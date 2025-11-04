Từ 'nhà leo núi' Olympia đến 'thủ lĩnh' thanh niên Đài truyền hình Việt Nam

Chia sẻ về cơ duyên đặc biệt này, anh Nguyễn Hoài Đảm nhớ lại kỷ niệm đặc biệt vào năm 2007. Khi đó, anh tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia và giành Nhất tuần, Nhất tháng và về thứ 3 ở cuộc thi quý.

"Lần đầu tiên, mình và nhiều bạn ở trường được ra Hà Nội, được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất chương trình truyền hình . Khi ấy, mình đã quyết tâm chọn ngành báo chí và mong sẽ có ngày được làm việc tại VTV", anh Đảm chia sẻ.

Trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm thứ 2, anh được chọn cử đi học theo diện Học bổng Hiệp định Chính phủ ngành Báo chí tại Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp quốc gia Irkutsk, LB Nga.

Trong thời gian đó, anh cùng với các bạn đã lập kênh truyền thông, bản tin truyền hình du học sinh Việt toàn cầu. Công trình này cũng được Giải Nhất Olympic sinh viên toàn Nga. Cùng thời gian đó, anh cũng thường xuyên cộng tác với Dân trí, Tuổi trẻ, HTV, VTV.

Năm 2012, anh Đảm viết email tới chị Tùng Chi - Trưởng phòng Show 3, phụ trách chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Phó Trưởng ban Giải trí - VTV hiện nay) và được chị đồng ý tiếp nhận cho thử việc, cộng tác với các chương trình Cafe sáng, Ai là triệu phú... Anh cũng đi dẫn cho các kênh VTC16, VTC14, VTC3, VTC1, các kênh VTVcab, VTV... để có thêm kinh nghiệm. Năm 2014, anh chính thức được tiếp nhận làm việc tại VTV5 sau thời gian thực tập, học việc.

Anh Nguyễn Hoài Đảm tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2007.

" Olympia đã gieo tình yêu cho một cậu học trò ở miền quê nghèo tỉnh lẻ chọn, theo nghề báo và được gắn bó với truyền hình đến tận bây giờ. Vì vậy, mình cho rằng, dám - là đặc ân mà cuộc sống ban cho thế hệ trẻ. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận và ứng xử với đặc ân đó như thế nào.

Dám nghĩ, dám nói, dám ước mơ, dám thử kể cả chưa có được thành công trong lần đầu tiên. Còn nếu ngày ấy mình không dám, mình sẽ không biết có thể đi được đến đâu", anh Đảm chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoài Đảm là tân Bí thư Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Nguyễn Hoài Đảm nhận danh hiệu "Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác﻿" năm 2023.

Trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ở độ tuổi không quá trẻ, với anh, đây vừa là một niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Nơi đây có gần 1.700 đoàn viên ở 22 cơ sở Đoàn, không quá lớn về quy mô, số lượng nhưng lại vô cùng đa dạng về độ tuổi, địa bàn, lĩnh vực chuyên môn đặc biệt, đa số rất giỏi, rất đa tài, rất cá tính.

"Mình tin rằng, với kinh nghiệm 11 năm gắn bó cùng những bài học kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, mình cùng với tập thể Ban chấp hành có thể nỗ lực hết mình để góp phần xây dựng một thế hệ trẻ VTV mạnh - giỏi - vững - giàu. Mạnh về đội ngũ; giỏi về chuyên môn, công nghệ; vững vàng bản lĩnh; giàu tình yêu nước, yêu nghề, yêu Đài và giàu lòng nhân ái", anh Đảm chia sẻ.