoặc’ mình đôi mươi”, MC Ngọc Huy tâm sự.

Khoảnh khắc hài hước của MC Ngọc Huy và MC Khánh Vy.

Nam MC của Olympia chia sẻ, dẫn chương trình không chỉ là công việc, mà còn là hành trình kết nối và cảm nhận cảm xúc. Chính những khoảnh khắc chứng kiến các bạn tỏa sáng trên sân khấu là nguồn động lực để MC Ngọc Huy tiếp tục hoàn thiện bản thân, giữ lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Nhìn lại hành trình nhiều năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy nhận ra rằng mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ sự tin tưởng và những lời động viên đúng lúc. Nhờ MC Tùng Chi, nam MC của Olympia có cơ hội bước vào một chương trình mang tính thử thách nhưng cũng đầy cảm xúc và ý nghĩa. Olympia, với MC Ngọc Huy, không chỉ là nơi làm việc mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ trung, niềm hứng khởi và những kỷ niệm khó quên.