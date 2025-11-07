Quán quân Olympia từ chối lương cao ở nước ngoài, về nước sau 13 năm vô địch giờ ra sao?

Hồ Ngọc Hân, sinh năm 1991 là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 (năm 2009). Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 cũng là lần đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này có sự góp mặt của 5 nhà leo núi. Anh là đại diện đầu tiên của Quốc Học Huế giành vòng nguyệt quế danh giá, góp phần đưa ngôi trường này giữ kỷ lục có nhiều quán quân Olympia nhất cả nước.

Hồ Ngọc Hân là nhà vô địch Olympia đầu tiên của Quốc Học Huế

Với Hồ Ngọc Hân, Đường lên đỉnh Olympia là bước ngoặt giúp anh hiện thực hóa giấc mơ. Nam sinh lựa chọn du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Úc) sau khi nhận học bổng 35.000 USD. Bên cạnh đó, anh còn gây ấn tượng với thành tích Thủ khoa khối B trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, chàng trai 9x tiếp tục học lên Tiến sĩ, chuyên ngành chỉnh sửa gene tại ĐH Wollongong (Úc). Năm 2019, Ngọc Hân đến Anh làm việc tại Viện Francis Crick - một viện nghiên cứu vi sinh hàng đầu thế giới. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 tập trung nghiên cứu về cơ chế sửa đổi của DNA, làm việc với những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực di truyền, biến đổi gen và đạt được những thành tựu nhất định.

Hồ Ngọc Hân trong khoảng thời gian học tập, nghiên cứu tại Úc (Ảnh: Huế TV)

Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia

Sau 3 năm ở Anh, Hồ Ngọc Hân quyết định về nước vào năm 2022 và công tác tại Viện Công nghệ sinh học (ĐH Huế), phụ trách phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Tiến sĩ trẻ lựa chọn trở về vì muốn sống ở Huế, để đóng góp, phụng sự quê hương, đồng thời mong muốn sống gần gia đình, bạn bè.

Nói về quyết định về Việt Nam dù đang có sự nghiệp rộng mở tại nước ngoài, nhà vô địch Olympia cho biết: “Với tôi đó không phải là sự đánh đổi. Khi tôi quyết định về Việt Nam, lúc đó thầy của tôi là một vị giáo sư ở viện cũng mong muốn giữ tôi ở lại. Kể cả khi tôi đã về Việt Nam vẫn có ba công ty gửi lời mời với thu nhập rất cao. Tuy nhiên tôi đều từ chối và kiên định với ý nghĩ đã đến lúc đi về nhà”.

Hồ Ngọc Hân công tác tại Viện Công nghệ sinh học (ĐH Huế) sau khi về nước (Ảnh: Huế TV)

Khi mới về nước, Ngọc Hân đã thử một công việc khác nhưng sau 3 tháng, anh lại quay lại với nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm. Điểm khác biệt là lần này anh chọn nghiên cứu trên thực vật, đặc biệt là những loại thực vật đang được trồng nhiều ở Việt Nam.

Tại Viện Công nghệ sinh học (ĐH Huế), Tiến sĩ Hồ Ngọc Hân tham gia nghiên cứu các dự án quan trọng, từ sinh học phân tử đến ứng dụng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Tiến sĩ trẻ đóng vai trò kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, khơi dậy tinh thần ham học và đam mê nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên.

Tiến sĩ trẻ tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, giáo dục tại địa phương (Ảnh: Huế TV,Website Đại học Huế)

Ngọc Hân bộc bạch, nhiều bạn bè nhận xét anh đã cười nhiều hơn từ khi về Việt Nam, trở lại với biệt danh “nụ cười thiên thần” được đặt từ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2009. Quán quân 9x hài lòng với hiện tại khi anh có sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc tốt hơn, vừa có môi trường làm việc phát huy được chuyên môn vừa duy trì được nhiều thói quen lành mạnh.

Tiến sĩ trẻ cho biết anh may mắn được giao thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Viện và cấp Bộ. Trong tương lai, Hồ Ngọc Hân mong muốn hoàn thành tốt những đề tài này, phát triển công ty khởi nghiệp từ các sản phẩm anh nghiên cứu, cũng như góp phần phát triển Viện Công nghệ sinh học (ĐH Huế).