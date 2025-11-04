Học vấn đáng nể của dàn MC Olympia: Người là thủ khoa, người đỗ 4 đại học

Hầu hết các MC của VTV từng dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia đều sở hữu học vấn đáng nể, có người từng được Forbes vinh danh, người là thủ khoa, có người là thạc sĩ ở Pháp, người thi đỗ 4 trường đại học.

MC Tạ Bích Loan

Nhà báo Tạ Bích Loan là MC đầu tiên dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia vào năm 1999. Từ số phát sóng đầu tiên đến trận chung kết năm 2000, chị không chỉ đảm nhận vai trò MC mà còn là đạo diễn trong 5 mùa đầu.

Nhà báo Tạ Bích Loan tốt nghiệp đại học và cao học tại trường Đại học tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga) trước khi về làm việc tại VTV. Chị có học vị tiến sĩ báo chí. Chị từng kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

MC Tạ Bích Loan.

Tạ Bích Loan được mệnh danh là ''người phụ nữ quyền lực của VTV" khi sáng lập nên những chương trình truyền hình mới lạ, hấp dẫn, tạo ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình như Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời hay Khởi nghiệp...

Năm 2017, chị được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam.

MC Tùng Chi

MC Tùng Chi là người nối tiếp nhà báo Tạ Bích Loan, dẫn cặp với BTV Lưu Minh Vũ. Chị gây ấn tượng với phong cách dẫn dứt khoát, rõ ràng. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Tùng Chi bén duyên với VTV từ vị trí phóng viên, sau đó trở thành người dẫn chương trình các gameshow lớn.

MC Tùng Chi.

Trong đó, chị có 8 năm đồng hành với chương trình Đường lên đỉnh Olympia (từ năm 2000 - 2004 và từ năm 2009 đến 2016). Bên cạnh vai trò này, chị còn đảm nhận vị trí đạo diễn trong suốt nhiều năm. Hiện cô là Phó trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Kiều Anh

MC Kiều Anh từng đồng hành với Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 6 đến năm thứ 8, trước khi dẫn đơn chị từng cùng MC Quốc Hiệp tạo nên cặp dẫn đầy ăn ý. Sau khi Quốc Hiệp ngừng đồng hành cùng chương trình, chị vẫn gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia thêm 2 năm là 2006 và 2007.

MC Kiều Anh.

Không lâu sau đó, nữ MC đành gác lại công việc ở nhà đài để lên đường sang Pháp du học. Sau 2 năm hoàn thành thạc sĩ tại Pháp, Kiều Anh lập gia đình và định cư tại đây.

Chị hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và 4 con nhỏ, chọn cho mình lối sống bình lặng, ít xuất hiện trên truyền thông. Dù đã rời xa ống kính, nhiều khán giả vẫn nhớ đến cô như một trong những MC được yêu thích nhất Olympia.

MC Diệp Chi

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả của Đường lên đỉnh Olympia bởi khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp và mượt mà. Suốt nhiều năm đồng hành cùng sân chơi này, MC Diệp Chi đã trở thành một phần không thể quên với khán giả bởi sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

MC Diệp Chi.

Không kém cạnh các thí sinh, MC Diệp Chi cũng sở hữu thành tích học tập "khủng" với nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Ba môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải Khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giải Nhất chương trình “Nữ Sinh Tương Lai" khu vực miền Trung... Đáng chú ý hơn hết, nữ MC còn từng đỗ thủ khoa Học viện Báo chí Tuyên truyền với số điểm là 26,5 ở khối D.

MC Ngọc Huy

MC Ngọc Huy gắn bó với Olympia từ năm thứ 13 đến nay. Anh đảm nhận nhiều vị trí, từ biên tập viên, phụ dẫn đến dẫn chính. Anh được xem là sợi dây kết nối sân khấu và khán đài, giúp các thí sinh giảm bớt căng thẳng và tạo sự sôi động cho chương trình.

MC Ngọc Huy.

Trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình, Ngọc Huy từng học trái ngành tại Học viện Ngoại giao. Thời phổ thông, anh là học sinh khối chuyên Toán – Tin tổng hợp của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ngoài khả năng dẫn dắt linh hoạt, Ngọc Huy còn gây ấn tượng với trình độ tiếng Anh lưu loát, từng nhiều lần “đấu khẩu vui vẻ” bằng tiếng Anh cùng MC Khánh Vy ngay trên sóng truyền hình, khiến khán giả thích thú.

MC Khánh Vy

Là gương mặt trẻ nhất của dàn MC Olympia, Khánh Vy gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật và phong cách năng động. Cô từng là học sinh của THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và được biết đến là ''hot girl nói 7 thứ tiếng''.

Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và đủ điều kiện trúng tuyển 4 trường đại học top đầu: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học FPT. Cuối cùng, cô chọn Học viện Ngoại giao, nơi cô tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

MC Khánh Vy.

Khánh Vy cũng ghi dấu ấn ở nhiều hoạt động ngoại khóa quốc tế. Cô từng là đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đồng thời là một trong bốn đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington (Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy theo đuổi đam mê MC và sáng tạo nội dung số. Cô dẫn dắt nhiều chương trình về ngoại ngữ như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us… Tháng 9/2021, Vy trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia, ghi dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp truyền hình.

Năm 2023, Khánh Vy tiếp tục chứng minh năng lực khi giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Anh. Song song đó, cô là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok.