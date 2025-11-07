Hoa hậu Lương Thùy Linh nấu thịt rang cháy cạnh mà bị dân mạng "bóc phốt": Thực hư thế nào?

Lương Thùy Linh, nàng hậu sinh năm 2000, luôn được công chúng yêu mến bởi vẻ ngoài rạng rỡ, tri thức ấn tượng và khả năng ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, dạo gần đây, khi cô tích cực sản xuất các nội dung đời sống trên kênh cá nhân, đặc biệt là series Xinh Đồ Rê Linh hợp tác cùng Tiktoker Con Cò Đây, thì lại vô tình vướng vào một lùm xùm "bếp núc" khá hài hước nhưng cũng đầy tranh cãi.

Cụ thể, trong một tập, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã tự tin thể hiện tài năng với món ăn "quốc dân" của người Việt: Thịt rang cháy cạnh. Chỉ ít lâu sau khi video lên sóng, một bài viết trên mạng xã hội Threads lập tức lan truyền, gay gắt chỉ trích Lương Thùy Linh là người "thiếu kỹ năng bếp núc nhưng rất hay lên content dạy người khác" và chỉ ra một "lỗi sai kinh điển": Cho hành vào trước, rồi mới cho thịt vào sau. Bài viết này nhanh chóng gây bão, nhưng điều bất ngờ là phần lớn ý kiến lại quay sang chỉ trích ngược lại người đăng bài. Rốt cuộc, việc một Hoa hậu nấu ăn có sai quy tắc hay không lại trở thành chủ đề nóng hơn cả vấn đề giải trí. Đây không chỉ là câu chuyện về một món ăn, mà còn là cuộc chiến không hồi kết giữa "anti-fan" và người hâm mộ, đồng thời là một bài học đắt giá về văn hóa bình luận trên mạng xã hội.

Lương Thùy Linh bị "bóc phốt" nấu ăn sai trình tự, dân mạng phản ứng bất ngờ

Món thịt rang cháy cạnh vốn là món ăn quen thuộc, gắn liền với mâm cơm gia đình Việt, nhưng cách nấu của mỗi nhà, mỗi vùng miền lại có chút khác biệt. Chính sự khác biệt này đã đẩy Hoa hậu Lương Thùy Linh vào tâm điểm của sự tranh cãi.

Trong video Xinh Đồ Rê Linh, Lương Thùy Linh thực hiện các bước để rang món thịt cháy cạnh. Cư dân mạng đã tinh ý (hoặc cố tình) bắt lỗi ở chi tiết cô cho hành trước khi cho thịt vào.

Theo bài viết được đăng tải trên MXH Threads, người này cho biết Hoa hậu Lương Thùy Linh "được cái thiếu kỹ năng bếp núc nhưng rất hay lên content dạy người khác nấu nướng, nữ công gia chánh". Thậm chí người này còn cho rằng "ra show tưởng đâu sẽ bớt ra vẻ, cả thiện đồ này kia nhưng cũng vậy à". Đỉnh điểm, người này chỉ ra rằng "ai đời làm thịt rang cháy cạnh mà cho hành vào trước cho thịt vào sau".

Việc Hoa hậu cho hành vào ngay từ đầu, theo người chỉ trích, là một hành động "thiếu kỹ năng cơ bản" và không phù hợp với việc làm content về nữ công gia chánh. Những lời lẽ nặng nề này lập tức gây ra hai luồng ý kiến đối lập mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Những tưởng được cư dân mạng hưởng ứng hùa theo tuy nhiên, bài đăng này đã nhận lại nhiều chỉ trích. Có người viết rằng: "Ủa anti trá hình à, có xem hết video không vậy, cho hành vào trước khi nào?". Người khác lại đồng tình: "Lắp não vào trước khi anti đi",...

Không ít người cũng cho rằng dù làm content tăng tương tác nhưng cũng không nên định hướng sai dư luận như vậy. Rõ ràng, mục đích ban đầu của người đăng bài nhằm "cà khịa" Lương Thùy Linh đã thất bại, khi chính thái độ cực đoan lại khiến họ trở thành đối tượng bị công chúng chỉ trích.

Được biết, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng thường xuyên update vlog nấu ăn của mình trên MXH. Những lúc rảnh nàng hậu sinh năm 2000 cũng nấu ăn chiêu đãi bản thân và bạn bè.

Mẹo làm thịt rang cháy cạnh chuẩn vị: Cho hành trước hay thịt trước?

Vậy, rốt cuộc, để nấu món thịt rang cháy cạnh chuẩn vị, nên cho hành vào trước hay sau? Thực tế, có hai trường phái nấu ăn đều hợp lý, tùy thuộc vào mục đích của món ăn:

Trường phái 1: Ưu tiên rang thịt cho ra hết mỡ, săn lại và bắt đầu chuyển màu vàng cánh gián (cháy cạnh). Tỏi/hành/nước mắm chỉ nên cho vào gần cuối hoặc cuối cùng để dậy mùi, bám dính vào thịt mà không bị cháy khét. Đây là cách làm cho miếng thịt khô, giòn và đậm đà hơn.

Trường phái 2: Phi thơm hành/tỏi trước rồi cho thịt vào xào nhanh. Cách này giúp thịt thơm hơn, nhưng thường dùng khi món thịt có thêm nước sốt, không quá khô và giòn như "cháy cạnh" truyền thống.

Mẹo nhỏ làm thịt rang cháy cạnh ngon tuyệt đỉnh:

Bước 1: Rang/thắng đường: Luôn thắng một chút đường (caramel) trong mỡ nóng trước khi cho thịt vào để tạo màu đẹp mắt.

Bước 2: Rang thịt: Chỉ cho thịt ba chỉ thái mỏng vào chảo, rang trên lửa lớn và nhỏ dần, đảo đều cho đến khi thịt tiết hết mỡ và miếng thịt săn lại, bắt đầu "cháy cạnh" và ngả màu cánh gián.

Bước 3: Hoàn thành: Tắt bếp hoặc giảm lửa thật nhỏ. Lúc này, hãy cho tỏi/hành thái lát và nước mắm vào đảo nhanh tay. Độ nóng còn lại của chảo sẽ làm hành/tỏi dậy mùi mà không bị cháy, đồng thời nước mắm sẽ bám vào miếng thịt giòn rụm.